» (29.08.2018) Frankfurter Rundschau: Einsatz für das Queer-Sein

Stefan Kräh will ein Klima schaffen, in dem andersgeschlechtliche Lebensweisen wirklich akzeptiert sind.

29. August 2018

» Frankfurter Rundschau: Einsatz für das Queer-Sein

Stefan Kräh will ein Klima schaffen, in dem andersgeschlechtliche Lebensweisen wirklich akzeptiert sind.

28. August 2018

» taz: Ronald M. Schernikau wiederentdeckt – Optimistisch, trotz alledem

Autor Ronald M. Schernikau dachte schwule Identitätspolitik, Pop und Klassenfragen zusammen. Jetzt wird er wieder gelesen.

» FAZ über Genderwahl in Edinburgh: He, she, they und das flüssige Geschlecht

Die Universität Edinburgh lässt ihre Studenten in der Orientierungswoche neuerdings wählen, mit welchem Fürwort sie angesprochen werden möchten. Dadurch sollen negative Auswirkungen vermieden werden.

» NDR: Unter deutschen Dächern – Mann oder Frau?

Manche Männer definieren ihre Identität fernab von alten Rollen- und Geschlechtermustern. Ein Einblick in den Mikrokosmos des Transgenderservice "schwesternzeit".

» Spiegel Online über lesbischen Kultfilm "Mädchen in Uniform": Als die Schülerin ihre Lehrerin küsste

Wo die Liebe hinfällt – Romy Schneider küsste vor 60 Jahren Lilli Palmer in "Mädchen in Uniform". Ein filmhistorischer Meilenstein war schon das Original von 1931: die Geburtsstunde des lesbischen Films.

» derStandard.de über Homosexualität und Kirche: Zerstörte Hoffnung

Der Papst bedient jene homophoben Vorurteile, dass Homosexualität eine Entscheidung sei und man "geheilt" werden könnte

» Deutsche Welle: Das Trauma nach der "Homo-Heilung"

Tausende Homosexuelle in den USA dürfen nicht sein, wer sie sind. Sie landen in Therapien, die sie heterosexuell machen sollen. Die Behandlungen sind gefährlich. Mathew Shurka trug sich jahrelang mit Selbstmordgedanken.

» Welt: Maria, Studentin, asexuell (Registrierung erforderlich)

Ungefähr 830.000 Menschen in Deutschland sind asexuell. Was das wirklich bedeutet, wissen nur wenige. Maria aus Berlin ist asexuell. Sie stößt auf Unverständnis vor allem, wenn sie von ihrem ersten Mal erzählt.

» Kronen Zeitung über Transsexuelle: Frau Bauleiter klagt nach Kündigung

Wann beginnt Diskriminierung? Um diese Frage drehte sich ein Fall am Salzburger Arbeitsgericht. Eine Transsexuelle klagte ihren Ex-Arbeitgeber.

» Der Westen: Sie wurde als Tim geboren – Trans-Sängerin Kim Petras aus Köln wird in den USA gefeiert

Kim Petras lebt gerade den amerikanischen Traum. Als 19-Jährige auf eigene Faust in die große Metropole gezogen, ohne Wohnung, ohne viel Geld, nur mit dem Traum, Popstar zu werden und sich in Los Angeles einen Namen zu machen.

» Besorgte Homos: Die harten Fakten der Hedwig von Beverfoerde zu den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche

Die angeblich um Kinder "besorgte" katholische Hardlinerin Hedwig von Beverfoerde von der angeblichen "Demo für alle" beklagt, dass es keine Einschränkung angeblicher "Gay-Netzwerke in der katholischen Kirche" gebe. Immerhin gebe es doch "harte Fakten" im Pennsylvania-Missbrauchs-Report. Von Christian Maluck.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Schwul-lesbische Schützen bereichern das Dorfleben

Die Schützengemeinschaft St. Sebastianus und St. Afra hat in Poll eine Heimat gefunden – Vereinsheim soll Treffpunkt fürs Veedel sein

» Märkische Allgemeine: So kuschelig war die Furry-Convention in Berlin

In Berlin trafen sich am Wochenende wieder Menschen in Tierkostümen Furries. Etwa 3000 Menschen schlüpften für einen Tag in eine große, kuschelige Verkleidung. Die Kostüme können dabei soviel wie ein Kleinwagen kosten.

» Haufe: Das dritte Geschlecht in Stellenanzeigen – schon relativ oft aufgeführt

Die Regierung bastelt noch am Gesetz zum dritten Geschlecht im Geburtenregister. Viele Recruiter sind schon in der Umsetzung: In einigen Stellenanzeigen sind schon drei Geschlechter-Bezeichnungen enthalten.

» NZZ: Die intersexuelle Leichtathletin Caster Semenya will so laufen, wie sie geboren wurde

Der Leichtathletik-Weltverband will aufgrund einer Studie einen Hormongrenzwert für Frauen festlegen. Doch diese Studie soll fehlerhaft sein und Semenya kämpft dagegen.

» bz Basel: Sorry, Eure Sexismus-Debatte ist mir zu heterosexuell

Gastkommentar zu #metoo und #menaretrash. Der Autor ist soziokulturell engagiert in Basel und Zürich und hat 2005 die NGO GayBasel gegründet.

» inforadio: Axel Ranisch – künstlerisches Multitalent

Rosa von Praunheim war der erste schwule Mann, der in Ranischs Leben trat: "Ich war ungeoutet bei meinen Eltern, und hatte auch Angst davor, diesen Schritt zu gehen. (...) Ich konnte ihm alle Fragen stellen und Antworten finden – und Dank ihm auch zu mir selbst finden."

» Mallorca Zeitung über Homophobie in Palmas Ortspolizei: "Du musst immer du selbst sein können"

Lesben-Witze, Mobbing, falsche Anzeigen: Sonia Vivas hat sich gegen Kollegen zur Wehr gesetzt. Und wurde so zur öffentlichen Person

» Neue Presse aus Hannover: Anhörung über queeres Jugendzentrum

Wenn die sexuelle Orientierung von der sogenannten Norm abweicht, werden vor allem Jugendliche diskriminiert. Die FRAKTION im Rat fordert eine Anhörung, ob ein queeres Jugendzentrum helfen könnte.

» ze.tt: Wenn Eltern die LGBTQ-Ehe iher Kinder ablehnen, gibt diese Frau die Brautmutter

Sara Cunningham ist Christin, streng gläubig und LGBTQ-Aktivistin. Wenn sich die Eltern homosexueller Kinder weigern, auf deren Hochzeit zu gehen, springt sie als Brautmutter ein.