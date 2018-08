Ausgewählter Artikel:

» (21.08.2018) Berliner Morgenpost: Neue Anlaufstelle für Homo- und Transsexuelle

Der Verein "Regenbogen Reinickendorf" bietet nicht nur Hilfe beim Coming-out – auch Vorurteile sollen abgebaut werden.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. August 2018

» Westfalenpost über schwules Paar: Diese Trauung ist eine Premiere in Schwelm

Dieses Ja-Wort ist auch ein Stück Zeitgeschichte: Fabian und Markus Wegener sind das erste gleichgeschlechtliche Paar, das in Schwelm heiratet.

» magazin.hiv: "Ich möchte mich endlich von den alten Bildern von Aids verabschieden"

Heute kann man bei früher Diagnose und Behandlung gut mit HIV leben. Wirkt das Trauma der Aidskrise dennoch nach? Wir haben mit dem Aktivisten Dennis gesprochen, Jahrgang 1990

» Broadly: Sieben Jahre im Leben einer Transperson – in Fotos

Laurence Philoméne hat Lucky fotografisch begleitet und zeigt, wie es aussehen kann, wenn "extreme Männlichkeit auf extreme Weiblichkeit trifft".

» Augsburger Allgemeine: Kelly Clarkson verteidigt lesbische Fans

Ein homophober Tweet veranlasste Popsängerin Kelly Clarkson dazu, Partei für ein lesbisches Paar zu ergreifen, dass sich auf einem ihrer Konzerte verlobt hatte.

» FAZ: Wie viele dritte Geschlechter gibt es? (Registrierung erforderlich)

Die Bundesregierung will in staatlichen Personaldokumenten neben männlich und weiblich eine neue Kategorie schaffen: divers. Das klingt gut, doch was kommt dann?

» Berliner Zeitung: Darf Joaquin Phoenix einen Rollstullfahrer spielen?

Ja, warum denn nicht?, fragt sich Jochen-Martin Gutsch. S.a.: Gay for Oscar (13.08.2018)

» Die Presse zur Transsexualität-Debatte: Wenn ein Beinbruch beim Gynäkologen landet

Ärzte wüssten viel zu wenig über Transsexualität, monierte eine Expertenrunde. Die Psychotherapeutin Cornelia Kunert sprach erstmals von ihrer eigenen Geschlechtsanpassung.

» ZEITjUNG: Eine Liebeserklärung an Hannah Gadsby

Hannah Gadsby erzählt ihre eigene Geschichte als Homosexuelle und stellt damit die komplette Stand-Up-Comedy infrage. Große Liebe!

» Deutschlandfunk Kultur über katholische Familienpolitik: Die Moral und Doppelmoral der Kirche

Mit ihren rigorosen Dogmen zur Untrennbarkeit der Ehe, Empfängnisverhütung und Homosexualität gleicht die Familienpolitik der katholischen Kirche schon längst einer Predigt, der keiner mehr zuhört, meint Uwe Bork anlässlich des "Internationalen Weltfamilientreffens".

» Passauer Neue Presse: Zwei Frauen schließen den Bund für die Ewigkeit

Etliche Paare haben am 18.08.2018 den Schritt vor den Traualtar gewagt. Auch Carmen und Kathleen Blümich gaben sich am Samstag das Ja-Wort.

» neues deutschland über die Notwendigkeit von Gender Studies: Zwei Paar Schuhe?

Feministische Forschung und Friedensforschung haben vieles gemeinsam – nicht zuletzt das ist ein guter Grund, geteilte Ziele auch gemeinsam zu verfolgen.

20. August 2018

» FAZ über #MeQueer: "Ihr müsstet nur mal richtig zugeritten werden!"

Tausende Nutzer sprechen sich unter #MeQueer gegen Trans- und Homophobie aus. Die bewegenden Berichte zeigen, dass die Diskriminierung von Homo-, Bi- und Transsexuellen noch immer ein großes Problem ist auch in Deutschland.

» taz über #MeQueer: Deutschland hat die Hashtags nötig

Unter #MeQueer schildern Menschen ihre homo- und transfeindlichen Erfahrungen. Es ist wichtig, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen.

» Blick über Jason Brügger: Nach dem Coming-Out war er am Boden

Der Gewinner von "Die grössten Schweizer Talente", Jason Brügger, reitet auf einer Erfolgswelle. Doch er machte auch schon schwierige Zeiten durch. Darüber schreibt der Zirkusakrobat in seinem neuen Buch.

» Kurier über Transsexualität: Mehr betroffen als bisher angenommen

Bis zu ein Prozent der Bevölkerung sind nicht eindeutig einem Geschlecht zuordenbar

» watson: Wie Mami und Mama zu richtigen Müttern wurden

Verena und Susanne gehören zu den ersten Frauenpaaren der Schweiz, die ganz offiziell gemeinsam ein Kind haben. watson hat die Regenbogenfamilie besucht.

» BuzzFeed: Es ist 2018 und diese LGBT*s berichten, wie viel Hass sie sich jeden Tag anhören müssen

Unter dem Hashtag #MeQueer teilen Menschen auf Twitter derzeit ihre Diskriminierungserfahrungen in Deutschland.

» Die Presse über Transsexualität: "Paradigmenwechsel wären Hormone auf Rezept"

Seit Anbeginn der Menschheit gibt es die Transsexualität, sagt die Psychotherapeutin Cornelia Kunert. Trotzdem würden Betroffene noch heute schikaniert, bedauert sie – und plädiert für den "freien Zugang zu Hormonen".

» Hamburger Morgenpost: Tränen in den Augen beim Männer-Jawort

Mein Vater war ein guter Mann, aber er stammte eben aus einer anderen Zeit. Ich war zehn, da erzählte er stolz, dass er als Jugendlicher "Schwule klatschen" war. Ich gestehe: Auch ich hatte früher Probleme mit Homosexuellen.