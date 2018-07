Ausgewählter Artikel:

» (31.07.2018) Tagesspiegel: CSD-Zeitung kommt ins Museum

Das Schwule Museum will die Tagesspiegel-Ausgabe in Regenbogenfarben in seine Sammlung aufnehmen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

31. Juli 2018

» Saarbrücker Zeitung zum Litwinschuh-Grenell-Foto: Die schwul-lesbische Kommune schäumt vor Wut

Wie der Weiskircher Jörg Litwinschuh wegen eines kameradschaftlichen Kumpel-Fotos mit dem umstrittenen US-Botschafter in Deutschland zur Zielscheibe heftiger Kritik wird.

» Süddeutsche.de über schwulen Flüchtling aus Uganda: "Sie haben die Tür eingetreten, haben uns geschlagen"

Moses M. floh von Uganda nach München. Erst hier hat er erfahren, dass er offen über seine Homosexualität sprechen kann – ohne dafür verprügelt zu werden.

» Refinery29: Wieso Nanette von Hannah Gadsby auch heute noch so wichtig ist

In Sachen Gleichberechtigung und Akzeptanz von LGBTIQ* Personen haben wir schon alles erreicht, richtig? Falsch!

» Profil über Orte der Heilung und des Austausches: "Safe Spaces" für LGBTIQ-Personen

Gewaltvolle Übergriffe im öffentlichen Raum sind für LGBTIQ-Personen tägliche Realität. Zur Polizei zu gehen, ist für viele aus Angst vor weiterer Diskriminierung keine Option. Räume des Austausches und der Geborgenheit sind für die Community daher essenziell.

30. Juli 2018

» VICE: Mit Trumps schwulem Botschafter auf dem Christopher Street Day

"Du bist aber nicht hier, um harte Fragen zu stellen!", ermahnt Richard Grenell.

» Bild.de über Homosexualität im Tierreich: Wie schwul ist Nürnbergs Zoo

Homosexuelle Tiere im Zoo war ein Tabu. Aus Angst vor dem Vorwurf einer nicht artgerechten Haltung. Jetzt spricht man darüber.

» Noizz: Ich will schwulen Sex mit meinem besten Freund – was soll ich tun?

Unsere Sex-Kolumnistin beantwortet Fragen der NOIZZ-User.

» Berliner Woche: Polizei startet Charmeoffensive unter Homosexuellen im Großen Tiergarten

Hier ist ständig was los, auch bei schlechtem Wetter, schwärmt der schwule Szene-Führer Gay-Szene.net im Internet von der wohl größten Cruising-Area der Stadt, dem Großen Tiergarten.

» Express über Sophia Thomalla: Für eine ganz bestimmte Frau würde sie lesbisch werden

Wechselt die Moderatorin jetzt etwa das Ufer??!! Bei Sophia Thomalla ist immer was los. Für Wirbel sorgte die 28-Jährige bisher nur mit ihren Männergeschichten ? bis jetzt!

» taz über Homosexualität in Comics: Lesbische Superheldin bekommt Serie

Kate Kanes Sexualität war jahrzehntelang Stadtgespräch in Gotham City. Jetzt soll sie ab Dezember ihre eigene Show bekommen.

» TAG24: Gemobbt, geschlagen und erniedrigt – Eine Transgender-Frau wehrt sich

Die Mobber wollten einfach nicht aufhören. Da entschloss sie sich zu handeln. Jetzt will sie anderen Mobbing-Opfern Mut machen.

» Berliner Morgenpost über Co-Parenting: Papa und Mama im Doppelpack

Die Niederlande planen ein Co-Parenting-Gesetz, wonach zwei Elternpaare erziehungsberechtigt sind

» Südwest Presse über CSD Stuttgart: Paradiesvögel reagieren auf Politiker

Heftige Böen kommen immer wieder auf. Die Augen wandern vom bunten Treiben kurz zu den Wolken. Wind wirbelt die Kunstfedern der Paradiesvögel unter den Teilnehmern der Christopher-Street-Day-Parade (CSD) am Samstag in Stuttgart durcheinander.

» neues deutschland zum CSD Berlin: Mehr Glitzer heißt nicht unpolitisch

Ulrike Kumpe über den 40. Berliner Christopher Street Day (CSD)

» Mac & i über Apple-Chef bei LGBTQ+-Fest: "Normal ist das schlimmste Wort, das es gibt"

Tim Cook kündigte auf dem "Loveloud"-Jugendfestival in den USA den Topact "Imagine Dragons" an und hielt eine kurze Ansprache.

» Spiegel Online zur rechtlichen Gleichstellung: Pride and Prejudice

Vor über einem Jahr wurde die "Ehe für alle" beschlossen. Sind nun also alle gleichgestellt? Gibt es keine Diskriminierung mehr? Eine Bilanz.

» SiegT-Blog: Die gefährliche Hybris von LSVD Berlin und Hirschfeld Stiftung

Rainer Hörmann kommentiert: Zwei aktuelle Beiträge bringen auf den Punkt, auf welche Weise man beim LSVD Berlin-Brandenburg wie bei der Hirschfeld Stiftung des Bundes zum Erstarken rechtsnationaler Kräfte beiträgt. Eitle PR-Fotos konterkarieren deren Einsatz für Rechte von Homo- und Transsexuellen. In gefährlicher Selbstüberschätzung machen sie rechtsnationale und antidemokratische Positionen bzw. deren Vertreter hoffähig.

29. Juli 2018

» Dirk Ludigs in der Siegessäule: Die Grenellchenfrage

Jörg Litwinschuh von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld oder Jörg Steinert vom LSVD haben sich Arm in Arm mit dem rechtspopulistischen US-Botschafter Grenell ablichten lassen. Warum sie sich dafür bei der LGBTI-Bewegung entschuldigen sollten, erklärt Dirk Ludigs

» Nollendorfblog: Das verheerende Bild mit dem Trump-Botschafter

Dieses Foto ist verheerend. Es ist ein Dokument des reaktionären Zeitgeistes, ein Erfolg der Anführer der Gegen-Emanzipation.