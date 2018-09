Ausgewählter Artikel:

» (05.09.2018) Wiener Zeitung: Der Homo-Hater und seine Groupies

Youtuber Michael Buchinger hat nun auch ein Bühnenprogramm. Das Zielpublikum ist noch nicht erwachsen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. September 2018

» Focus Online: FDP-Mann darf kein Blut spenden, weil er homosexuell ist – jetzt wehrt er sich

Gerade im Sommer verzeichnet der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Rückgänge der Spenderzahlen und ruft verstärkt zum Spenden auf, weil viele Deutsche in den Urlaub fahren. Obwohl es Engpässe gibt und das DRK auf jede Spende angewiesen ist, dürfen bestimmte Gruppen ihr Blut nicht abgeben.

» Wiener Zeitung: Der Homo-Hater und seine Groupies

Youtuber Michael Buchinger hat nun auch ein Bühnenprogramm. Das Zielpublikum ist noch nicht erwachsen.

» Deutschlandfunk interviewt Anna Calvi: "Eine Frau, die spielerisch ihre Sexualität ergründet"

Dass ihre Musik queer sei, sei nicht neu. Aber für ihr neues Album "Hunter" habe sie sich trotzdem noch einmal selbst entdeckt, sagte die Britin Anna Calvi im Dlf. Mit ihrer Musik möchte sie ausdrücken, dass es wichtiger sei, miteinander glücklich zu sein statt Geschlechterstereotype zu erfüllen.

» ORF zur Ehe für alle: Katholische Verbände üben Kritik

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände (AKV) hat sich überrascht und enttäuscht gezeigt, dass Justizminister Josef Moser (ÖVP) eine Öffnung sowohl der Ehe als auch der eingetragenen Partnerschaft für alle vorgeschlagen hat.

» St. Galler Tagblatt: Streit um Schwule in der Kirche spitzt sich zu

Homosexuelle Männer sollen nicht Priester werden dürfen. Dies verlangt der Churer Weihbischof Marian Eleganti und verschärft damit die Debatten um sexuellen Missbrauch in der Kirche. S.a.: Bischof Eleganti weitet Missbrauchsvorwürfe gegen Homosexuelle aus (31.08.2018)

» taz über "sichere Herkunftsstaaten": Grüne meiden eine Festlegung

Die von den Grünen mitregierten Länder könnten im Bundesrat eine Verschärfung des Asylrechts verhindern. Doch das Thema ist heikel.

» Vorarlberger Nachrichten über Diskussion zwischen Bischof und Lifeball-Gründer: Ein Gespräch über die Liebe

Bischof Benno Elbs diskutierte in Feldkirch mit Lifeball-Gründer Gerry Keszler.

» profil über Ehe und Verpartnerung für alle: Drum prüfe, wer sich ewig bindet

Fünf Fragen zur Ehe und Verpartnerung für alle.

04. September 2018

» Der Westen über heterosexuelle Gruppenvergewaltigungen im Ruhrgebiet: "Biste schwul geworden?"

Dean Martin L. wirkt eher wie ein Musterschüler als wie jemand, der als Angeklagter vor Gericht steht, weil bei ihm zuletzt möglicherweise einiges gewaltig schiefgelaufen ist.

» Noizz: Facebook warb bei LGBT-Usern für Homo-Heilung

Mittlerweile wurde der Fehler behoben ...

» Nau: SRF baut Garten von Auswanderer-Lesben-Paar um

Sie waren die Stars der 3+-Auswanderer-Serie "Adieu Heimat". Jetzt lebt das lesbische Liebespaar Andrea (55) und Sonja (50) mit einer Krankheit.

» derStandard.at: Warum Türkis-Blau bei der Gleichstellung homosexueller Menschen nicht aktiv wird

Ab 2019 stehen Ehe und eingetragene Partnerschaft allen Paaren offen. Gesetzliche Änderungen sind dafür nicht notwendig

» Süddeutsche.de über schwulen Designer: Der tiefe Fall des Promi-Schneiders

Daniel Fendler war mal der Liebling der Münchner Modeszene. Jetzt wird ihm der Prozess gemacht. Er soll mit der Droge Crystal gedealt haben.

» watson: Eduard II. – Der schwule englische König, der auf brutale Art sterben musste

Der englische König Eduard I. zeugte mit seiner Gemahlin Eleonore an die 14 Kinder, doch bis auf einen mussten sie alle Jungen begraben. Nur der 1284 geborene Eduard überlebte – der Hurensohn, wie ihn sein Vater zu nennen pflegte.

» Nachrichten.at spricht mit Hetero-Paar übers Verpartnern für alle: "Uns fällt ein Stein vom Herzen"

Sieben Jahre kämpften Helga Ratzenböck und Martin Seydl dafür, sich verpartnern zu dürfen nun sind sie dem Traum nah wie nie.

» Berliner Kurier: Hugh Grant spricht über seinen Sex-Skandal von 1995

Es war einer der größten Skandale der britischen Politik-Geschichte. Der hochrangige Politiker Jeremy Thorpe versteckte seine Homosexualität hinter der Fassade des Familienvaters und hielt sich einen jungen Lover. Als der drohte, ihn zu outen, schmiedete Thorpe ein Mordkomplott.

03. September 2018

» Blick über eine Regenbogen-Spray-Attacke: Migros wird es zu bunt

Ein buntes Firmenlogo macht Migros-Kunden in Bern stutzig. Der Grossverteiler hat damit aber nur Ärger.

» Express: Was macht der schwule Casanova im neuen Hänneschen-Stück?

Das ist ja dufte! Hänneschen wird Parfümeur im Hause Farina und will nun den ultimativen Duft für Jungfrauen kreieren. Und Bärbelchen soll Hänneschen die Zutaten liefern. So geht die Story los im neuen Stück des Hänneschen-Theaters, "Farina – Wunderwasser vun Kölle", das am Samstag Premiere hatte.

» Hessische/Niedersächsische Allgemeine: "Schwule Opfer haben Hemmungen" – Der Umgang mit Homosexualität bei der Polizei

Sie sind Ansprechpartnerinnen für Schwule und Lesben: Zwei Polizistinnen erzählen im Interview über den Umgang mit Homosexualität im Polizeipräsidium Nordhessen.

02. September 2018

» derStandard.at: Bundesamt für homosexuelle Umtriebe

Zu viel schwul oder zu wenig schwul? Wenn auf Ämtern darüber geurteilt wird, wie Homosexualität auszusehen hat.