Ausgewählter Artikel:

» (24.08.2018) Thüringische Landeszeitung über Maßnahmen gegen Homophobie: Die Geschlechterfrage

Menschen, die nicht heterosexuell sind, fürchten oder erleben Diskriminierungen. Kann ihnen der Staat helfen?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. August 2018

» Welt über Unternehmenskultur: Innovation braucht Vielfalt

Beim Thema Diversity geht es um mehr, als Menschen unterschiedlicher Herkunft, Alters oder Geschlechts zusammenzubringen. Es geht um Unterschiede im Denken. Denn: Vielfalt ist ein unterschätzter Wettbewerbs- und Innovationsfaktor.

» ze.tt: So schadet übertriebene Männlichkeit der Fankultur im Fußball

Unser Autor war selbst Ultra und sang sexistische Lieder in der Kurve. Dann setzte ein Umdenken bei ihm ein. Heute plädiert er für mehr Feminismus im Stadion.

» Thüringische Landeszeitung über Maßnahmen gegen Homophobie: Die Geschlechterfrage

Menschen, die nicht heterosexuell sind, fürchten oder erleben Diskriminierungen. Kann ihnen der Staat helfen?

» Main-Echo interviewt Simone Kurz: Die Aktivistin kämpft für andere Transsexuelle und berät sie in einer Würzburger Selbsthilfegruppe

Si­mo­ne Kurz aus Lau­da-Kö­n­igs­ho­fen (Main-Tau­ber-Kreis) ist als Mann ge­bo­ren wor­den. In­zwi­schen lebt die 57-Jäh­ri­ge als Frau. Ein lan­ger, be­schwer­li­cher Weg vol­ler Hür­den und Hin­der­nis­se liegt hin­ter ihr. Aber ge­nau das macht sie zu je­man­dem, der an­de­ren auf die­sem Weg hel­fen kann.

» NZZ am Sonntag: Werde ich gerade schwul? (Registrierung erfoderlich)

Bisexualität unter Männern ist stärker tabuisiert als unter Frauen.

» Deutschlandfunk Kultur: Vom Stigma, auf Frauen und Männer zu stehen

Schwul? Lesbisch? Transgender? All das wird von vielen Leuten zumindest hingenommen. Aber Bisexualität? Die wenigsten können damit umgehen. "Die können sich nicht entscheiden", heißt es dann zum Beispiel.

» Südkurier über Troye Sivan: Ein Song über die Liebe – Zwei Jungs sind zusammen

Als Jugendlicher war der australische Sänger Troye Sivan permanent gestresst, weil er schwul ist. Inzwischen hat er sich locker gemacht. Das hört man auch auf seinem neuen Album "Bloom" und in dem Song über die Zärtlichkeiten zwischen zwei Jungs

23. August 2018

» der Freitag über Belästigung eines schwulen Doktoranden durch queere Professorin: Schwulst und Schuld

Im Belästigungsverfahren gegen Avital Ronell, die an der New York University lehrt, ist eine Entscheidung gefallen

» SRF über "Pose": Neben diesen Transmenschen wirkt Madonna wie ein Grosi

Die Serie zeigt die Voguing-Kultur der frühen 80er in New York. Hier bediente sich Madonna für ihren Hit "Vogue".

22. August 2018

» HuffPost Deutschland: So ist es, seine Periode zu haben, wenn man keine Frau ist

"Ich wurde schon mal aus einer Toilette gescheucht."

» Rolling Stone: Adam Lambert über Rami Malek als Freddie Mercury – "Er ist großartig"

Adam Lambert ist als Solo-Künstler erfolgreich und steht seit einigen Jahren mit Queen auf der Bühne. Jetzt hat er sich dazu geäußert, warum er nicht die richtige Wahl gewesen wäre, um Freddie Mercury im kommenden Queen-Biopic zu spielen.

» Neue Westfälische: Facebook stoppt Video-Verbreitung – weil ein homosexuelles Paar zu sehen ist?

Das homosexuelle Ehepaar Dennis und Danny Meier vom Herforder "d & d Fotostudio" kann vor allem die Begründung des Social-Media-Konzerns nicht verstehen und ist wütend

» magazin.hiv interviewt Martin Dannecker: "Wir können nicht mehr an Sex denken, ohne an Krankheit zu denken"

Auf dem Höhepunkt der Aids-Krise sprach der Sexualwissenschaftler Martin Dannecker von einem kollektiven Trauma der Schwulen. Heute geht er nicht mehr ganz so weit, Spätfolgen sieht er aber schon

» evangelisch.de über Homo-Diskriminierung: Wenn aus Bösem Gutes wächst

"Mein Gott, warum hast Du mich so gemacht?" klagen viele Menschen, wenn sie sich ihres homosexuellen Begehrens gewahr werden. Eine verständliche Reaktion, da Nicht-Heterosexualität bis heute mit schmerzvoller Ausgrenzung einhergeht. Doch aus der bösen Erfahrung der Diskriminierung können auch gute Früchte wachsen.

» Abendzeitung: Naddel im Irrenhouse in Berlin – Party bei Dragqueen Nina Queer

Naddel trinkt Saft, schreibt konzentriert Autogramme und macht mit ihren Fans private Fotos. Die neuesten Bilder von Nadja abd el Farrag (53) zeigen, dass es ihr gesundheitlich besser geht. Am Wochenede war die Bohlen-Ex im Berliner Club Irrenhouse von Dragqueen Nina Queer.

» Bayerischer Rundfunk über D'Schwuhplattler: Tradition ist bunt

Die Schwuhplattler sind eine schwule Plattlergruppe aus München und Oberbayern, die inzwischen bei vielen Events auftreten. Dominic Possoch hat sie bei einer Plattlerprobe besucht.

» Regionale Rundschau über LGBTI in Brinkum: Aus Gesprächskreis wird Treff

Gedacht war es als klassischer Gesprächskreis. Mittlerweile sind die Mitglieder der Gruppe Outright im Brinkumer MGH aber weiter zusammengewachsen. Daher geht der Treff nun neue Weg.

» VICE: Dieser bayerische Arzt will noch immer Homosexuelle "heilen"

Gero Winkelmann denkt, er tue der Menschheit damit einen Gefallen.

» neues deutschland über LGBTI-Rechte in Griechenland: Abschied vom Inseldasein

Der rechtliche Schutz von LGBTI-Menschen vor Diskriminierung wurde unter SYRIZA ausgeweitet. Breite gesellschaftliche Akzeptanz erleben viele Einheimische aber dennoch nicht.

» der Freitag über Ärger im Schwulen Museum: Die Vagina-Dialoge

Das Schwule Museum in Berlin macht Platz für weibliche Perspektiven. Das sorgt in der Szene für Ärger