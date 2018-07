Ausgewählter Artikel:

» (26.07.2018) ze.tt: Diese Mutter kommt zu LGBTQ-Hochzeiten, wenn sich die echten Eltern weigern

Sara Cunningham besucht als Ersatzmutter Hochzeiten von queeren Paaren. Damit sie nicht alleine sind, wenn die eigenen Eltern nicht kommen möchten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. Juli 2018

» Tagesspiegel interviewt Stephanie Kuhnen: "Zum politischen Kampf gehört auch Spaß"

Vor dem Berliner Dyke*March: Ein Gespräch mit der Autorin und Aktivistin Stephanie Kuhnen über demonstrierende Lesben, rechte Homos und die Ehe für alle.

» Medium: Schwule haben einen neuen Gegner: Sich selbst!

Bunt, wild sexy CSD. Irgendwie auch politisch: für mehr Rechte und gegen Diskriminierung. Ohne Frage wichtig!

» Tagesspiegel über erzkonservative Homos: Rechts unterm Regenbogen

Beim CSD Berlin wird auch US-Botschafter Richard Grenell teilnehmen. Für ihn und andere Politiker wie Alice Weidel oder Jens Spahn ist es kein Widerspruch, erzkonservativ und homosexuell zu sein.

» FAZ zur 3sat-Doku über Geschlechter: Er, sie, es – oder etwas anderes?

Eine Dokumentation bei 3sat handelt vom dritten Geschlecht. Den Gender-Disput weist sie maßvoll in die Schranken. Sie handelt vom Wesentlichen: einem fundamentalen Akt der Selbstfindung.

» Jungle World interviewt DAH-Pressesprecher: "Lücken in der Prävention"

Kuku Schrapnell: Small Talk mit Holger Wicht von der Deutschen Aids-Hilfe über die 22. Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam

» der Freitag zur PrEP: Reden statt schlucken

Pünktlich zur Welt-Aids-Konferenz soll das Medikament Prep als Kassenleistung eingeführt werden. Doch der Umgang mit der Anti-AIDS-Pille ist problematisch

25. Juli 2018

» ze.tt: Wie Tugay versuchte, seine Homosexualität wegzubeten

Homosexualität und Islam müssen sich nicht ausschließen, weiß Tugay heute. In der ersten Folge von Out Now! erzählt er, wie schwer der Weg zu dieser Erkenntnis war.

» Mitteldeutsche Zeitung: "Svenja will ein Junge sein" – So kann an Kitas über Sexualität aufgeklärt werden

Der Medienkoffer mit Büchern und Spielen, der Kita- und Grundschulkindern die Vielfalt der Familienformen näherbringen soll, ist aus Sicht des Gleichstellungsministeriums ein Renner.

» Zitty interviewt Lucie Veith: "Man kann ein Geschlecht nicht diktieren"

Beim diesjährigen CSD ist Intersexualität ein großes Thema. Damit kehrt die Parade zurück zu ihren radikalen Wurzeln CSD Berlin 2018. Alles nur noch Spaßparade? Mitnichten. In seiner 40. Ausgabe findet der große Christopher Street Day, kurz CSD, hoffentlich zu der politischen Radikalität zurück, aus der er geboren wurde, im Gedenken an den Sommer 1969, die

» Deutsche Welle interviewt Reproduktionsmediziner: "Soll man das austesten?"

Vor 40 Jahren kam das erste Retortenbaby zur Welt. Wolfgang Würfel, Professor für Gynäkologie und Mitbegründer des Kinderwunsch-Zentrums München, sieht noch viele offene Fragen, was die Reproduktionsmedizin leisten darf.

» Human Resources Manager: Was das neue Familienbild für die Arbeitswelt bedeutet

Das antiquierte Rollenbild aus der Nachkriegszeit ist überholt, das klassische Familienbild hat ausgedient. Das hat auch Auswirkungen auf die Arbeitswelt.

» OMR über Dating-Apps und Pride-Ads: So geht Digitalmarketing für die LGBTI-Zielgruppe

Nur wenige Brands richten sich in Kampagnen gezielt an die LGBTI-Community. OMR erklärt, warum das verschenktes Potenzial einer spannenden Zielgruppe ist.

» Focus: Nach zehn Jahren outete sich mein Mann als Frau – so hat sich unsere Ehe verändert

Peter ist Berufssoldat und Tinas große Liebe. Sie heiraten, leben eine fast spießige Zweisamkeit. Dann rückt er irgendwann raus mit der Wahrheit: Er fühle sich als Frau, immer schon. Tina (59) über ihr Zusammensein mit Lisa, die einmal Peter war.

» MDR: Der Weg einer transsexuellen Studentin zur Frau

Anna Kluge ist eine Frau im Körper eines Mannes. Die Transsexuelle soll vor der Moritzbastei in Leipzig körperlich angegriffen worden sein. Über die alltäglichen Schwierigkeiten berichtet sie in einem Gespräch.

» Horizont: So emotional macht sich Coca-Cola für sexuelle Vielfalt stark

Seit Wochen fordern Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender beim CSD ihre Rechte ein. Nachdem bereits Unternehmen wie Warsteiner und Vodafone ein Zeichen für die LGBTQ-Community setzten, meldet sich mit Coca-Cola nun auch eine globale Marke zu Wort.

» rbb24: "Öffentlich schwul sein ist Voraussetzung für ein tolles Leben"

Üble Beschimpfungen von Homosexuellen waren für Bernd Gaiser Anlass, den ersten deutschen Christopher Street Day zu organisieren. Nach 40 Jahren CSD in Europa sind große Fortschritte gemacht. Gaiser ging es aber immer auch um etwas Persönliches.

» Noizz: Warum Conchita Wurst die Welt-Aids-Konferenz eröffnet hat

Darüber zu sprechen, das ist es, was ich mache.

» ZEITjUNG: Warum es total okay ist, ab und zu mit der besten Freundin zu knutschen!

Diesmal in unserer Sex-Kolumne: Warum wir aufhören müssen, junge Mädchen dafür zu verurteilen, wenn sie aus Spaß mit der besten Freundin rummachen.

24. Juli 2018

» Mit Vergnügen Berlin: Wie steht es abseits von CSD und Regenbogenpartys um die Toleranz in Berlin?

Der Kampf für die Rechte von schwulen, lesbischen, intersexuellen und trans*Personen scheint in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber wie steht es abseits der Paraden und Regenbogenpartys um die Toleranz in der Stadt?