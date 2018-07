Ausgewählter Artikel:

» (28.07.2018) ostpol: 12 Geschichten über das Leben als LGBTQ* in Zentralasien und Osteuropa

Zum heutigen Christopher Street Day haben wir 12 Journalisten aus Osteuropa und Zentralasien gebeten, uns LGBTQ*-Aktivisten aus ihren Ländern vorzustellen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Juli 2018

» Berliner Zeitung über AfD-Landeschef Pazderski: "Wir haben natürlich nichts gegen Homosexuelle. Aber..."

Der Berliner AfD-Chef Georg Pazderski hat seine Partei als "nicht homophob" bezeichnet.

» NDR über rot-grünen CSD-Empfang in Hamburg: Aktivisten und Politiker feiern Ehe für alle

Mit einem Empfang im Rathaus ist die Pride Week des Christopher Street Days in Hamburg eröffnet worden. Das diesjährige Motto lautet: "Freie Bahn für Genderwahn".

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Siegessäule-Chefredakteur: "Das Gefühl, dass das Erreichte sehr brüchig sein kann"

Auf das 40. Jubiläum des Berliner Christopher Street Day am Samstag in Berlin blickt der Chefredakteur des queeren Magazins "Siegessäule", Jan Noll, mit gemischten Gefühlen. Vor allem wegen des Erstarkens rechtspopulistischer Positionen – auch in der LGBTI-Community selbst.

» ostpol: 12 Geschichten über das Leben als LGBTQ* in Zentralasien und Osteuropa

Zum heutigen Christopher Street Day haben wir 12 Journalisten aus Osteuropa und Zentralasien gebeten, uns LGBTQ*-Aktivisten aus ihren Ländern vorzustellen.

» Tagesspiegel-Liveblog vom CSD in Berlin

Die Parade zum Christopher Street Day zieht vom Kurfürstendamm zum Brandenburger Tor. Der Andrang ist groß. Wir berichten live von der Parade.

» Südkurier: Fast 1000 gleichgeschlechtliche Ehen im ersten Halbjahr in Baden-Württemberg

Im ersten Halbjahr 2018 sind in Baden-Württemberg fast 1000 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen worden.

» htr.ch: Neues Handbuch zu LGBTQ-Reisesegment veröffentlicht

Die European Travel Commission (ETC) hat in Zusammenarbeit mit der International Gay & Lesbian Travel Association Foundation (IGLTAF) ein Handbuch über das Segment der lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender und queeren Reisen veröffentlicht.

» Dirk Ludigs in der taz: Happy Pride! Berliner CSD wird 40.

In vier Jahrzehnten hat der CSD viele Bedeutungswandel erfahren. Er war immer auch Spiegel der Gesellschaft. Dieses Mal wurde die AfD ausgeladen.

» taz über Petition für lesbisches Hausprojekt: Ein Zuhause für alte Lesben

Ältere Lesben haben wurden lange Zeit ihres Lebens diskriminiert, in regulären Altersheimen vereinsamen sie. Ein Verein plant das erste Wohnprojekt.

» Schwäbische: Wie sich Schwule bei Firmen wie Bosch vernetzen

Als homosexuelle Mitarbeiter von Bosch vor vier Jahren erstmals am Christopher Street Day (CSD) in Stuttgart teilnahmen, war die Reaktion im Konzern fast durchweg positiv. Fast.

» TAG24: "Tatort"-Star erlebt auf Stuttgarter CSD sein erstes Mal

ChrisTine Urspruch erlebt beim CSD in Stuttgart eine doppelte Premiere: Sie besucht das Event zum ersten Mal und dreht dort auch noch für Dr. Klein.

» Berliner Zeitung zeigt historische Fotos: So feierte Berlin den ersten CSD

Der Christopher Street Day (CSD) erinnert an das erste bekannt gewordene Aufbegehren von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten gegen Polizeiwillkür, 1969 in der Bar Stonewall in der New Yorker Christopher Street. Millionen Menschen weltweit treten seitdem auf den traditionell im Sommer stattfindenden CSD-Demos für die Rechte der LGBTI-Gemeinschaft .

» Bayerischer Rundfunk: Warum große Firmen die Regenbogenflagge hissen

Der Christopher Street Day – heute in Berlin – hat sich seit seinen Ursprüngen vor 40 Jahren gewandelt. Vor allem die wirtschaftliche Bedeutung ist gewachsen. Inzwischen nutzen große Firmen den CSD als Werbebühne. Von Hanna Heim

» Mittelbayerische Zeitung interviewt Zoopädagogen: Homosexualität in einer bunten Tierwelt

Zoopädagoge Christian Dienemann gibt Sonderführungen im Tiergarten Nürnberg. Wurde homosexuelles Tier-Verhalten verschwiegen?

» Zeit Online interviewt Bernd Gaiser und Sookee: "Wir hatten nur tote Vorbilder"

Bernd Gaiser initiierte 1979 den ersten Berliner CSD, Rapperin Sookee kam 20 Jahre später dazu. Zum 40. Jubiläum sprechen die beiden über ihre Kämpfe damals und heute.

» Tagesspiegel über Trans in Berlin: Wann ist ein Mann ein Mann?

Seit dem Coming-out als trans Mann hat sich das Leben unseres Autors radikal verändert. Er ist zufriedener doch als Mann akzeptieren ihn längst nicht alle.

» der Freitag: Wenig queeres Mitgefühl

Jetzt wird er 40, der Christopher-Street-Day. Und los geht die Party? Mit dem Alter der Bewegung wachsen auch die Konflikte in ihr

» Berliner Morgenpost trifft Rosa von Praunheim: "Es bleibt wichtig, Flagge zu zeigen"

Viele Migranten seien so erzogen, dass Homosexuelle "das Letzte" sind, sagt der Filmemacher im Gespräch. Das sei ein aktuelles Problem.

» Potsdamer Neueste Nachrichten: Ein Besuch in der Christopher Street in New York

Ein historischer Ort der Schwulen- und Lesbenbewegung: Im Stonewall Inn, einer Bar in der Christopher Street begann der Widerstand. Eine Reportage aus dem West Village in New York.

» Potsdamer Neueste Nachrichten zum CSD in Berlin: Die Freiheit unserer Zeit

Die queere Szene trifft sich in Berlin und feiert. Die Stadt ist nicht nur an diesem Wochenende ihr Sehnsuchtsort. Doch im Alltag ist die Freiheit noch immer eingeschränkt. Ein Kommentar.