» (06.09.2018) taz interviewt LGBTI-Aktivist aus Indien: "Endlich nicht mehr kriminell"

Indien hat nach 157 Jahren Homosexualität legalisiert. Der Aktivist Ankit Bhuptani hofft, dass das Gerichtsurteil ein Startpunkt für weitere Liberalisierungen ist.

06. September 2018

» Göttinger Tageblatt: Schulklos am HG in Göttingen werden Unisex-Toiletten

Als erste Schule in Niedersachsen hat das Hainberg-Gymnasium Göttingen am Donnerstag zwei Unisex-Toilettenräume eröffnet

» ZEITjUNG über Intersexualität: Was kann das dritte Geschlecht verändern?

Die Regierung hat das dritte Geschlecht beschlossen. Doch was halten intersexuelle Menschen selbst davon? Das hat uns Ren verraten.

» ORF: Oberrabbiner gibt LGBT-Leitfaden heraus

Der Oberrabbiner von Großbritannien und Nordirland, Ephraim Mirvis, hat eine noch nie da gewesene Handlungsanleitung für einen besseren Umgang mit LGBT-Schülerinnen und -Schülern in orthodoxen jüdischen Schulen erlassen.

» kreuzer über Leipzigs queere Partyszene: "Politisch und partyorientiert nicht trennen"

Über guten Willen der Feierkultur in Leipzig kann man kaum klagen. In vielen Clubs hängen Schilder gegen Sexismus, die Barleute sind sensibilisiert, mit dem IfZ hat sich ein ganzer Club auf den Grundsätzen der Homoelektrikpartys etabliert. Dort veranstaltet Maria Lev auch ihre Lumière Bleue-Partys. Wir haben mit ihr über die queere Szene in Leipzig gesprochen.

» Migros-Magazin interviewt Heinz-Jürgen Voss: Die neue Flut der Geschlechtsidentitäten

Trans*, Inter*, non-binär, genderqueer seit einiger Zeit gibt es viele ungewohnte Begriffe, um Geschlechtsidentität zu beschreiben. Der Sexualwissenschaftler Heinz-Jürgen Voss erklärt, was es damit auf sich hat. Und dass die lange vorherrschende klare Einteilung in Mann und Frau auch biologisch unzureichend ist.

» RP Online über Transgender-Film: Filmemacher Frank Henschke will neuen Coup landen

Der Düsseldorfer Filmproduzent Frank Henschke war schon für einen Oscar und den Golden Globe nominiert. Jetzt dreht er einen Film nach einer wahren Transgender-Geschichte, die ihren Ursprung in den 1980er Jahren in Düsseldorf hat.

» Ostthüringer Zeitung: Egal, ob der Nachbar schwul ist – Ilona Berger über das Anderssein in der Gesellschaft

In einer überalternden Stadt einen Christopher Street Day (CSD) zu veranstalten, ist ein Risiko. Aber: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

» Ostthüringer Zeitung: Erster Christopher Street Day in Gera

Veranstaltungen sind vom 24. bis 30. September

» MDR über Lesben im Realsozialismus: Die unsichtbaren Frauen der DDR

Lesbische Beziehungen waren in der DDR nicht verboten, wurden aber verschwiegen. Kulturhistorikerin Ursula Sillge hat sich schon damals darüber hinweggesetzt und betreibt heute ein Archiv mit frauenrelevantem Kulturgut.

» HuffPost interviewt schwulen Imam: "Die Reaktion meiner Mitgläubigen war überraschend"

Ein Treffen mit einem AfD-Politiker bezeichnet er als "gruselig". S.a.: Das ist Deutschlands erster offen schwuler Imam (29.08.2018)

05. September 2018

» Focus Online: FDP-Mann darf kein Blut spenden, weil er homosexuell ist – jetzt wehrt er sich

Gerade im Sommer verzeichnet der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Rückgänge der Spenderzahlen und ruft verstärkt zum Spenden auf, weil viele Deutsche in den Urlaub fahren. Obwohl es Engpässe gibt und das DRK auf jede Spende angewiesen ist, dürfen bestimmte Gruppen ihr Blut nicht abgeben.

» Wiener Zeitung: Der Homo-Hater und seine Groupies

Youtuber Michael Buchinger hat nun auch ein Bühnenprogramm. Das Zielpublikum ist noch nicht erwachsen.

» Deutschlandfunk interviewt Anna Calvi: "Eine Frau, die spielerisch ihre Sexualität ergründet"

Dass ihre Musik queer sei, sei nicht neu. Aber für ihr neues Album "Hunter" habe sie sich trotzdem noch einmal selbst entdeckt, sagte die Britin Anna Calvi im Dlf. Mit ihrer Musik möchte sie ausdrücken, dass es wichtiger sei, miteinander glücklich zu sein statt Geschlechterstereotype zu erfüllen.

» ORF zur Ehe für alle: Katholische Verbände üben Kritik

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände (AKV) hat sich überrascht und enttäuscht gezeigt, dass Justizminister Josef Moser (ÖVP) eine Öffnung sowohl der Ehe als auch der eingetragenen Partnerschaft für alle vorgeschlagen hat.

» St. Galler Tagblatt: Streit um Schwule in der Kirche spitzt sich zu

Homosexuelle Männer sollen nicht Priester werden dürfen. Dies verlangt der Churer Weihbischof Marian Eleganti und verschärft damit die Debatten um sexuellen Missbrauch in der Kirche. S.a.: Bischof Eleganti weitet Missbrauchsvorwürfe gegen Homosexuelle aus (31.08.2018)

» taz über "sichere Herkunftsstaaten": Grüne meiden eine Festlegung

Die von den Grünen mitregierten Länder könnten im Bundesrat eine Verschärfung des Asylrechts verhindern. Doch das Thema ist heikel.

» Vorarlberger Nachrichten über Diskussion zwischen Bischof und Lifeball-Gründer: Ein Gespräch über die Liebe

Bischof Benno Elbs diskutierte in Feldkirch mit Lifeball-Gründer Gerry Keszler.

» profil über Ehe und Verpartnerung für alle: Drum prüfe, wer sich ewig bindet

Fünf Fragen zur Ehe und Verpartnerung für alle.

04. September 2018

» Der Westen über heterosexuelle Gruppenvergewaltigungen im Ruhrgebiet: "Biste schwul geworden?"

Dean Martin L. wirkt eher wie ein Musterschüler als wie jemand, der als Angeklagter vor Gericht steht, weil bei ihm zuletzt möglicherweise einiges gewaltig schiefgelaufen ist.