Ausgewählter Artikel:

» (29.08.2018) Freie Presse: Thema Lesben und Schwule – Vorbehalte offenbar noch da

Es gibt einen Landes-aktionsplan zur Akzeptanz der Vielfalt von Lebensentwürfen. Doch wie sieht es damit in der Realität im Erzgebirge aus?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. August 2018

» Tagesspiegel: Jung, schwul – und von den Nazis ermordet

Die tragische Liebesgeschichte von Jan Mautner und Fredy Hirsch ist ein rares Zeugnis queerer Schicksale in der NS-Zeit. Sie zeigt auch: Schwulsein gilt bei NS-Opfern bis heute als ehrenrührig.

» Nollendorfblog: Am 8. 9. in Kahla – Eine kleine Stadt in Thüringen braucht unsere Solidarität gegen Homohass und Rechtsextremismus

Auf nach Kahla! Wir dulden keine Orte, an denen sich Lesben, Schwule, Bi-, Trans-. und Intersexuelle nicht öffentlich zeigen können. Die Nazis und ihre Angstmache dürfen nicht das letzte Wort haben!

» züriost über neues Magazin: "Wir wollen Minderheiten eine Stimme geben"

Lynn Vellacott und Lea Oberli haben ihr eigenes Magazin "Like A Girl" lanciert.

» Bluewin: Luzerner Sozialkommission will Regenbogenstadt-Label doch beitreten

Die Stadt Luzern soll die Anliegen und Wünsche der LGBTI-Gemeinde besser wahrnehmen. Dazu empfiehlt die Sozialkommission des Stadtparlaments, dem Netzwerk "Rainbow Cities Network" beizutreten. Die Regierung lehnte dies ab.

» Bayerischer Rundfunk: Papa heißt jetzt Verena

Fast 35 Jahre lebte Verena im falschen Körper. Nach außen führt sie in der Rolle und im Körper eines Mannes ein normales Leben – bis immer klarer wird: Sie ist transsexuell. Sie ist kein Mann, sondern eine Frau.

» ze.tt: "Als Schwarze lesbische Frau ist es doppelt schwer"

In der zweiten Folge von Out Now! erzählt Adi über ihr plumpes Coming-out im Auto und wie es ist, von Menschen diskriminiert zu werden, die selbst diskriminiert werden.

» Horizont über #MeQueer: Zehntausende twittern zu LGBT-Feindlichkeit

Ein Hashtag aus Deutschland geht um die Welt: Nach #MeToo und #MeTwo gibt es seit gut zwei Wochen auch #MeQueer. Unter diesem Begriff twittern LGBT über Diskriminierungserfahrungen im Alltag.

» Frankfurter Rundschau: Einsatz für das Queer-Sein

Stefan Kräh will ein Klima schaffen, in dem andersgeschlechtliche Lebensweisen wirklich akzeptiert sind.

28. August 2018

» taz: Ronald M. Schernikau wiederentdeckt – Optimistisch, trotz alledem

Autor Ronald M. Schernikau dachte schwule Identitätspolitik, Pop und Klassenfragen zusammen. Jetzt wird er wieder gelesen.

» FAZ über Genderwahl in Edinburgh: He, she, they und das flüssige Geschlecht

Die Universität Edinburgh lässt ihre Studenten in der Orientierungswoche neuerdings wählen, mit welchem Fürwort sie angesprochen werden möchten. Dadurch sollen negative Auswirkungen vermieden werden.

» NDR: Unter deutschen Dächern – Mann oder Frau?

Manche Männer definieren ihre Identität fernab von alten Rollen- und Geschlechtermustern. Ein Einblick in den Mikrokosmos des Transgenderservice "schwesternzeit".

» Spiegel Online über lesbischen Kultfilm "Mädchen in Uniform": Als die Schülerin ihre Lehrerin küsste

Wo die Liebe hinfällt – Romy Schneider küsste vor 60 Jahren Lilli Palmer in "Mädchen in Uniform". Ein filmhistorischer Meilenstein war schon das Original von 1931: die Geburtsstunde des lesbischen Films.

» derStandard.de über Homosexualität und Kirche: Zerstörte Hoffnung

Der Papst bedient jene homophoben Vorurteile, dass Homosexualität eine Entscheidung sei und man "geheilt" werden könnte

» Deutsche Welle: Das Trauma nach der "Homo-Heilung"

Tausende Homosexuelle in den USA dürfen nicht sein, wer sie sind. Sie landen in Therapien, die sie heterosexuell machen sollen. Die Behandlungen sind gefährlich. Mathew Shurka trug sich jahrelang mit Selbstmordgedanken.

» Welt: Maria, Studentin, asexuell (Registrierung erforderlich)

Ungefähr 830.000 Menschen in Deutschland sind asexuell. Was das wirklich bedeutet, wissen nur wenige. Maria aus Berlin ist asexuell. Sie stößt auf Unverständnis vor allem, wenn sie von ihrem ersten Mal erzählt.

» Kronen Zeitung über Transsexuelle: Frau Bauleiter klagt nach Kündigung

Wann beginnt Diskriminierung? Um diese Frage drehte sich ein Fall am Salzburger Arbeitsgericht. Eine Transsexuelle klagte ihren Ex-Arbeitgeber.

» Der Westen: Sie wurde als Tim geboren – Trans-Sängerin Kim Petras aus Köln wird in den USA gefeiert

Kim Petras lebt gerade den amerikanischen Traum. Als 19-Jährige auf eigene Faust in die große Metropole gezogen, ohne Wohnung, ohne viel Geld, nur mit dem Traum, Popstar zu werden und sich in Los Angeles einen Namen zu machen.

» Besorgte Homos: Die harten Fakten der Hedwig von Beverfoerde zu den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche

Die angeblich um Kinder "besorgte" katholische Hardlinerin Hedwig von Beverfoerde von der angeblichen "Demo für alle" beklagt, dass es keine Einschränkung angeblicher "Gay-Netzwerke in der katholischen Kirche" gebe. Immerhin gebe es doch "harte Fakten" im Pennsylvania-Missbrauchs-Report. Von Christian Maluck.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Schwul-lesbische Schützen bereichern das Dorfleben

Die Schützengemeinschaft St. Sebastianus und St. Afra hat in Poll eine Heimat gefunden – Vereinsheim soll Treffpunkt fürs Veedel sein