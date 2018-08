Ausgewählter Artikel:

16. August 2018

» Tagesspiegel über queere Geburtshilfe: "Nicht-traditionelle Familien stoßen oft auf Ablehnung"

Jes Walsh betreut als Doula queere Familien in Berlin bei der Geburtsvorbereitung und Familienplanung. Noch immer gibt es dabei viele praktische und finanzielle Hürden. Ein Interview.

» Deutschlandfunk Kultur: Der staatliche Geschlechtseintrag ist überflüssig

Brauchen wir ein drittes Geschlecht? Nein, meint Kim Schicklang, Mitgründerin des Vereins ATME – Aktion Transsexualität und Menschenrecht. Weder beim Brötchenholen noch im Beruf spiele das Geschlecht eine Rolle. Die Zuordnung durch die Behörden gehöre abgeschafft.

» VICE über queere Flüchtlinge: "Wie oft hatten Sie mit Ihrem Freund Geschlechtsverkehr?"

LGBTQ-Geflüchtete müssen sich in Deutschland private Fragen gefallen lassen. Aber nicht nur das ist ein Problem.

» 20 Minuten: Radikale Christen predigen gegen Homosexualität

Fundamentalistische Christen, die kürzlich in Valencia eine Massenpanik auslösten, sind nun auch in der Schweiz unterwegs.

» moviepilot über "Bury Your Gays"-Vorwürfe: Netflix-Serien-Macher entschuldigt sich nach starker Kritik bei den Fans

Voltron-Showrunner Joaquim Dos Santos entschuldigt sich für Elemente der 7. Staffel der Netflix-Serie, die bei Zuschauern Kritik hervorgerufen hatten.

» Tages-Anzeiger: Die politische Korrektheit wird ins Groteske getrieben

Zu wenig lesbisch, zu schwul: Es mehren sich Forderungen, dass nur Minderheiten in Filmen Minderheiten spielen dürfen.

» detektor.fm: Dan Bodan über Queerness in Teheran

Der Musiker Dan Bodan wollte während seiner Zeit in Teheran Menschen aus der queeren Community kennenlernen. Was hat er erlebt?

» ze.tt zum 60. Geburtstag: Warum Madonna ein feministisches Vorbild war

Von der Madonna, die in den 1980ern im Kegel-BH gegen das spießige Pop Business revoltierte, ist heute nicht mehr viel übrig. Unsere Autorin erzählt, warum die Queen of Pop trotzdem ein feministisches Vorbild war.

» magazin.hiv: Wenn HIV traumatisch wird

Eine Diagnose, schwere Krankheit oder der Verlust geliebter Menschen kann die Psyche schwer belasten. Dirk Ludigs sprach mit dem Psychotherapeuten Stefan Cremer über Traumata im Zusammenhang mit HIV.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt "Allah is gay"-Aktivist: "Es muss normal sein, nicht mehr zu glauben"

Amed Sherwan wuchs im Nordirak auf, als strenggläubiger Muslim. Mit 14 zündete er als Mutprobe einen Koran an. Dafür wurde er gefoltert. In Deutschland fand er Asyl, doch auch hier wird er bedroht, seit er per T-Shirt verkündete: "Allah ist schwul".

» TVMovie über sexy GZSZ-Stars: Das wurde aus dem schwulen Paar "Lenny" und "Carsten"

Sie liebten und sie schlugen sich: Auf kein anderes GZSZ-Paar passt dieser Spruch so gut wie auf Lenny Cöster und Carsten Reimann. Dass aus ihnen noch ein Traumpaar wird, hätte vermutlich keiner geahnt. Vermutlich auch die Darsteller selbst nicht. Was machen die eigentlich fünf Jahre nach ihren Ausstiegen?

» Jüdische Allgemeine über Transgender-Künstlerin: Spuren unterm Make-up

Die israelische Transgender-Künstlerin Roey Victoria Heifetz will sich nicht länger verstecken

» VICE: Was ich als lesbische Escort-Dame gelernt habe

"Heterofrauen wollen beim ersten Mal oft alles auf einmal ausprobieren. Eben lecken sie dich noch, eine Sekunde später stehen sie mit einem Umschnalldildo da."

» Nau.ch: Bundesrat skeptisch gegenüber Verbot von Homo Diskriminierung

Die Bundesräte finden es nicht dringend, Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung zu verbieten. Sie zeigen sich dennoch damit einverstanden.

» Nau.ch: Untersuchung gegen Homoheiler

Gegen den Homosexualitäts-Therapeuten hat die Genfer Gesundheitsdirektion eine Untersuchung veranlasst. Der Therapeut sieht das Problem nicht.

» Jüdische Allgemeine: Atlanta unterm Regenbogen

Die Organisation Sojourn kämpft in den konservativen Südstaaten für Toleranz und sexuelle Vielfalt

15. August 2018

» Rheinneckarblog über Mannheimer Regenbogenempfang: Eine Stadt für alle

Eine Vielzahl von Engagierten aus der Community lesbischer, schwuler, bisexueller, transgeschlechtlicher und intergeschlechtlicher Menschen (LSBTI) trägt durch überwiegend ehrenamtliche Arbeit maßgeblich zu einem friedlichen und respektvollen Zusammenleben in Vielfalt bei.

» Dirk Ludigs auf magazin.hiv: "Ich bin ein HIV-negativer Langzeitüberlebender"

Dirk Ludigs hat Freunde, Weggefährten und Liebhaber verloren, die an den Folgen von Aids verstarben. Er sagt: Es ist Zeit, über das Trauma Aids zu sprechen und auch über die Langzeitüberlebenden

» Nassauische Neue Presse: Warum Matthias Röhricht jeden Tag Frauenkleider trägt

"Crossdresser" sind Frauen in Männerkleidung und Männer in Frauenkleidung. In der Altstadt lebt ein 45-jähriger Mann, der seit vier Jahren jeden Tag Röcke und hochhackige Schuhe trägt. Eine aus Lindenholzhausen stammende Studentin hat über ihn einen Dokumentarfilm gedreht.

» evangelisch.de: Die Jugend macht's vor – Ein Preis und die Reaktionen nach dem CSD in Stuttgart

Ein Preis wurde auf dem CSD in Stuttgart an eine katholische Jugendgruppe vergeben, und der Aufschrei war da. Katholisch und lesbisch, schwul, bi, transident und queer. Das geht nach wie vor nur schwer zusammen. Oder? S.a.: Katholische junge Gemeinde als beste CSD-Formation ausgezeichnet (30.07.2018)