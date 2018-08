Ausgewählter Artikel:

» (18.08.2018) Bunte über erstes homosexuelles Liebespaar bei "Sturm der Liebe": "Es ist eine Sache von Vertrauen"

Schon lange sind sie ineinander verliebt, nun kam es zum ersten Kuss: Doch was sagen die Schauspieler Max Beier und Florian Frowein zu ihrem ersten Kuss?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. August 2018

» Lübecker Nachrichten über CSD: 1500 feiern mit bunter Parade in der City

Jung, bunt und extrem gut besucht: Das ist der neue Trend beim Christopher Street Day (CSD). Mehr als 1500 Leute sind mit von der Partie und verwandelt die Innenstadt in eine Regenbogen-Landschaft. Zur Freude des CSD Lübeck. Warum erlebt die Veranstaltung ein Comeback?

» Siegessäule: Wie homophob ist Die Linke, Herr Lederer?

Wir sprachen mit Klaus Lederer, offen schwuler Politiker, Bürgermeister und Senator in Berlin, über Homophobie in der Linken, queere Grabenkämpfe und Strategien gegen den rechten Backlash

» Radio Ennepe Ruhr: Erste gleichgeschlechtliche Ehe in Schwelm

Erste gleichgeschlechtliche Ehe in Schwelm

» jetzt: "Was ich unter #MeQueer lese, macht mir Angst"

#MeToo hat einen neuen Nachfolger-Hashtag: #MeQueer macht sichtbar, womit queere Menschen täglich konfrontiert sind.

» magazin.hiv über Aids-Langzeitüberlebende: Verwundete Seelen

Sie sind am Leben geblieben, ihre Freund_innen nicht: Aids-Langzeitüberlebende kämpfen oft mit der Vergangenheit. Im kalifornischen Palm Springs will eine Selbsthilfegruppe sie aus der Isolation holen.

» Nordstadtblogger: Erster Transidenten Christopher Street Day in Dortmund – Aufklärung für mehr Akzeptanz in der Gesellschaft

Nachdem der CSD 2018 in Dortmund abgesagt wurde, lädt der Verein "TransBekannt e.V." zum "Ersten Dortmunder Trans*CSD".

» Deutsche Welle: Das dritte Geschlecht – ein Erfolg, aber noch nicht am Ziel

Intersexuelle Menschen in Deutschland können demnächst das Geschlecht "divers" ins Geburtenregister eintragen lassen. Dies ist ein Fortschritt, doch der Weg zu echter Anerkennung ist noch weit, meint Pacinthe Mattar.

» Schweizer Illustrierte: Traummann mit Tripper

Eine aktive Sexualität als Single bringt Risiken mit sich. SI-online-Blogger Onur Ogul vermutet immer gleich das Schlimmste, wenn er sich nach einer Nacht zu zweit schlecht fühlt.

» Berliner Zeitung über das "Shishi" in Kreuzberg: Eine neue Oase für die queere Szene

Shani Ahiel aus dem Yafo in Berlin-Mitte hat in der Ritterstraße in Kreuzberg das Shishi eröffnet – und veranstaltet dort queere Partys mit der CDU-Politikerin Diana Kinnert.

» Trierischer Volksfreund über Johannes Kram: Prüfen Sie sich selbst!

Haben Sie Vorurteile? Sind Ihnen manche Menschen eher suspekt? Ruhig bleiben Sie sind nicht alleine. Der Blick auf einen Mann, der gerne zuspitzt und dafür Gründe hat.

» Trier Reporter über Lesung von Johannes Kram: "In Trier habe ich keine Ressentiments erfahren"

Der in Trier geborene Blogger, Autor von Büchern, Theaterstücken und Komponist Johannes Kram hat sich nicht nur im fernen Berlin einen Namen gemacht. Den Kontakt zu seiner Heimatstadt aber hat der Allrounder niemals abreißen lassen. Am Donnerstag stellte er im Kasino am Kornmarkt sein neuestes Buch vor: "Ich hab' ja nichts gegen Schwule, aber…"

» VICE: Coming-out-Videos machen die Welt ein bisschen schöner

Für mich kam die YouTube-Ära ein paar Jahre zu spät. Aber auch heute geben mir schwule und lesbische YouTuber Halt gegen Homofeindlichkeit.

» Heute.at: So lief "Kuss-Aktion" für homosexuellen Flüchtling

Die LGBTQ-Community protestiert gegen die Asyl-Ablehnung eines homosexuellen Flüchtlings. Der verantwortliche Beamte ist bereits suspendiert.

» bento: "Wer ist von euch beiden der Mann?" Queere Menschen erzählen unter #mequeer von ihren Erfahrungen

Zwölf Tweets, die zeigen, wie queere Menschen diskriminiert werden

» Kurier über Homosexualität einst und heute: "Sag, dass du schwul bist"

Lange wurden gleichgeschlechtliche Paare verfolgt, nach der Legalisierung versteckten sich noch viele.

» detektor.fm: Drangsal will mehr Queerness im Pop

Drangsals neues Album "Zores" ist durch und durch queer. Max Gruber alias Drangsal möchte, dass Diversität im Pop zur Normalität wird.

17. August 2018

» taz interviewt Queer Base zu Österreichs Asylpolitik: "Die Spitze des Eisbergs"

Der Beamte, der das Asylersuchen eines jungen Afghanen ablehnte, da er ihm nicht schwul genug auftrat, wurde entlassen. Rechtsberater Gluth über queere Refugees.

» der zaunfink: Für eine Kultur der Co-Homosexualität

"Mein eigenes Coming-Out verwandelte nicht nur mich in einen Schwulen, es verwandelte auch meine Angehörigen in die Angehörigen eines Schwulen. Es veränderte zunächst deren Selbstbild, und früher oder später würde es auch die Sicht der Außenwelt auf sie verändern und ihnen zumindest teilweise eine neue Rolle zuweisen."

» Blog von Munich Kyiv Queer zum OdesaPride 2018: Der Marsch muss vorverlegt werden

München unterstützt den OdesaPride seit vielen Jahren. Wir schicken jedes Jahr im August eine Delegation ans Schwarze Meer, tragen mit eigenen Workshops und Kulturbeiträgen zum Gelingen des CSD im Süden der Ukraine bei. 2018 wollen wir wieder beim Marsch der Gleichheit mitlaufen.