» (20.08.2018) taz über #MeQueer: Deutschland hat die Hashtags nötig

Unter #MeQueer schildern Menschen ihre homo- und transfeindlichen Erfahrungen. Es ist wichtig, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen.

20. August 2018

» FAZ über #MeQueer: "Ihr müsstet nur mal richtig zugeritten werden!"

Tausende Nutzer sprechen sich unter #MeQueer gegen Trans- und Homophobie aus. Die bewegenden Berichte zeigen, dass die Diskriminierung von Homo-, Bi- und Transsexuellen noch immer ein großes Problem ist auch in Deutschland.

» Blick über Jason Brügger: Nach dem Coming-Out war er am Boden

Der Gewinner von "Die grössten Schweizer Talente", Jason Brügger, reitet auf einer Erfolgswelle. Doch er machte auch schon schwierige Zeiten durch. Darüber schreibt der Zirkusakrobat in seinem neuen Buch.

» Kurier über Transsexualität: Mehr betroffen als bisher angenommen

Bis zu ein Prozent der Bevölkerung sind nicht eindeutig einem Geschlecht zuordenbar

» watson: Wie Mami und Mama zu richtigen Müttern wurden

Verena und Susanne gehören zu den ersten Frauenpaaren der Schweiz, die ganz offiziell gemeinsam ein Kind haben. watson hat die Regenbogenfamilie besucht.

» BuzzFeed: Es ist 2018 und diese LGBT*s berichten, wie viel Hass sie sich jeden Tag anhören müssen

Unter dem Hashtag #MeQueer teilen Menschen auf Twitter derzeit ihre Diskriminierungserfahrungen in Deutschland.

» Die Presse über Transsexualität: "Paradigmenwechsel wären Hormone auf Rezept"

Seit Anbeginn der Menschheit gibt es die Transsexualität, sagt die Psychotherapeutin Cornelia Kunert. Trotzdem würden Betroffene noch heute schikaniert, bedauert sie – und plädiert für den "freien Zugang zu Hormonen".

» Hamburger Morgenpost: Tränen in den Augen beim Männer-Jawort

Mein Vater war ein guter Mann, aber er stammte eben aus einer anderen Zeit. Ich war zehn, da erzählte er stolz, dass er als Jugendlicher "Schwule klatschen" war. Ich gestehe: Auch ich hatte früher Probleme mit Homosexuellen.

» Der Bund: Er will Schwulen den Himmel öffnen

Der bekannte Jesuit James Martin aus den USA sorgt am Weltfamilientreffen der Katholiken diese Woche in Irland für Streit, weil er für Homosexuelle eintritt.

» neues deutschland über queeren Schriftsteller Danny Ramadan: Kämpfernatur

Mit Danny Ramadan möchte man derzeit bestimmt nicht tauschen. Der syrisch-kanadische Schriftsteller, der 2012 seine Heimat in Damaskus aufgrund politischer und sexueller Verfolgung durch das Assad-Führung verlassen musste und nach einer Odyssee endlich in Vancouver, Kanada, ein sicheres Dach über dem Kopf gefunden hat, wurde im ungarischen Budapest Opfer einer feigen Attacke einer Männerbande, weil diese ihn für einen Rom hielten.

» Neon über Transgender-Aktivistin in Taiwan: "Ich wäre gerne eine heiße Bitch"

Nach einem gescheiterten Suizidversuch nahm Suan ihr Leben wieder fest in die Hand. Voller Selbstbewusstsein hält sie in ihrer Heimat Taiwan nun Vorträge.

» tz: 9500 Besucher feiern beim Hans-Sachs-Straßenfest im Glockenbachviertel

Die große Flatter und viel mehr gabs beim Hans-Sachs-Straßenfest im Glockenbachviertel zu sehen und zu feiern. Bei der Straßenparty feierten 9500 Münchner mit.

» FAZ über Homosexualität in der Türkei: Und Romeo liebt Romeo (Anmeldung erforderlich)

Lange mussten homosexuelle Schriftsteller verdeckt auftreten: im Alltag, aber auch in ihren Geschichten. Die türkische Sprache bot ihnen dafür interessante Möglichkeiten. Ein Gastbeitrag.

» Trierischer Volsfreund: "Ich habe ja nichts gegen Schwule, aber..."

Warum die Buchvorstellung des Autors und Bloggers Johannes Kram zum flammenden Fanal für die Freiheit wurde.

» Nordstadtblogger: Bunt und anders: Der erste "Trans*CSD" zeigt die Vielfalt des Regenbogens in Dortmund und offenbart auch Probleme

Transidente in Dortmund haben erstmals einen eignen CSD (Christopher Street Day) auf die Beine gestellt.

» Frankfurter Rundschau über CSD Darmstadt: Bunte Parade gegen Ausgrenzung

Rund 2000 Besucher demonstrieren beim Christopher Street Day.

19. August 2018

» WAZ: Warum ein lesbisches Paar die kleine Anna-Marie aufnahm

Die zweieinhalbjährige Anna-Marie lebt als Pflegekind bei einem lesbischen Ehepaar. Als Neugeborene musste sie einen Drogenentzug machen.

» GrenzEcho: Schöffe für Chancengleichheit tritt nach homophoben Äußerungen zurück

Der für Chancengleichheit zuständige Schöffe von Ans, Henri Huygen (PS), tritt von seinem Amt zurück und wird nicht bei den Kommunalwahlen im Oktober antreten. Ihm war vorgeworfen worden, den Ersten Schöffen von Ans, Thomas Cialone (MR), aufgrund seiner sexuellen Orientierung verbal angegriffen zu haben.

» magazin.hiv: Respekt und Würde für HIV-Langzeitüberlebende

HIV-Langzeitüberlebende haben viel durchgemacht und deswegen besondere Bedürfnisse. Wir haben mit Tez Anderson gesprochen, Gründer der Aktivist_innengruppe Lets Kick ASS

» Zeit Online: Wer darf Batwoman spielen?

Nicht trans genug, nicht lesbisch genug: In den USA eskaliert die Debatte darüber, wer Kinofiguren darstellen sollte, die Minderheiten angehören.