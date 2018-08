Ausgewählter Artikel:

» (04.08.2018) Hamburger Morgenpost über CSD-Teilnehmer: "Man muss euch verbrennen!"

Homo-Mobbing: So übel wurde TV-Star Oliver Tienken gedemütigt

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. August 2018

» Hamburger Morgenpost über CSD-Teilnehmer: "Man muss euch verbrennen!"

Homo-Mobbing: So übel wurde TV-Star Oliver Tienken gedemütigt

» watson: Warum landet Bond nie mit Männern im Bett? Und 3 weitere Fragen zu Hollywood und LGBTQ

In 2017 waren nur 12,8 Prozent aller Hollywood-Filme LGBTQ-inklusiv.

» Hamburger Abendblatt: Die CSD-Parade ist weiter nötig

Diskriminierung von sexuellen Minderheiten gibt es im Alltag immer noch.

» Zeit Online: Pinkwashing im Valley

Gern schreiben sich Facebook, Google und andere Techfirmen ihre Toleranz und LGBTI-Freundlichkeit auf die Fahnen. Ist das alles nur eine Strategie?

» Alsfelder Allgemeine: Auf einmal als Frau in der Kleinstadt unterwegs

Viktoria Wahl ist ein recht auffallende Erscheinung in Alsfeld. Dabei gehört einiges an Mut dazu, sich offen als transsexuelle Frau den Blicken der Anderen in einer Kleinstadt auszusetzen.

» nordbayern.de: Für mehr Lesbenrechte – "dyke*march" zog durch Nürnberg

Es war eine laute Premiere: Mit etwa 300 Teilnehmenden zog am Freitagnachmittag der erste Nürnberger "dyke*march" durch die Innenstadt. Angefeuert von einer Samba-Gruppe zogen die Protestierenden vom Opernhaus bis zum Jakobsplatz – und verbreiteten jede Menge gute Stimmung.

» Hamburger Morgenpost über eindringlichen Appell von Olivia Jones: Warum der CSD immer noch dringend nötig ist

Drag Queen Olivia Jones über vergangene Schlachten, bedrohte Errungenschaften und neue Feinde unserer liberalen Gesellschaft

» Deutschlandfunk Kultur: Queer-Literatur als universelles Menschenerbe

Was bedeutet es heute, in Russland, der Ukraine oder Weißrussland Queer-Literatur zu schreiben? Diese Frage bestimmte das dreitägige Festival "Queer*East", das gerade eben zu Ende gegangen ist. Tobias Wenzel war vor Ort und hat Antworten.

03. August 2018

» Nina Queer auf Bild.de: Ich habe keinen Sex mehr!

Die Hitzewelle hat Deutschland fest im Griff. Ab 32 Grad setzen ja bei vielen Anstand und Moral vollständig aus so leider auch die Lust!

» Kolumne "Voll schwul!" der Schweizer Illustrierten: Deshalb floh ich vom Land in die Stadt

Die Schwulen der Schweiz ziehen früher oder später in die Stadt – aus guten Gründen. Die Deutschschweizer meist nach Zürich. Doch diese Landflucht fördert homophobes Gedankengut, behauptet SI-online-Blogger Onur Ogul.

» Focus Online: So geht echter Lesbensex

Sex zwischen Frauen ist immer wahnsinnig ästhetisch und ähnelt einem Softcore-Porno? Unsere Kolumnistin Mimi Erhardt räumt mit den klassischen Vorurteilen gegenüber Lesbensex auf und erklärt, warum es beim gleichgeschlechtlichen Sex von Frauen sehr wohl härter zugehen kann. Und weshalb auch Männer davon profitieren können.

» Augsburger Allgemeine: Diese 20-jährige Dillingerin setzt sich für Minderheiten ein

Die 20-jährige Kiri macht sich für die Anliegen von Minderheiten stark. Sie selbst gehört auch dazu. 16.000 Menschen folgen mittlerweile ihrem Youtube-Kanal.

» Süddeutsche.de über Gay Outdoor Club: Buntes Bild in den Bergen

Der "Gay Outdoor Club", vor mehr als vier Jahrzehnten in München gegründet, lebt die Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben vor und ist heute eine der aktivsten Sektionen des Deutschen Alpenvereins

» Kurier: Wenn Schwule tanzen, wird es für Netanjahu eng

Gay-Parade als Protest der Säkularen und nicht der Linken – und daher gefährlich für Netanjahu.

» Berliner Woche über Neukölln: Kreisverband der Lesben und Schulen in der Union gegründet

Die Neuköllner CDU hat am 28. Juli einen Kreisverband der Lesben und Schwulen in der Union (LSU) gegründet. Damit wolle sie ein deutliches Zeichen gegen die zunehmende Homophobie im Bezirk setzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

» Deutschlandfunk Kultur über Queer East Festival in Berlin: "Wie sage ich Unsagbares"

Bücher lesbischer und schwuler Autorinnen und Autoren aus der Türkei, Russland oder Georgien stehen im Fokus des Queer East Festivals. Im LCB Berlin treffen sich drei Generationen von Aktivisten, freut sich Angela Steidele, die als Autorin dabei ist.

02. August 2018

» Deutsche Welle über Ali Utlu und #MyGermanDream: Ein Hashtag für das andere Deutschland

Unter dem Hashtag #MeTwo haben viele ihre Erlebnisse mit Alltagsrassismus in Deutschland geteilt. Jetzt gibt es einen Hashtag für positive Erfahrungen. Ins Leben gerufen hat ihn der deutsch-türkische Aktivist Ali Utlu.

» Frankfurter Rundschau: "Du Hetero Sau"

Wie wäre es mal mit Hetero Sau? Wer so tituliert würde, nähme womöglich Abschied von der Idee, das Thema Diskriminierung sei aufgebauscht. Die Kolumne. S.a.: Schwule und Lesben verteilen "Du Hetero Sau!!!!!"-Postkarten (11.07.2018)

» jetzt: Männer, hört auf uns Lesben nicht Ernst zu nehmen

Denn auch wir haben Rivalenpotential und: eure Arroganz satt.

» Ruhrbarone: Opfer sein ändert nichts – Für eine andere Debatte über Diskriminierung

Ja, es gibt Diskriminierung. Mehr als viele glauben. Aber warum wollen alle dabei zu den Opfern gehören. Warum gibt es keinen Hashtag unter dem sich die sammeln, die schon mal diskriminiert haben und sich dazu, mehr oder weniger reumütig, bekennen. Täter will einfach keiner oder keine sein. Obwohl wir alle wissen, dass viele, die diskriminiert werden, das selbst auch tun. Dass sie Opfer u n d Täter sind. Stattdessen gibt es Täter- und Opfertypisierung die weder Ausnahmen noch Widersprüche zulassen.