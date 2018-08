Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. August 2018

» evangelisch.de über Homo-Diskriminierung: Wenn aus Bösem Gutes wächst

"Mein Gott, warum hast Du mich so gemacht?" klagen viele Menschen, wenn sie sich ihres homosexuellen Begehrens gewahr werden. Eine verständliche Reaktion, da Nicht-Heterosexualität bis heute mit schmerzvoller Ausgrenzung einhergeht. Doch aus der bösen Erfahrung der Diskriminierung können auch gute Früchte wachsen.

» Abendzeitung: Naddel im Irrenhouse in Berlin – Party bei Dragqueen Nina Queer

Naddel trinkt Saft, schreibt konzentriert Autogramme und macht mit ihren Fans private Fotos. Die neuesten Bilder von Nadja abd el Farrag (53) zeigen, dass es ihr gesundheitlich besser geht. Am Wochenede war die Bohlen-Ex im Berliner Club Irrenhouse von Dragqueen Nina Queer.

» Bayerischer Rundfunk über D'Schwuhplattler: Tradition ist bunt

Die Schwuhplattler sind eine schwule Plattlergruppe aus München und Oberbayern, die inzwischen bei vielen Events auftreten. Dominic Possoch hat sie bei einer Plattlerprobe besucht.

» Regionale Rundschau über LGBTI in Brinkum: Aus Gesprächskreis wird Treff

Gedacht war es als klassischer Gesprächskreis. Mittlerweile sind die Mitglieder der Gruppe Outright im Brinkumer MGH aber weiter zusammengewachsen. Daher geht der Treff nun neue Weg.

» VICE: Dieser bayerische Arzt will noch immer Homosexuelle "heilen"

Gero Winkelmann denkt, er tue der Menschheit damit einen Gefallen.

» neues deutschland über LGBTI-Rechte in Griechenland: Abschied vom Inseldasein

Der rechtliche Schutz von LGBTI-Menschen vor Diskriminierung wurde unter SYRIZA ausgeweitet. Breite gesellschaftliche Akzeptanz erleben viele Einheimische aber dennoch nicht.

» der Freitag über Ärger im Schwulen Museum: Die Vagina-Dialoge

Das Schwule Museum in Berlin macht Platz für weibliche Perspektiven. Das sorgt in der Szene für Ärger

» VICE: Wir haben queere Leute gefragt, vor wem sie sich nicht outen wollten

"Meine Mutter hat mir mit homophoben Bemerkungen Angst gemacht, dann landete ich auf der Titelseite unserer Tageszeitung."

21. August 2018

» Allgemeine Zeitung 19-Jährige bei Schlägerei in Mainz verletzt – Homophober Hintergrund?

Eine 19-jährige Frau ist am frühen Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr im Bereich Schottstraße/Kaiserstraße aus einer Personengruppe heraus niedergeschlagen und verletzt worden. Der Fall sorgt aktuell in den sozialen Netzwerken für Aufsehen.

» Berliner Morgenpost: Neue Anlaufstelle für Homo- und Transsexuelle

Der Verein "Regenbogen Reinickendorf" bietet nicht nur Hilfe beim Coming-out – auch Vorurteile sollen abgebaut werden.

» Westfalenpost über schwules Paar: Diese Trauung ist eine Premiere in Schwelm

Dieses Ja-Wort ist auch ein Stück Zeitgeschichte: Fabian und Markus Wegener sind das erste gleichgeschlechtliche Paar, das in Schwelm heiratet.

» magazin.hiv: "Ich möchte mich endlich von den alten Bildern von Aids verabschieden"

Heute kann man bei früher Diagnose und Behandlung gut mit HIV leben. Wirkt das Trauma der Aidskrise dennoch nach? Wir haben mit dem Aktivisten Dennis gesprochen, Jahrgang 1990

» Broadly: Sieben Jahre im Leben einer Transperson – in Fotos

Laurence Philoméne hat Lucky fotografisch begleitet und zeigt, wie es aussehen kann, wenn "extreme Männlichkeit auf extreme Weiblichkeit trifft".

» Augsburger Allgemeine: Kelly Clarkson verteidigt lesbische Fans

Ein homophober Tweet veranlasste Popsängerin Kelly Clarkson dazu, Partei für ein lesbisches Paar zu ergreifen, dass sich auf einem ihrer Konzerte verlobt hatte.

» FAZ: Wie viele dritte Geschlechter gibt es? (Registrierung erforderlich)

Die Bundesregierung will in staatlichen Personaldokumenten neben männlich und weiblich eine neue Kategorie schaffen: divers. Das klingt gut, doch was kommt dann?

» Berliner Zeitung: Darf Joaquin Phoenix einen Rollstullfahrer spielen?

Ja, warum denn nicht?, fragt sich Jochen-Martin Gutsch. S.a.: Gay for Oscar (13.08.2018)

» Die Presse zur Transsexualität-Debatte: Wenn ein Beinbruch beim Gynäkologen landet

Ärzte wüssten viel zu wenig über Transsexualität, monierte eine Expertenrunde. Die Psychotherapeutin Cornelia Kunert sprach erstmals von ihrer eigenen Geschlechtsanpassung.

» ZEITjUNG: Eine Liebeserklärung an Hannah Gadsby

Hannah Gadsby erzählt ihre eigene Geschichte als Homosexuelle und stellt damit die komplette Stand-Up-Comedy infrage. Große Liebe!

» Deutschlandfunk Kultur über katholische Familienpolitik: Die Moral und Doppelmoral der Kirche

Mit ihren rigorosen Dogmen zur Untrennbarkeit der Ehe, Empfängnisverhütung und Homosexualität gleicht die Familienpolitik der katholischen Kirche schon längst einer Predigt, der keiner mehr zuhört, meint Uwe Bork anlässlich des "Internationalen Weltfamilientreffens".

» Passauer Neue Presse: Zwei Frauen schließen den Bund für die Ewigkeit

Etliche Paare haben am 18.08.2018 den Schritt vor den Traualtar gewagt. Auch Carmen und Kathleen Blümich gaben sich am Samstag das Ja-Wort.