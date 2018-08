Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. August 2018

» RTL Nord über Olivia Jones: Praktikum bei Dragqueen

Dario Naunheim aus Düsseldorf hat einen etwas anderen Sommerjob, denn er ist der erste Praktikant der Dragqueen Olivia Jones. Und als er sie zum ersten Mal in Hamburg leibhaftig

» FAZ: Jung, lesbisch, konservativ – Ist sie die Zukunft der CDU?

Diana Kinnert ist der Vorzeige-Nachwuchs der CDU und spiegelt doch die Verunsicherung vieler Konservativer wider. Sie selbst setzt auf exzessives Arbeiten wie auf exzessives Feiern.

» Sebastian Wood und Michael Roth im Tagesspiegel: Die Rechte von Lesben und Schwulen weltweit stärken

In vielen Ländern sind Homo- und Transsexuelle noch immer bedroht. Großbritannien und Deutschland wollen dort Druck machen, dass sich das ändert, schreiben der britische Botschafter und der deutsche Staatsminister im Gastbeitrag.

» Bick über Herren-Klassen in Poledance-Schulen: Männer von der Stange

Poledance ist längst nicht mehr exklusiv für Stripperinnen. Mittlerweile ist es auch ein anerkannter Sport. Sogar Männer tanzen oder "turnen" an der Stange. Dazu ist aber noch immer viel Selbstbewusstsein nötig. BLICK war im Training dabei.

» ran: Militär-Football-Spieler bekennt sich zur Homosexualität

In der NFL ist Homosexualität noch immer ein Tabu. Im College-Football hingegen ist die Akzeptanz gestiegen. Nun hat sich erstmals ein Spieler einer Militärakademie "geoutet".

» Deutschlandfunk Kultur über Co-Elternschaft: Vater, Mutter, Mutter, Kind

Kathleen, Marianna und Alex haben zu dritt einen Sohn. Kathleen ist die leibliche Mutter, Marianna ihre Partnerin und Alex der Vater. Solche Modelle der Co-Elternschaft werden immer beliebter. Doch das deutsche Familienrecht ist dafür schlecht gerüstet.

» Vorarlberger Nachrichten: Kein greifbarer Beweis gegen "Po-Grabscher"

Freispruch für Asylwerber vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs

» Südwest Presse: Ulmer Kirchen wollen Segen für homosexuelle Paare

Gleichgeschlechtliche Paare sollen in Ulm einen Segnungsgottesdienst feiern dürfen, sobald es vom Kirchenrecht her möglich ist. Die evangelische Gesamtkirchengemeinde Ulm hat jetzt einen solchen Entschluss gefasst

06. August 2018

» Südkurier über Co-Elternschaft: Familiengründung ohne Liebe und Sex

Die Co-Elternschaft ist ein sehr spezielles Lebensmodell

05. August 2018

» Hamburger Morgenpost: "Deshalb ist der CSD immer noch wichtig"

Viel nackte Haut, Musik und gute Laune: 180000 Menschen waren am Sonnabend beim Christopher Street Day in Hamburg unterwegs. Eine schrill-bunte Parade – mit ernstem Hintergrund.

» taz interviewt "hoe_mies"-Partybetreiberinnen: "Frauen*, Queers, People of Color"

Gizem Adiyaman und Lucia Luciano starteten hoe_mies, eine Partyreihe für Frauen* und queere Persons of Color. Männer dürfen rein nur nicht auflegen.

» NDR über CSD Hamburg: Nicht nur Party, sondern auch Politik

Etwa 80.000 Menschen feierten den Christopher Street Day in Hamburg. Die Demo war der Höhepunkt der vergangenen Pride Woche. Ganz vorne mit dabei: Hamburgs Bürgermeister Tschenter.

» nordbayern.de: "Einfach gigantisch!" – Nürnberg feiert bislang größten CSD

Für mehr Toleranz und Offenheit: Bunt und laut war der Demo-Zug zum Christopher Street Day (CSD), mit dem Schwule und Lesben ein Zeichen gegen Diskriminierung setzten. Mit 27 Gruppen und etwa 6500 Teilnehmern war es die bislang größte CSD-Demo in Nürnberg.

» Spiegel Online befragt Hamburger CSD-Teilnehmer

In Hamburg feiern Zehntausende den Christopher Street Day. Viele wollen ein politisches Statement setzen, andere kommen vor allem wegen der Party. Wir haben uns unter Teilnehmern und Zuschauern umgehört.

04. August 2018

» taz interviewt u.a. Birgit Bosold vom Schwulen Museum: "Dezidiert weibliche Queerness"

Schwule Künstler kennt man, lesbische Künstlerinnen eher nicht. In Berlin wollen das die Kuratorinnen mit ihrer Ausstellung ändern.

» Hamburger Morgenpost über CSD-Teilnehmer: "Man muss euch verbrennen!"

Homo-Mobbing: So übel wurde TV-Star Oliver Tienken gedemütigt

» watson: Warum landet Bond nie mit Männern im Bett? Und 3 weitere Fragen zu Hollywood und LGBTQ

In 2017 waren nur 12,8 Prozent aller Hollywood-Filme LGBTQ-inklusiv.

» Hamburger Abendblatt: Die CSD-Parade ist weiter nötig

Diskriminierung von sexuellen Minderheiten gibt es im Alltag immer noch.

» Zeit Online: Pinkwashing im Valley

Gern schreiben sich Facebook, Google und andere Techfirmen ihre Toleranz und LGBTI-Freundlichkeit auf die Fahnen. Ist das alles nur eine Strategie?

» Alsfelder Allgemeine: Auf einmal als Frau in der Kleinstadt unterwegs

Viktoria Wahl ist ein recht auffallende Erscheinung in Alsfeld. Dabei gehört einiges an Mut dazu, sich offen als transsexuelle Frau den Blicken der Anderen in einer Kleinstadt auszusetzen.