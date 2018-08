Ausgewählter Artikel:

» (19.08.2018) GrenzEcho: Schöffe für Chancengleichheit tritt nach homophoben Äußerungen zurück

Der für Chancengleichheit zuständige Schöffe von Ans, Henri Huygen (PS), tritt von seinem Amt zurück und wird nicht bei den Kommunalwahlen im Oktober antreten. Ihm war vorgeworfen worden, den Ersten Schöffen von Ans, Thomas Cialone (MR), aufgrund seiner sexuellen Orientierung verbal angegriffen zu haben.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. August 2018

» WAZ: Warum ein lesbisches Paar die kleine Anna-Marie aufnahm

Die zweieinhalbjährige Anna-Marie lebt als Pflegekind bei einem lesbischen Ehepaar. Als Neugeborene musste sie einen Drogenentzug machen.

» GrenzEcho: Schöffe für Chancengleichheit tritt nach homophoben Äußerungen zurück

Der für Chancengleichheit zuständige Schöffe von Ans, Henri Huygen (PS), tritt von seinem Amt zurück und wird nicht bei den Kommunalwahlen im Oktober antreten. Ihm war vorgeworfen worden, den Ersten Schöffen von Ans, Thomas Cialone (MR), aufgrund seiner sexuellen Orientierung verbal angegriffen zu haben.

» magazin.hiv: Respekt und Würde für HIV-Langzeitüberlebende

HIV-Langzeitüberlebende haben viel durchgemacht und deswegen besondere Bedürfnisse. Wir haben mit Tez Anderson gesprochen, Gründer der Aktivist_innengruppe Lets Kick ASS

» Zeit Online: Wer darf Batwoman spielen?

Nicht trans genug, nicht lesbisch genug: In den USA eskaliert die Debatte darüber, wer Kinofiguren darstellen sollte, die Minderheiten angehören.

» Neon: "Ein Messer regelt das schon" – Eltern bedrohen Transgender-Schülerin auf Facebook

Mobbing ist Teenager-Sache? Von wegen! Weil ein Transgender-Mädchen die Damentoilette ihrer Schule benutzte, bedrohten Eltern sie in einer Facebook-Gruppe.

» Lübecker Nachrichten zum CSD: Ein ganz normales Paar – seit 35 Jahren

Was ist normal? Eine schwierige Frage. In unserer Gesellschaft gilt heute mehr als normal als früher. Da war vieles verboten. Beispielsweise Schwulsein. Als Rainer Kolbow und Joachim Biegus sich kennenlernten, war ihre Liebe für sie das Normalste der Welt. Nicht aber für andere.

» Merkurist: Welche Besonderheiten bietet Frankfurt für queere Menschen?

Frankfurt hat eine aktive schwul-lesbische Szene. Aber als Großstadt bietet die Mainmetropole mehr als Party und den CSD. Merkurist stellt drei Besonderheiten vor.

18. August 2018

» Lübecker Nachrichten über CSD: 1500 feiern mit bunter Parade in der City

Jung, bunt und extrem gut besucht: Das ist der neue Trend beim Christopher Street Day (CSD). Mehr als 1500 Leute sind mit von der Partie und verwandelt die Innenstadt in eine Regenbogen-Landschaft. Zur Freude des CSD Lübeck. Warum erlebt die Veranstaltung ein Comeback?

» Siegessäule: Wie homophob ist Die Linke, Herr Lederer?

Wir sprachen mit Klaus Lederer, offen schwuler Politiker, Bürgermeister und Senator in Berlin, über Homophobie in der Linken, queere Grabenkämpfe und Strategien gegen den rechten Backlash

» Radio Ennepe Ruhr: Erste gleichgeschlechtliche Ehe in Schwelm

Erste gleichgeschlechtliche Ehe in Schwelm

» jetzt: "Was ich unter #MeQueer lese, macht mir Angst"

#MeToo hat einen neuen Nachfolger-Hashtag: #MeQueer macht sichtbar, womit queere Menschen täglich konfrontiert sind.

» magazin.hiv über Aids-Langzeitüberlebende: Verwundete Seelen

Sie sind am Leben geblieben, ihre Freund_innen nicht: Aids-Langzeitüberlebende kämpfen oft mit der Vergangenheit. Im kalifornischen Palm Springs will eine Selbsthilfegruppe sie aus der Isolation holen.

» Nordstadtblogger: Erster Transidenten Christopher Street Day in Dortmund – Aufklärung für mehr Akzeptanz in der Gesellschaft

Nachdem der CSD 2018 in Dortmund abgesagt wurde, lädt der Verein "TransBekannt e.V." zum "Ersten Dortmunder Trans*CSD".

» Deutsche Welle: Das dritte Geschlecht – ein Erfolg, aber noch nicht am Ziel

Intersexuelle Menschen in Deutschland können demnächst das Geschlecht "divers" ins Geburtenregister eintragen lassen. Dies ist ein Fortschritt, doch der Weg zu echter Anerkennung ist noch weit, meint Pacinthe Mattar.

» Bunte über erstes homosexuelles Liebespaar bei "Sturm der Liebe": "Es ist eine Sache von Vertrauen"

Schon lange sind sie ineinander verliebt, nun kam es zum ersten Kuss: Doch was sagen die Schauspieler Max Beier und Florian Frowein zu ihrem ersten Kuss?

» Schweizer Illustrierte: Traummann mit Tripper

Eine aktive Sexualität als Single bringt Risiken mit sich. SI-online-Blogger Onur Ogul vermutet immer gleich das Schlimmste, wenn er sich nach einer Nacht zu zweit schlecht fühlt.

» Berliner Zeitung über das "Shishi" in Kreuzberg: Eine neue Oase für die queere Szene

Shani Ahiel aus dem Yafo in Berlin-Mitte hat in der Ritterstraße in Kreuzberg das Shishi eröffnet – und veranstaltet dort queere Partys mit der CDU-Politikerin Diana Kinnert.

» Trierischer Volksfreund über Johannes Kram: Prüfen Sie sich selbst!

Haben Sie Vorurteile? Sind Ihnen manche Menschen eher suspekt? Ruhig bleiben Sie sind nicht alleine. Der Blick auf einen Mann, der gerne zuspitzt und dafür Gründe hat.

» Trier Reporter über Lesung von Johannes Kram: "In Trier habe ich keine Ressentiments erfahren"

Der in Trier geborene Blogger, Autor von Büchern, Theaterstücken und Komponist Johannes Kram hat sich nicht nur im fernen Berlin einen Namen gemacht. Den Kontakt zu seiner Heimatstadt aber hat der Allrounder niemals abreißen lassen. Am Donnerstag stellte er im Kasino am Kornmarkt sein neuestes Buch vor: "Ich hab' ja nichts gegen Schwule, aber…"

» VICE: Coming-out-Videos machen die Welt ein bisschen schöner

Für mich kam die YouTube-Ära ein paar Jahre zu spät. Aber auch heute geben mir schwule und lesbische YouTuber Halt gegen Homofeindlichkeit.