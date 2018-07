Ausgewählter Artikel:

» (27.07.2018) inFranken.de: Homosexualität im Tierreich – Interview zur Sonderführung im Tiergarten Nürnberg

Homosexualität ist im Tierreich keine Seltenheit: Es gibt Beobachtungen, dass 97 Prozent aller Paarungsversuche zwischen Giraffenmännchen stattfinden. Homosexuelle Flamingo-Paare sollen sogar schon Jungtiere adoptiert haben.

27. Juli 2018

» Bernd Gaiser im Tagesspiegel: Lesben, Schwule, kommt raus – die Welt sieht euch!

Der Berliner CSD startete einst mit 500 Lesben und Schwulen auf dem Kudamm. Unser Autor hat den CSD damals mitgegründet – und erzählt hier, wie die Parade zu der wurde, die sie ist.

» Meedia: Sind Lesben nicht homosexuell? Peinliche Fehler im Online-Kinderlexikon der Bundeszentrale für politische Bildung

Reporter sind keine Journalisten – und Lesben nicht homosexuell: Diesen Eindruck vermittelte bisher ein Lexikon auf dem Kinderportal "hanisauland.de" der Bundeszentrale für politische Bildung (BPB). Niemand störte sich an solchen Fehlern und Ungereimtheiten in dem eigentlich verdienstvollen Online-Nachschlagewerk. Nach einer Anfrage von MEEDIA nimmt die BPB jetzt aber Korrekturen vor.

» Berliner Zeitung: So war der erste CSD 1979 in Berlin

1979 fand der erste Christopher Street Day (CSD) in Berlin statt. Initiator war Bernd Gaiser.

» Stuttgarter Nachrichten: Ungleiche Behandlung von Homosexuellen bei Blutspenden

Am Samstag findet der Christopher Street Day in Stuttgart statt. Im Vorfeld beklagt der Organisator des CSD, dass die Diskriminierung gegen Homosexuelle noch lange nicht überwunden ist wie das Thema Blutspende zeigt.

» sumikai: Japanische Regierungsbeamtin unter massiver Kritik wegen Schwulen-Kommentar

Homosexualität ist in der heutigen Zeit keine Besonderheit mehr. Dennoch gibt es immer noch Anfeindungen und wenig Verständnis in der Gesellschaft. Jüngst erregte ein Artikel einer Gesetzgeberin der Liberaldemokratischen Partei (LDP) die Gemüter der japanischen Bürger.

» derStandard.at: Rom will gegen Eintragung von gleichgeschlechtlichen Eltern vorgehen

Das Standesamt Turin hatte im April einen Neugeborenen mit zwei Müttern eingetragen. Das italienische Recht verbietet das allerdings

» ze.tt über Regenbogenfamilie: Warum mein Kind nicht den Nachnamen seiner Mutter tragen darf

Fast könnte unsere Kolumnistin zwischen Babyblues und Glücksgefühlen im Wochenbett vergessen, dass sie in einer Regenbogenfamilie lebt und damit andere bürokratische Regeln für sie gelten. Aber nur fast.

» stern: Abby Stein sollte Rabbiner werden, Anführer einer jüdischen Gemeinde – heute lebt sie als Frau

Abby Stein gehört zu New Yorks umtriebigsten Gender-Bloggerinnen und Aktivistinnen. Dafür musste sie eine ganze Welt aufgeben, in der sie Rabbiner sein sollte, Familienoberhaupt – vor allem aber: ein Mann.

» Prenzlauer Berg Nachrichten: Verschwinden die schwulen Kneipen?

Prenzlauer Berg hat eine eigenständige schwule Kneipenszene und das sogar schon zu DDR-Zeiten. Nur: Ein wenig eingeschlafen ist die Bewegung, oder? Ich wollte herausfinden, woran das liegt. Eine Kneipentour.

26. Juli 2018

» ze.tt: Diese Mutter kommt zu LGBTQ-Hochzeiten, wenn sich die echten Eltern weigern

Sara Cunningham besucht als Ersatzmutter Hochzeiten von queeren Paaren. Damit sie nicht alleine sind, wenn die eigenen Eltern nicht kommen möchten.

» Tagesspiegel interviewt Stephanie Kuhnen: "Zum politischen Kampf gehört auch Spaß"

Vor dem Berliner Dyke*March: Ein Gespräch mit der Autorin und Aktivistin Stephanie Kuhnen über demonstrierende Lesben, rechte Homos und die Ehe für alle.

» Medium: Schwule haben einen neuen Gegner: Sich selbst!

Bunt, wild sexy CSD. Irgendwie auch politisch: für mehr Rechte und gegen Diskriminierung. Ohne Frage wichtig!

» Tagesspiegel über erzkonservative Homos: Rechts unterm Regenbogen

Beim CSD Berlin wird auch US-Botschafter Richard Grenell teilnehmen. Für ihn und andere Politiker wie Alice Weidel oder Jens Spahn ist es kein Widerspruch, erzkonservativ und homosexuell zu sein.

» FAZ zur 3sat-Doku über Geschlechter: Er, sie, es – oder etwas anderes?

Eine Dokumentation bei 3sat handelt vom dritten Geschlecht. Den Gender-Disput weist sie maßvoll in die Schranken. Sie handelt vom Wesentlichen: einem fundamentalen Akt der Selbstfindung.

» Jungle World interviewt DAH-Pressesprecher: "Lücken in der Prävention"

Kuku Schrapnell: Small Talk mit Holger Wicht von der Deutschen Aids-Hilfe über die 22. Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam

» der Freitag zur PrEP: Reden statt schlucken

Pünktlich zur Welt-Aids-Konferenz soll das Medikament Prep als Kassenleistung eingeführt werden. Doch der Umgang mit der Anti-AIDS-Pille ist problematisch

25. Juli 2018

» ze.tt: Wie Tugay versuchte, seine Homosexualität wegzubeten

Homosexualität und Islam müssen sich nicht ausschließen, weiß Tugay heute. In der ersten Folge von Out Now! erzählt er, wie schwer der Weg zu dieser Erkenntnis war.

» Mitteldeutsche Zeitung: "Svenja will ein Junge sein" – So kann an Kitas über Sexualität aufgeklärt werden

Der Medienkoffer mit Büchern und Spielen, der Kita- und Grundschulkindern die Vielfalt der Familienformen näherbringen soll, ist aus Sicht des Gleichstellungsministeriums ein Renner.

» Zitty interviewt Lucie Veith: "Man kann ein Geschlecht nicht diktieren"

Beim diesjährigen CSD ist Intersexualität ein großes Thema. Damit kehrt die Parade zurück zu ihren radikalen Wurzeln