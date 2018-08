Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. August 2018

» Hamburger Morgenpost: "Deshalb ist der CSD immer noch wichtig"

Viel nackte Haut, Musik und gute Laune: 180000 Menschen waren am Sonnabend beim Christopher Street Day in Hamburg unterwegs. Eine schrill-bunte Parade – mit ernstem Hintergrund.

» taz interviewt "hoe-mies"-Partybetreiberinnen: "Frauen*, Queers, People of Color"

Gizem Adiyaman und Lucia Luciano starteten hoe_mies, eine Partyreihe für Frauen* und queere Persons of Color. Männer dürfen rein nur nicht auflegen.

» NDR über CSD Hamburg: Nicht nur Party, sondern auch Politik

Etwa 80.000 Menschen feierten den Christopher Street Day in Hamburg. Die Demo war der Höhepunkt der vergangenen Pride Woche. Ganz vorne mit dabei: Hamburgs Bürgermeister Tschenter.

» nordbayern.de: "Einfach gigantisch!" – Nürnberg feiert bislang größten CSD

Für mehr Toleranz und Offenheit: Bunt und laut war der Demo-Zug zum Christopher Street Day (CSD), mit dem Schwule und Lesben ein Zeichen gegen Diskriminierung setzten. Mit 27 Gruppen und etwa 6500 Teilnehmern war es die bislang größte CSD-Demo in Nürnberg.

» Spiegel Online befragt Hamburger CSD-Teilnehmer

In Hamburg feiern Zehntausende den Christopher Street Day. Viele wollen ein politisches Statement setzen, andere kommen vor allem wegen der Party. Wir haben uns unter Teilnehmern und Zuschauern umgehört.

04. August 2018

» taz interviewt u.a. Birgit Bosold vom Schwulen Museum: "Dezidiert weibliche Queerness"

Schwule Künstler kennt man, lesbische Künstlerinnen eher nicht. In Berlin wollen das die Kuratorinnen mit ihrer Ausstellung ändern.

» Hamburger Morgenpost über CSD-Teilnehmer: "Man muss euch verbrennen!"

Homo-Mobbing: So übel wurde TV-Star Oliver Tienken gedemütigt

» watson: Warum landet Bond nie mit Männern im Bett? Und 3 weitere Fragen zu Hollywood und LGBTQ

In 2017 waren nur 12,8 Prozent aller Hollywood-Filme LGBTQ-inklusiv.

» Hamburger Abendblatt: Die CSD-Parade ist weiter nötig

Diskriminierung von sexuellen Minderheiten gibt es im Alltag immer noch.

» Zeit Online: Pinkwashing im Valley

Gern schreiben sich Facebook, Google und andere Techfirmen ihre Toleranz und LGBTI-Freundlichkeit auf die Fahnen. Ist das alles nur eine Strategie?

» Alsfelder Allgemeine: Auf einmal als Frau in der Kleinstadt unterwegs

Viktoria Wahl ist ein recht auffallende Erscheinung in Alsfeld. Dabei gehört einiges an Mut dazu, sich offen als transsexuelle Frau den Blicken der Anderen in einer Kleinstadt auszusetzen.

» nordbayern.de: Für mehr Lesbenrechte – "dyke*march" zog durch Nürnberg

Es war eine laute Premiere: Mit etwa 300 Teilnehmenden zog am Freitagnachmittag der erste Nürnberger "dyke*march" durch die Innenstadt. Angefeuert von einer Samba-Gruppe zogen die Protestierenden vom Opernhaus bis zum Jakobsplatz – und verbreiteten jede Menge gute Stimmung.

» Hamburger Morgenpost über eindringlichen Appell von Olivia Jones: Warum der CSD immer noch dringend nötig ist

Drag Queen Olivia Jones über vergangene Schlachten, bedrohte Errungenschaften und neue Feinde unserer liberalen Gesellschaft

» Deutschlandfunk Kultur: Queer-Literatur als universelles Menschenerbe

Was bedeutet es heute, in Russland, der Ukraine oder Weißrussland Queer-Literatur zu schreiben? Diese Frage bestimmte das dreitägige Festival "Queer*East", das gerade eben zu Ende gegangen ist. Tobias Wenzel war vor Ort und hat Antworten.

03. August 2018

» Nina Queer auf Bild.de: Ich habe keinen Sex mehr!

Die Hitzewelle hat Deutschland fest im Griff. Ab 32 Grad setzen ja bei vielen Anstand und Moral vollständig aus so leider auch die Lust!

» Kolumne "Voll schwul!" der Schweizer Illustrierten: Deshalb floh ich vom Land in die Stadt

Die Schwulen der Schweiz ziehen früher oder später in die Stadt – aus guten Gründen. Die Deutschschweizer meist nach Zürich. Doch diese Landflucht fördert homophobes Gedankengut, behauptet SI-online-Blogger Onur Ogul.

» Focus Online: So geht echter Lesbensex

Sex zwischen Frauen ist immer wahnsinnig ästhetisch und ähnelt einem Softcore-Porno? Unsere Kolumnistin Mimi Erhardt räumt mit den klassischen Vorurteilen gegenüber Lesbensex auf und erklärt, warum es beim gleichgeschlechtlichen Sex von Frauen sehr wohl härter zugehen kann. Und weshalb auch Männer davon profitieren können.

» Augsburger Allgemeine: Diese 20-jährige Dillingerin setzt sich für Minderheiten ein

Die 20-jährige Kiri macht sich für die Anliegen von Minderheiten stark. Sie selbst gehört auch dazu. 16.000 Menschen folgen mittlerweile ihrem Youtube-Kanal.

» Süddeutsche.de über Gay Outdoor Club: Buntes Bild in den Bergen

Der "Gay Outdoor Club", vor mehr als vier Jahrzehnten in München gegründet, lebt die Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben vor und ist heute eine der aktivsten Sektionen des Deutschen Alpenvereins

» Kurier: Wenn Schwule tanzen, wird es für Netanjahu eng

Gay-Parade als Protest der Säkularen und nicht der Linken – und daher gefährlich für Netanjahu.