Ausgewählter Artikel:

» (11.08.2018) rbb-Interview zu 40 Jahre SO36 in Kreuzberg: "Hier kann man so herumspinnen, wie man möchte"

Punk und Subkultur in Kreuzberg: Der Club SO36 feiert am Wochenende seinen 40. Geburtstag. Mitarbeiterin Nanette Fleig spricht im Interview über Nachbarschaftsstreitigkeiten, Türpolitik und das umfangreiche Jubiläumsprogramm

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. August 2018

» Mannheimer Morgen: Zehntausende feiern Christopher Street Day

Unter dem Motto "Mehr Liebe wagen" findet der diesjährige Christopher Street Day statt. Zehntausende feiern und demonstrieren auf Mannheims Straßen für mehr Gleichberechtigung und Toleranz.

» hna über CSD in Kassel: 900 Menschen ziehen durch die Straßen

Rund 900 Menschen nahmen am Samstagmittag am Umzug des Christopher Street Days in Kassel teil. Bis heute Abend findet noch ein Straßenfest vor dem Kulturbahnhof statt.

» n-tv: Zehntausende feiern bei Prague Pride

Die Situation für Homosexuelle ist in Tschechien alles andere als optimal: Schwule und lesbische Paare dürfen weder heiraten noch Kinder adoptieren. In Prag demonstrieren 35.000 Menschen für die Rechte von Homosexuellen – mit einer ausgelassenen Party und trotz Gegendemonstranten.

» Tagesspiegel ätzt gegen Klaus Lederers Hochzeit: Weniger Privates im Politischen, bitte!

Ob Royal Wedding, Grünen-Nachwuchs oder die Hochzeit von Berlins Kultursenator: Das Familiäre wird politisch inszeniert und lenkt von der Politik ab. Eine Glosse.

» NZZ: Nur Schwarze können Schwarze, nur Frauen können Frauen, nur Männer können Männer verstehen. So funktioniert die neue kulturelle Apartheid

Ethnie, Geschlecht, sexuelle Orientierung und Religion: Die Menschen werden neuerdings wieder in unterschiedliche Stämme eingeteilt. Stört das wirklich niemanden? Wie die Identitätspolitik rassistische Denkmuster wiederbelebt.

» taz über islamistische Hardliner in Indonesien: Hetze gegen Homosexuelle

Seit zwei Jahren überrollt eine islamistische Kampagne gegen LGBT Indonesien. Die Hetze macht der Community das Leben zum Albtraum.

10. August 2018

» jetzt: Diese Probleme habe ich als bisexuelle Frau

Mal bin ich unsichtbar, mal nennt man mich "Verräterin".

» Schweizer Illustrierte: Dürfen Schwule Heteros anmachen?

Wenn Schwule heterosexuelle Männer anflirten, kann das ein Scherz unter Freunden sein. Doch wann geht ein unernster Flirt zu weit?

» jetzt: Schwuler wehrt sich mit Glitzer-Attacke gegen Homophobe

Als die Auto-Pöbler an der Ampel hielten, schüttete er einfach eine Tube Glitzer hinein.

» Neue Osnabrücker Zeitung über Akzeptanz von Homosexualität: Es geht auch ohne Rom

Für den Verein CSD Cloppenburg spielt die Kirche eine wichtige Rolle, heißt es aus dem Vorstand. Die inzwischen auch zur Hälfte emsländischen Mitglieder sollten auf die Unterstützung von Kirchengemeinden vor Ort bauen können. Dabei geht es auch ohne Rom. Ein Kommentar.

» Neue Osnabrücker Zeitung: CSD-Cloppenburg-Verein hat guten Draht zur Kirche

Heute vor fünf Jahren fand die erste kirchliche Trauung eines homosexuellen Paares in Seligenstadt statt. Dass der Glaube und kirchliche Segen auch für Schwule und Lesben im Emsland eine Rolle spielt, zeigt sich auch im Gespräch mit dem Verein CSD Cloppenburg, deren Mitglieder zur Hälfte aus dem Emsland kommen.

» VICE: Warum Männer mehr mit Männern kuscheln sollten

Hetero-Männer verzichten nicht selten lieber auf gegenseitige Zuneigung, als für schwul gehalten zu werden und schaden sich damit vor allem selbst.

» Echo: Berufsschülerin beklagt Mobbing nach Geschlechtsumwandlung

Eine 24-Jährige fühlt sich an der Berufsschule wegen ihrer Transsexualität diskriminiert. Die Darmstädter Friedrich-List-Schule hat mittlerweile reagiert.

» Deutschlandfunk: Das Dritte Geschlecht in den Papieren

Bislang sehen deutsche Dokumente nur zwei Möglichkeiten vor, ein Geschlecht anzugeben: "M" oder "W". Doch intergeschlechtliche Personen haben sich das Recht auf eine dritte Option erstritten. Das Bundesinnenministerium schlägt dafür den Begriff "Weiteres" vor – die Betroffenen lehnen das ab.

» Donaukurier über schwules Flüchtlingspaar aus Russland: Bestens integriert

Ein schwules Paar aus Russland ist vor der Verfolgung geflohen, doch es wird in der Oberpfalz nicht als asylberechtigt anerkannt, obwohl es bestens integriert ist. Jetzt haben sich die beiden erneut um Arbeit bemüht – Verträge hätten sie, aber keine Arbeitserlaubnis.

» Wiesbadener Tagblatt: Der Regenbogen-Diplomat

Stefan Kräh leitet künftig die Koordinierungsstelle und ist Ansprechpartner für Homosexuelle und Transgender

09. August 2018

» Musikexpress: In Rainbows – Verqueerer Mainstream

Queere Queens und Kings machen nicht mehr nur in Nischenfilmen Mut, sondern auch in Blockbustern. Schwullesbische Popstars rennen ihren Geliebten hinterher und die Charts hoch. Transgender treten aus ihren Closets auf den Dancefloor. Der Mainstream verläuft 2018 nicht mehr somewhere over oder under the rainbow, sondern zunehmend mittendrin.

» Tagesspiegel: Indios spielen Indios, Transgender Transgender?

Immer dieselben Gesichter oder: Kultur kann eigentlich alles, aber auch hier verliert Diversität oft gegen die Macht. Ein Kommentar zu Robert Lepage und Scarlett Johansson.

» Tagesspiegel: Queertopia – so könnte die Homowelt der Zukunft aussehen

Die Pride-Saison ist vorbei, jetzt schauen wir in die Zukunft: So könnte die Homowelt im Jahr 2030 aussehen. Unser Queertopia-ABC voll rosa-roter Fantasien – von arbeitsfrei am CSD bis zur Gender-Wippe am Schlossplatz.