» (14.08.2018) Südwest Presse über CSD Ulm: Streit um Bühne geht weiter

Nach dem Christopher Street Day schlagen die Wellen hoch. Weil die Organisatoren die Bühne am Marktplatz nicht wie vereinbart abgebaut hatten, war das Paradekonzert am Sonntag gefährdet.

14. August 2018

» junge Welt interviewt Frank Laubenburg zum Puppy-Verbot beim Ruhr-CSD: "Vermummungsverbot gilt nicht absolut"

Repressionen bei CSD-Parade in Essen. Versammlungsgesetz fragwürdig interpretiert. Gespräch mit Frank Laubenburg

» vorwärts über Ausstellung "Lesbisch sehen": Kunst zwischen Drama und Selbstsuche

Geht "lesbisch sehen" eigentlich? Das Berliner Schwule Museum versucht es. In der gleichnamigen Schau stellt es queere Kunst aus.

» Spiegel Online über schwules Leben in der DDR: Geliebt, geschlagen, geknebelt

Schmierestehen am FKK-Strand, Scheinehe zum Überleben: In "Verwirrnis" erzählt Christoph Hein von einem schwulen Paar in der DDR. Ein unversöhnliches, fast trotziges Spätwerk über Liebe und Ideologie.

» mannheim24 über Cruising-Parkplatz: Von wegen Taucher! Landen die Frauen in Wahrheit mitten in einem Sextreff?

Zwei junge Frauen rufen am 1. August die Polizei, weil sie auf dem Parkplatz des Binsfeldsees in Speyer mehrere nackte und halbnackte Männer beobachten. Manche haben sogar eine Erektion!

» Südwest Presse zum Konflikt um den CSD: Mal in Ruhe reden

Aus Sicht der bewährten Veranstalter der Paradekonzerte war das natürlich ein Schock, als sie am Sonntagmorgen auf dem Marktplatz eintrafen und dort noch aus Versehen die Bühne vom Christopher Street Day in der Landschaft stand.

» Gießener Allgemeine: Stadt will Verein zur Antidiskriminierung beitreten

Die Hashtag-Initiativen Metoo und Metwo zu Sexismus und Rassismus haben es gezeigt: Für viele Menschen ist Diskriminierung kein Thema für abgehobene Debatten in intellektuellen Großstadtzirkeln, sondern Alltag. Das gilt nicht nur für Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch für Homosexuelle, Behinderte und Senioren. Aber was könnten Konsequenzen aus den unzähligen persönlichen Geschichten sein, die im Internet erzählt werden? Antworten will der in Gründung befindliche Verein Antidiskriminierung Mittelhessen geben, dem die Stadt Gießen laut einem aktuellen Antrag des Magistrats beitreten will.

» Tagesspiegel: Erste Wohnung für zwangsverheiratete Männer ist unbewohnt

In vielen Ländern ist Zwangsheirat keine Seltenheit. In Berlin gibt es auch für betroffene Männer eine Zufluchtswohnung aber noch steht sie leer.

» Thüringer Allgemeine: Gedenken an homosexuelle KZ-Opfer

Erinnerung im Rahmen des CSD

13. August 2018

» Rhein-Neckar-Zeitung: Beim "Dyke March" zogen Hunderte durch die Altstadt

Los ging es am Universitätsplatz – Spontan drei Plätze umgetauft

» Mannheimer Morgen zum CSD: Ein Tag genügt nicht

"Sind die Bürger wirklich auch das ganze Jahr über Menschen mit anderer sexueller Orientierung gegenüber so tolerant, wie sie es am Samstag gezeigt haben?"

» VICE: Wie ein preisgekrönter Pornostar zum Männerrechtler wurde

Ein Gespräch mit Philipp Tanzer, besser bekannt aus Schwulenpornos als "Logan McCree".

» Südwest Presse über CSD Ulm: Konflikt wegen Bühne auf Marktplatz

Der Christopher Street Day für homo-, bi- und transsexuelle Menschen am Samstag (siehe nebenstehenden Bericht) hat im Nachhinein kräftig für Ärger gesorgt: weil nämlich die Bühne auf dem Marktplatz nicht bis Sonntag um 9 Uhr für das Paradekonzert

12. August 2018

» Blick: Die Schweiz gibt Homosexuellen weniger Rechte als Ungarn

Keine Homo-Ehe, kein Diskriminierungschutz: Bei der Gleichstellung von Schwulen und Lesben liegt die Eidgenossenschaft im europäischen Ranking nur auf Platz 22. S.a.: Deutschland bei LGBTI-Rechten europaweit auf Platz 12 (14.05.2018)

» WAZ über Essens Oberbürgermeister auf Ruhr-CSD: Liebe ist wunderbar!

Beim CSD in Essen feierten tausende Homosexuelle. OB Thomas Kufen trug die Regenbogenfahne mit, seit 2015 ist er mit einem Mann verheiratet.

» Schwäbische über CSD in Ulm: Party unter der Regenbogenfahne

Auf dem Rathausplatz riecht es nach Bratwürstchen. Kaffee und Kuchen werden über die Theke gereicht während eine riesige Regenbogenfahne über die ganze Länge des Ulmer Rathauses herabhängt.

» Zeit-Online-Galerie von den Gay Games: Olympia und Christopher Street Day in einem

Die Gay Games sind das Sportfest der Homosexuellen. Dort tanzen Männer mit Männern, Frauen mit Frauen und alle kämpfen für Freiheit. Wir zeigen die schönsten Bilder.

» wendland-net: Ehe für Alle – turbulente Hochzeitsfeier auf dem Marktplatz

Für fünf gleichgeschlechtliche Paare ging am Freitag ein jahrelanger Kampf zu Ende: vor dem Standesamt Dannenberg heirateten sie.

» GrenzEcho über ein buntes Antwerpen: Hafenstadt feiert Pride Parade

In bunten Kostümen, bestens gelaunt und mit viel Musik haben am Samstag in Antwerpen zehntausende Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle demonstriert.

» Westfälische Rundschau: Thyssenkrupp-Managerin Ungar berichtet über ihr Coming-out (Anmeldung erforderlich)

Sarah Ungar hat sich bei Thyssenkrupp als transsexuelle Frau geoutet. Weil sie Mutmacherin sein will, spricht sie offen über ihre Entscheidung.