Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. August 2018

» Berliner Zeitung: Als die Aids-Welle über Berlin hereinbrach

Udo Hartmann sollte längst tot sein – Anfang der 80er hatte er sich mit dem HI-Virus infiziert. Auf einem Spaziergang durch den Nollendorfkiez erinnert er sich an alte, manchmal dunkle Zeiten. Und freut sich, dass er noch lebt

» Sumikai: Chiba will 2019 LGBT+ und nichteheliche Paare anerkennen

Eine weitere Stadt in Japan will nächstes Jahr mit Zertifikaten LGBT+ Paare offiziell anerkennen. Ab nächsten April will Chiba die Zertifikate ausgeben Die japanische Stadt Chiba will nächstes Jahr offiziell LGBT+ und nichteheliche Paar mit Zertifikaten offiziell anerkennen.

» NZZ über Gender-Opfer von #MeToo: NYU-Professorin Avital Ronell wird für ein Jahr beurlaubt

Die #MeToo-Bewegung wendet sich gegen ihre eigenen Protagonisten: Die an der New York University lehrende Professorin und Derrida-Schülerin Avital Ronell soll einen Studenten sexuell belästigt haben. Nun muss sie ein Jahr aussetzen.

» noizz: Die Briten kriegen eine Dating-Show für Bi-Sexuelle – mein Trash-Herz ist enttäuscht!

So wundervoll trashig, wie es sich anhört, wird das Ganze leider nicht.

» Neue Westfälische: Gibt es bald ein Queerzentrum für den Kreis Herford?

Carsten Arndt-Mittelberg macht sich für die Szene der Homosexuellen stark und will eine Anlaufstelle für Jugendliche eröffnen.

» NZZ-Nachruf auf ersten offen schwulen US-Präsidentsschaftskandidaten: David McReynolds war eigentlich immer in der Minderheit (Registrierung erforderlich)

David McReynolds, Pazifist, Sozialist und der erste offen schwule Kandidat für das Amt des US-Präsidenten, ist 88-jährig gestorben.

» Westfälische Nachrichten über CSD Münster: Es besteht weiterhin Verbesserungsbedarf

In Münster läuft gerade die Feier anlässlich des Christopher Street Day (CSD). Los ging es schon am Vormittag als Demonstration vom Servatiiplatz aus.

» Volksstimme: Rund 1000 Teilnehmer bei Magdeburger CSD-Parade

Bei der Parade zum Magdeburger Christopher Street Day (CSD) sind nach Schätzungen der Polizei rund 1000 Teilnehmer mitgelaufen.

» buten un binnen über CSD: Bremen demonstriert für Vielfalt

Mehr als 6.000 Menschen zogen in einem Meer aus Regenbogenfahnen durch die Innenstadt. Die Demonstranten stellten klare Forderungen an die Bundesregierung.

25. August 2018

» Berliner Kurier: Wie man arabische Schwule erkennt!

"Wichtigstes Indiz, dass ein Araber tatsächlich schwul ist: Er sagt dir, dass er schwul ist! Für arabische Männer gibt es nur eine Sache, die entehrender ist als der Foltertod – wenn ein anderer Mann geschwollene Organe in Körperöffnungen bugsiert, die für andere Funktionen vorgesehen sind."

» Märkische Allgemeine über LesBI-Schwule-Tour: Kritik an der Stadt

Die LesBI-Schwulentour macht in diesem Jahr auch im Havelland Station. Am Montag geht es nach Nauen. Allerdings beklagen die Tour-Verantwortlichen, dass die Kommune sie bei der Vorbereitung nur ungenügend unterstützt hat. Nauen weist das zurück.

» ZEIT Campus über lesbische Aktivistin: Kampf für die Liebe

In einem einwöchigen Intensivkurs lernen linke Aktivistinnen, politische Kampagnen zu führen. Eine von ihnen ist Anna Rosenwasser. Sie lobbyiert für lesbische Frauen.

» neues deutschland zur dritten Option in Stellenanzeigen: Alle Spielarten der Natur willkommen

Kein Mensch solle wegen seiner sexuellen Identität benachteiligt werden, sagt Justizministerin Katarina Barley. Doch nicht allen gefällt die Benennung "divers" für das dritte Geschlecht.

» Weser-Kurier zum CSD: Gesellschaft muss divers sein

Mit dem Jawort zur Ehe für alle ist eine Bastion gefallen. Doch die Diskriminierung hat damit kein Ende und CSD-Paraden wie in Bremen werden dadurch nicht überflüssig, meint Marcel Auermann.

» Weser-Kurier besucht jungen CSD-Organisator: Gegen die Barriere in den Köpfen

Niklas Ulrich ist mit 18 Jahren das jüngste Mitglied im ehrenamtlichen Organisationsteam für den Christopher Street Day. Wir haben ihn vorab besucht.

» Weser-Kurier: 25 Jahre Queerfilmfest Bremen

1994 fand das erste Queerfilmfest Bremen statt. Ging es damals grundsätzlich um schwul-lesbisches Selbstverständnis, stehen mittlerweile einzelne Themen wie die Familiengründung im Vordergrund.

» Weser-Kurier über Völklinger Kreis: Für Toleranz und Offenheit in Unternehmen

Adrian Jonas leitet ein Netzwerk für homosexuelle Führungskräfte und Unternehmer in Bremen. Er will sich aktiv dafür einsetzen, weil er Errungenschaften der Vorkämpfer der Diversity in Gefahr sieht.

» Weser-Kurier interviewt CSD-Vorstand: "Partytrucks passen nicht zu uns"

Robert Martin Dadanski ist Pressesprecher des Bremer CSD-Vereins und gehört dem Vorstand an. Er erklärt, was den Bremer CSD so besonders macht.

» Weser-Kurier interviewt LSU-Vorstand: "Ehe für alle war in der CDU ein Problem"

Petra Többe von den Lesben und Schwulen in der Union (LSU) erzählt im Interview von fehlender Toleranz in der eigenen Community, der Ehe für alle und vom kleinsten Christopher Street Day Deutschlands.

» Weser-Kurier interviewt Wärmer-Bremen-Vorstand: "Wir wollen sichtbar sein"

Volleyballerin Luzie Rave-Neumann spricht im Interview über Gründe für einen schwul-lesbischen Sportverein, über Herausforderungen und Probleme dabei.