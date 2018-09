Ausgewählter Artikel:

» (03.09.2018) Blick über eine Regenbogen-Spray-Attacke: Migros wird es zu bunt

Ein buntes Firmenlogo macht Migros-Kunden in Bern stutzig. Der Grossverteiler hat damit aber nur Ärger.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. September 2018

» Express: Was macht der schwule Casanova im neuen Hänneschen-Stück?

Das ist ja dufte! Hänneschen wird Parfümeur im Hause Farina und will nun den ultimativen Duft für Jungfrauen kreieren. Und Bärbelchen soll Hänneschen die Zutaten liefern. So geht die Story los im neuen Stück des Hänneschen-Theaters, "Farina – Wunderwasser vun Kölle", das am Samstag Premiere hatte.

» Hessische/Niedersächsische Allgemeine: "Schwule Opfer haben Hemmungen" – Der Umgang mit Homosexualität bei der Polizei

Sie sind Ansprechpartnerinnen für Schwule und Lesben: Zwei Polizistinnen erzählen im Interview über den Umgang mit Homosexualität im Polizeipräsidium Nordhessen.

02. September 2018

» derStandard.at: Bundesamt für homosexuelle Umtriebe

Zu viel schwul oder zu wenig schwul? Wenn auf Ämtern darüber geurteilt wird, wie Homosexualität auszusehen hat.

» Frankfurter Rundschau über Brandbrief an den Papst: Ein Putsch der katholischen Rechten?

Ein Brandbrief gegen den Papst macht eine ominöse Schwulen-Lobby für den Missbrauch verantwortlich.

» Blick: Transfrau verwandelte sich in Kardashian-Double

Kairah Kelly will aussehen wie Kim Kardashian. Die Transfrau gab für ihr Aussehen in den vergangenen zwei Jahren bereits 19'000 Franken aus.

» Weser-Kurier: Verdener feiern den CSD

Der Christopher Street Day (CSD) in Bremen am vergangenen Wochenende hat auch mit Beteiligung aus dem Landkreis Verden stattgefunden: Der Stammtisch Queer Verden und umzu hat sich mit dem CSD Cloppenburg und dem Verein Land Lustzusammengetan und ist mit einem eigenen LKW bei der Parade quer durch die Innenstadt mitgefahren.

01. September 2018

» Noizz: Rapperin Brooke Candy hat einen Porno mit LGBTQ-Darstellern gedreht

Der Drehtag war magisch!

» Mac Life: Apple zensiert Pride-Zifferblatt für Apple Watch in Russland

Damit der iPhone-Hersteller aus Cupertino nicht gegen geltendes Gesetz verstößt, geht er rigoros vor. Im Quellcode von watchOS fand ein Entwickler Hinweise, dass das Pride-Zifferblatt von Nutzern in Russland nicht genutzt werden kann.

» NZZ-Nachruf auf Röbi Rapp: Ein Glückskind unter dem Regenbogen

Zum Tod des homosexuellen Vorkämpfers Röbi Rapp.

» Die Presse über Ehe und Partnerschaft für alle: Wo sich Europa nicht einig ist

Bei der gesetzlichen Anerkennung von homosexuellen Partnerschaften gibt es eine Art Ost-West-Gefälle in Europa. Sowohl die Ehe als auch die Eingetragene Partnerschaft für alle ist nur in wenigen Staaten möglich. In großen Teilen Osteuropas können nur Mann und Frau heiraten.

» Frankfurter Neue Presse: Neue Anlaufstelle für intersexuelle Menschen in Mörfelden-Walldorf eröffnet

Mehr Toleranz gefordert: Es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß, sondern auch intersexuelle Menschen, die mitten unter uns leben. Eine neue Beratungsstelle wurde jetzt für diesen Personenkreis eröffnet.

31. August 2018

» bento: Dieser Mann will erreichen, dass schwule Männer endlich Blut spenden dürfen

Blut ist Mangelware in Deutschland. Trotzdem dürfen homo- und transsexuelle Männer nur unter sehr bestimmten Voraussetzungen spenden. Dabei könnten sie Leben retten.

» Volksstimme: CSD-Verein will eigene Wege gehen

Hinter den Kulissen des Christopher Street Days rumort es. Der Magdeburger CSD-Verein will sich vom Landesverband abspalten.

» Lübecker Nachrichten: Lübeck bleibt ohne Gleichstellungsausschuss

Auch im zweiten Anlauf sind Linke und Grüne in der Bürgerschaft mit einem Gleichstellungsausschuss in der Bürgerschaft gescheitert. Der Hauptausschuss kümmert sich um Frauen, Schwule und Lesben.

» Extra-Tipp: Queer in Gladbach – wie ist das?

Nicht quer, nein, queer, was so viel heißt wie abweichend von der Norm, sind sie. Transgender, noch so ein Ausdruck, der viele verunsichert. Leicht ist es nicht, in Mönchengladbach anders zu sein. Kimberly und Rebecca erleben das jeden Tag. Im Extra-Tipp erzählen die beiden von ihren Erfahrungen.

» taz über Identitäspolitik: Linke gegen Linke

Rechte greifen die Idee gesellschaftlicher Liberalität an. Auch manche Linke tun das jene, für die echtes Linkssein Umverteilung bedeutet.

» ZEIT Campus: Die Sprache, die ich als Kind nicht hatte

#metoo, #metwo, #mequeer: Darunter berichten Tausende von alltäglichem Hass. Wer sagt, das seien nur Hashtags, unterschätzt die Macht der Vielstimmigkeit.

» watson: Lieber Röbi Rapp, leb wohl! Als Queer-Pionier bleibst du unsterblich. Merci!

Röbi Rapp und Ernst Ostertag lebten 62 Jahre lang die vielleicht grösste Liebesgeschichte der Schweiz. Ein Nachruf.

» Märkische Allgemeine: Les-Bi-Schwule Tour macht Halt in der Kreisstadt

Die Kampagne informiert in fünf Orten über geschlechtliche Vielfalt und demonstriert gegen sexuelle Diskriminierung und Ausgrenzung. Symbolisch wird die Regenbogenflagge gehisst.