Ausgewählter Artikel:

» (17.08.2018) taz zum Gesetz zur Dritten Option: Eine historische Chance vergeben

Das Gesetz zur dritten Geschlechtsoption ist zu restriktiv: Er macht ärztliche Diagnosen zur Bedingung und ist so selbst diskriminierend.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. August 2018

» taz interviewt Queer Base zu Österreichs Asylpolitik: "Die Spitze des Eisbergs"

Der Beamte, der das Asylersuchen eines jungen Afghanen ablehnte, da er ihm nicht schwul genug auftrat, wurde entlassen. Rechtsberater Gluth über queere Refugees.

» der zaunfink: Für eine Kultur der Co-Homosexualität

"Mein eigenes Coming-Out verwandelte nicht nur mich in einen Schwulen, es verwandelte auch meine Angehörigen in die Angehörigen eines Schwulen. Es veränderte zunächst deren Selbstbild, und früher oder später würde es auch die Sicht der Außenwelt auf sie verändern und ihnen zumindest teilweise eine neue Rolle zuweisen."

» Blog von Munich Kyiv Queer zum OdesaPride 2018: Der Marsch muss vorverlegt werden

München unterstützt den OdesaPride seit vielen Jahren. Wir schicken jedes Jahr im August eine Delegation ans Schwarze Meer, tragen mit eigenen Workshops und Kulturbeiträgen zum Gelingen des CSD im Süden der Ukraine bei. 2018 wollen wir wieder beim Marsch der Gleichheit mitlaufen.

» bento: Queere Geflüchtete über Interviews beim Bamf – "Aus schwul wurde Schwuchtel"

Drei Betroffene erzählen.

» taz zum Gesetz zur Dritten Option: Eine historische Chance vergeben

Das Gesetz zur dritten Geschlechtsoption ist zu restriktiv: Er macht ärztliche Diagnosen zur Bedingung und ist so selbst diskriminierend.

» Süddeutsche.de kommentiert: Endlich Anerkennung für Intersexuelle

Im Pass können sie sich künftig als "divers" führen lassen. Das ist gut. Besser wäre es jedoch, auf die Angabe des Geschlechts ganz zu verzichten.

» Süddeutsche Zeitung Magazin: Ihre Kanzlergeste, mit der Sie sich von der Merkel-Raute absetzen wollen, Jens Spahn?

Der Gesundheitsminister erzählt im Interview ohne Worte davon, wie es war, vom Guardian zum nächsten Kanzler hochgeschrieben zu werden und zeigt, was für ihn der beste Sitzplatz im Bundestag ist.

» Handelsblatt: Deutschland verliert den Anschluss in der Reproduktionsmedizin

Ihr Kinderwunsch treibt immer mehr Menschen in die Arme der Reproduktionsmedizin. Doch die Gesetzgebung hinkt hinterher mit negativen Folgen für die Gesellschaft.

» derStandard.at zum absurden Asyslbescheid: Amtliche Tuntenpflicht

Der Asylantrag des 18-Jährigen wurde abgelehnt, weil er nicht homosexuell sein könne. S.a.: "Gehabe" nicht schwul genug: Österreich lehnt Asylantrag eines Afghanen ab (15.08.2018)

» insideout-tennis.de: Federer über offen Homosexuelle im Profi-Tennis – "Das wäre völlig akzeptiert"

Bislang hat sich noch kein aktiver Spieler als schwul geoutet. Warum eigentlich nicht? Roger Federer nimmt Stellung.

16. August 2018

» Tagesspiegel über queere Geburtshilfe: "Nicht-traditionelle Familien stoßen oft auf Ablehnung"

Jes Walsh betreut als Doula queere Familien in Berlin bei der Geburtsvorbereitung und Familienplanung. Noch immer gibt es dabei viele praktische und finanzielle Hürden. Ein Interview.

» Deutschlandfunk Kultur: Der staatliche Geschlechtseintrag ist überflüssig

Brauchen wir ein drittes Geschlecht? Nein, meint Kim Schicklang, Mitgründerin des Vereins ATME – Aktion Transsexualität und Menschenrecht. Weder beim Brötchenholen noch im Beruf spiele das Geschlecht eine Rolle. Die Zuordnung durch die Behörden gehöre abgeschafft.

» VICE über queere Flüchtlinge: "Wie oft hatten Sie mit Ihrem Freund Geschlechtsverkehr?"

LGBTQ-Geflüchtete müssen sich in Deutschland private Fragen gefallen lassen. Aber nicht nur das ist ein Problem.

» 20 Minuten: Radikale Christen predigen gegen Homosexualität

Fundamentalistische Christen, die kürzlich in Valencia eine Massenpanik auslösten, sind nun auch in der Schweiz unterwegs.

» moviepilot über "Bury Your Gays"-Vorwürfe: Netflix-Serien-Macher entschuldigt sich nach starker Kritik bei den Fans

Voltron-Showrunner Joaquim Dos Santos entschuldigt sich für Elemente der 7. Staffel der Netflix-Serie, die bei Zuschauern Kritik hervorgerufen hatten.

» Tages-Anzeiger: Die politische Korrektheit wird ins Groteske getrieben

Zu wenig lesbisch, zu schwul: Es mehren sich Forderungen, dass nur Minderheiten in Filmen Minderheiten spielen dürfen.

» detektor.fm: Dan Bodan über Queerness in Teheran

Der Musiker Dan Bodan wollte während seiner Zeit in Teheran Menschen aus der queeren Community kennenlernen. Was hat er erlebt?

» ze.tt zum 60. Geburtstag: Warum Madonna ein feministisches Vorbild war

Von der Madonna, die in den 1980ern im Kegel-BH gegen das spießige Pop Business revoltierte, ist heute nicht mehr viel übrig. Unsere Autorin erzählt, warum die Queen of Pop trotzdem ein feministisches Vorbild war.

» magazin.hiv: Wenn HIV traumatisch wird

Eine Diagnose, schwere Krankheit oder der Verlust geliebter Menschen kann die Psyche schwer belasten. Dirk Ludigs sprach mit dem Psychotherapeuten Stefan Cremer über Traumata im Zusammenhang mit HIV.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt "Allah is gay"-Aktivist: "Es muss normal sein, nicht mehr zu glauben"

Amed Sherwan wuchs im Nordirak auf, als strenggläubiger Muslim. Mit 14 zündete er als Mutprobe einen Koran an. Dafür wurde er gefoltert. In Deutschland fand er Asyl, doch auch hier wird er bedroht, seit er per T-Shirt verkündete: "Allah ist schwul".