» (02.08.2018) Frankfurter Rundschau: "Du Hetero Sau"

Wie wäre es mal mit Hetero Sau? Wer so tituliert würde, nähme womöglich Abschied von der Idee, das Thema Diskriminierung sei aufgebauscht. Die Kolumne. S.a.: Schwule und Lesben verteilen "Du Hetero Sau!!!!!"-Postkarten (11.07.2018)

02. August 2018

» jetzt: Männer, hört auf uns Lesben nicht Ernst zu nehmen

Denn auch wir haben Rivalenpotential und: eure Arroganz satt.

» Ruhrbarone: Opfer sein ändert nichts – Für eine andere Debatte über Diskriminierung

Ja, es gibt Diskriminierung. Mehr als viele glauben. Aber warum wollen alle dabei zu den Opfern gehören. Warum gibt es keinen Hashtag unter dem sich die sammeln, die schon mal diskriminiert haben und sich dazu, mehr oder weniger reumütig, bekennen. Täter will einfach keiner oder keine sein. Obwohl wir alle wissen, dass viele, die diskriminiert werden, das selbst auch tun. Dass sie Opfer u n d Täter sind. Stattdessen gibt es Täter- und Opfertypisierung die weder Ausnahmen noch Widersprüche zulassen.

» Focus Online: "Nichts gegen Homosexuelle, aber" – AfD macht perfide Stimmung gegen Minderheiten

Im Oktober steht für die AfD die nächste Landtagswahl an dann zieht sie aller Voraussicht nach in den 15. Landtag ein, diesmal in Bayern. Die Landes-AfD setzt dabei auf eine Strategie, indirekt gegen Minderheiten vorzugehen, wie sie sich bereits bei anderen Landesverbänden und der Bundespartei abgezeichnet hat: Harte Forderungen erhebt sie nur gegenüber Minderheiten, gegen die Vorurteile weit verbreitet sind und kaum ein Tabu darstellen besonders gegenüber Muslimen.

» Focus Online interviewt Bella Lesnik: "Für mich nichts Außergewöhnliches" – RTL-Moderatorin spricht über Liebe zu transsexuellem Freund

Sie moderiert im Wechsel mit Frauke Ludowig das RTL-Promimagazin Exclusiv und berichtet dort aus dem Leben der Stars. Jetzt wurde Bella Lesnik selbst zum Thema dieser Sendung. Grund ist ihre neue, große Liebe. Lesnik liebt Model und Mentalcoach Jill Deimel, der früher eine Frau war.

» Hamburger Abendblatt: Wenn Adam Adam und Eva Eva liebt

Unter dem Motto Freie Bahn für Genderwahn feiern in dieser Woche rund 300.000 Menschen den 38. Christopher Street Day (CSD) in Hamburg. Am Wochenende findet das Straßenfest für Homosexuelle am Jungfernstieg und Ballindamm statt. Schwul-lesbische Infostände, kulinarische Köstlichkeiten und zahlreiche Musikinseln sorgen für ausgelassene Partystimmung. Unsere Stadt präsentiert sich bunt, schrill und weltoffen. Aber: Sind wir wirklich so tolerant, wie wir vorgaukeln?

» Frankfurter Rundschau: CSD sucht neuen Veranstaltungsort

Die Organisatoren des Christopher Street Days in Frankfurt wollen Konsequenzen aus den Übergriffen auf Frauen bei der diesjährigen Veranstaltung ziehen.

» katholisch.de über Katholiken beim CSD: Diese Provokation hilft der Kirche nicht

Kilian Martin über katholische Jugendliche beim CSD

» Express: Erste kölsche Lebenspartnerschaft ist jetzt eine amtliche Homo-Ehe

Sie lernten sich im Teenager-Alter kennen, sind seit 49 Jahren zusammen und waren im Jahr 2001 das erste Homo-Paar, das unter dem damaligen Regierungspräsidenten Jürgen Roters eine amtliche Lebenspartnerschaft einging: Walter (67) und Herbert (64) Berendt

» der Freitag: Queere Wannsee Konferenz

Im Osmanischen Reich gehörte das andeutende Dichten zu den Vergnügungen der Privilegierten. Queere Frauen verständigten sich in einer Halstuchknotensprache.

» Deutschlandfunk: Schwul-lesbisches Leben in Osteuropa

In vielen osteuropäischen Ländern herrschen Repression und Intoleranz gegenüber Homosexuellen. Doch abseits der gesellschaftlichen Marginalisierung gibt es eine selbstbewusste queere Literaturszene. Berlin bietet den schwul-lesbischen Literaten aus dem Osten jetzt eine Bühne.

01. August 2018

» Tagesspiegel-Setbesuch: Rosa von Praunheim dreht Film über Berliner Darkroom-Mörder

Fünf Taten in drei Wochen: Rosa von Praunheim bringt einen Fall auf die Leinwand, der vor sechs Jahren durch die Medien ging.

» Focus Online: Schwules Pärchen soll Flugzeug-Sitzplatz räumen, damit Hetero-Paar nebeneinander sitzen kann

Damit ein Heteropärchen nebeneinander sitzen konnte, wurde ein schwules Paar vor einem Flug von New York nach Los Angeles aufgefordert, sich auseinander zu setzen damit ein Hetero-Paar nebeneinandersitzen könne.

» taz zum Litwinschuh-Grenell-Foto: Zu nah am US-Botschafter

Der Geschäftsführer der Magnus-Hirschfeld-Stiftung ließ sich mit dem Trump-freundlichen US-Botschafter ablichten. Nun gibts Ärger.

» katholisch.de: Katholiken, feiert mit den Homosexuellen!

Simon Linder über Katholiken beim CSD

31. Juli 2018

» GIGA: RUSH – Der Gaming-Podcast: Games sind queer

Schwule, Lesben, Bi- oder auch Transsexuelle spielen genauso Videospiele, wie du, die Redaktion von GIGA und viele andere. Doch wie werden die..

» Spiegel Online zur World Aids Conference: Das Ende von HIV wird vertagt

Fast eine Million Menschen sterben jährlich an Aids, nahezu zwei Millionen stecken sich mit HIV an. Dabei gibt es Medikamente, die vor dem Ausbruch der Krankheit schützen – und vor der Übertragung der Viren.

» Saarbrücker Zeitung zum Litwinschuh-Grenell-Foto: Die schwul-lesbische Kommune schäumt vor Wut

Wie der Weiskircher Jörg Litwinschuh wegen eines kameradschaftlichen Kumpel-Fotos mit dem umstrittenen US-Botschafter in Deutschland zur Zielscheibe heftiger Kritik wird.

» Süddeutsche.de über schwulen Flüchtling aus Uganda: "Sie haben die Tür eingetreten, haben uns geschlagen"

Moses M. floh von Uganda nach München. Erst hier hat er erfahren, dass er offen über seine Homosexualität sprechen kann – ohne dafür verprügelt zu werden.

» Tagesspiegel: CSD-Zeitung kommt ins Museum

Das Schwule Museum will die Tagesspiegel-Ausgabe in Regenbogenfarben in seine Sammlung aufnehmen.