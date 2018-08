Ausgewählter Artikel:

» (09.08.2018) Tagesspiegel: Queertopia – so könnte die Homowelt der Zukunft aussehen

Die Pride-Saison ist vorbei, jetzt schauen wir in die Zukunft: So könnte die Homowelt im Jahr 2030 aussehen. Unser Queertopia-ABC voll rosa-roter Fantasien – von arbeitsfrei am CSD bis zur Gender-Wippe am Schlossplatz.

09. August 2018

» Musikexpress: In Rainbows – Verqueerer Mainstream

Queere Queens und Kings machen nicht mehr nur in Nischenfilmen Mut, sondern auch in Blockbustern. Schwullesbische Popstars rennen ihren Geliebten hinterher und die Charts hoch. Transgender treten aus ihren Closets auf den Dancefloor. Der Mainstream verläuft 2018 nicht mehr somewhere over oder under the rainbow, sondern zunehmend mittendrin.

» Tagesspiegel: Indios spielen Indios, Transgender Transgender?

Immer dieselben Gesichter oder: Kultur kann eigentlich alles, aber auch hier verliert Diversität oft gegen die Macht. Ein Kommentar zu Robert Lepage und Scarlett Johansson.

» ORF: Obdachlosen vergewaltigt – Zehn Jahre Haft

Ein Obdachloser aus Ungarn ist Mittwoch in Salzburg wegen Vergewaltigung eines anderen Obdachlosen und Diebstahls zu zehn Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Das Urteil ist rechtskräftig.

» Vogue: "Ich hatte Gänsehaut" – Wir haben Sasha Velour zum Berliner CSD begleitet

Für das Berliner Pride-Wochenende kam "Ru Paul's Drag Race"-Gewinnerin Sasha Velour nach Berlin. Fotograf Joseph Wolfgang Ohlert hat sie für uns begleitet.

» Lübecker Nachrichten über Beach Pride Festival: Bunt wie ein Regenbogen

Mit dem Beach Pride Festival geht das Beach Motel in Heiligenhafen neue Wege und veranstaltet ab heute vier Tage lang ein Festival für schwule Männer. Zum Programm zählt auch eine Holi-Farbrausch-Party.

08. August 2018

» jetzt: "Lesben sind abartig, hat sie gesagt'

Weil ihre Mutter ihre Homosexualität nicht akzeptiert, sucht Donya Rat in einer lesbischen Outing-Whatsapp-Gruppe.

» sumikai: Weitere Proteste nach Anti-LGBT-Kommentar der japanischen Politikerin Sugita

Nachdem Mio Sugita, eine Politikerin der Regierungspartei, im letzten Monat einer Zeitschrift ihre Meinung zur LGBT-Community mitteilte, hagelte es bereits von vielen Seiten Kritik und auch Proteste blieben nicht aus. Nun gab es weitere Proteste, die eine Entschuldigung der Politikerin forderten.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt "Mario"-Regisseur Marcel Gisler: Das bestgehütete Geheimnis der Fußballwelt

Regisseur Marcel Gisler hat einen Spielfilm über eine schwule Liebesgeschichte gedreht – ungewöhnlich ist das Setting: es spielt sich im Profi-Fußball ab. "Der Spitzensport kann nicht ewig hinter der sozialen Realität hinterherhinken", sagt Gisler.

» Tagesspiegel zur Debatte um den Gender-Stern: Finger weg vom generischen Maskulinum!

Nichts gegen eine geschlechtergerechte Sprache, doch das generische Maskulinum darf nicht angetastet werden. Ein Gastbeitrag.

» y-nachten.de: Oh Happy Pride. Evangelium und CSD

Um die Beteiligung der KjG Rottenburg-Stuttgart am CSD in Stuttgart wird rege gestritten. Wie kann sich die Kirche gegenüber dem CSD positionieren? Martin Höhl mischt sich in die Debatte ein. S.a.: Katholische junge Gemeinde als beste CSD-Formation ausgezeichnet (30.07.2018)

» Deutsche Welle: Ali, Alia, Lilith – Eine Trans-Frau startet durch

Noch ist es ein Leben im Dazwischen. Aber das soll bald vorbei sein. In ein paar Monaten will Lilith ganz Frau sein, auch körperlich. Den Schlusspunkt setzen unter einen weiten Weg – der als Junge in Pakistan begann.

» TAG24: Weil sie ihn abblitzen ließ! Mann droht, Haus von Lesbe zu sprengen

Nicholas Kevin Chew drohte einer lesbischen Bekannten ihr Haus in die Luft zu sprengen, weil sie keinen Sex mit ihm wollte.

» Sächsische Zeitung: Neuer Name, anderes Geschlecht

Kleines Kreuz, großer Schritt: Neun transsexuelle Menschen haben vergangenes Jahr in Görlitz beantragt, ihr Geschlecht im Ausweis zu ändern.

» stern TV: Die bewegende Geschichte eines Mädchens, das ein Mann werden wollte

Chris Knoop ist sportlich, liebt Motorräder und hat eine feste Freundin. Alles nicht ungewöhnlich für einen jungen Mann von 23 Jahren. In einem wesentlichen Punkt aber unterscheidet er sich von anderen: Chris wurde als Mädchen geboren. Von Christin zu Chris – seine ganze Geschichte.

» Deutschlandfunk zu Diversitätsdebatte im Mainstreamkino: Sie wollen doch nur spielen

Dass Hollywood-Star Scarlett Johansson einen transsexuellen Menschen spielen sollte, hat Proteste ausgelöst, weil kein Transgender-Schauspieler berücksichtigt worden war. Immer häufiger wird bei der Besetzung von Rollen Diversität eingefordert. Doch was heißt das für den Schauspielerberuf?

» China.org.cn: Transgender in China kämpfen mit Vorurteilen ihrer Eltern

Mitglieder der LGBT-Community teilen auf einer Pressekonferenz am Montag in Beijing ihre Ansichten zu einem UN-Bericht über die Situation von Transgender in China, Foto mit Genehmigung der Vereinten Nationen.

» Stuttgarter Nachrichten: Tom's Bar droht schon das Aus

Die Gastronomin und Wirtin Laura Halding-Hoppenheit fürchtet um die Existenz ihres neuen Lokals an der Stuttgarter Pfarrstraße. Die Stadt beharrt auf Parkplätzen, sodass die Kneipe kein Platz für Außenbestuhlung bleibt.

» junge Welt über Kommerzialisierung des Amsterdam Pride: Shell und Co.

Von den 80 Schiffen, die am Finale der Pride Parade in Amsterdam teilnahmen, fuhr nur noch ein Drittel unter der Flagge unabhängiger Gruppen und Organisationen, der Rest hatte Sponsoren an Bord

» inforadio-Interview: Die Musikerin Sookee

Die Deutsch-Rap-Szene ist wahnsinnig gewachsen in den letzten Jahren. Allerdings: weibliche, junge MCs kann man an einer Hand abzählen. Dabei ist die Zeit, dass sich Frauen zu Wort melden, gerade absolut günstig. Das zumindest findet Sookee. Die 35-jährige Rapperin aus Berlin hat mit Magdalena Bienert über die Zukunft des Deutschen Hip Hop gesprochen und über Fragen, die dann vielleicht endlich überflüssig werden.