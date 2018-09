Ausgewählter Artikel:

08. September 2018

» NZZ: Ein lesbisches Paar und die Prügelstrafe entzweien Malaysia

Die Prügelstrafe für ein lesbisches Paar hat eine heftige Debatte in Malaysia ausgelöst. Prominente Stimme verurteilen die körperliche Züchtigung. Von einer Strafrechtsreform ist das Land aber noch weit entfernt. S.a.: Malaysia: Folterstrafe gegen mutmaßliche Lesben vollstreckt (03.09.2018)

» TAG24: Bankkonto von Frau wird gesperrt, weil sie sich am Telefon zu männlich anhört

Eine Engländerin bestand die Sicherheitsprüfung für ihr Bankkonto nicht, weil sie sich am Telefon zu männlich anhörte.

» Wiener Zeitung über Olympia 2020: Haus für Lesben und Schwule geplant

Japan will ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen.

» Die Presse: Homo-Ehe als Charakterprobe für Schwarze wie für Blaue

Dem Nationalrat bleiben nur wenige Wochen, um ein richterherrliches Erkenntnis des VfGH zu reparieren.

07. September 2018

» Zeit Online über spätes Coming-out: "Es war so schön und so unendlich traurig"

Kornelius und Charlotte sind seit vier Jahren ein Paar. Sie sind glücklich. Dann entscheidet Charlotte, dass sie mit Frauen zusammen sein will.

» Jungle World: Kondome gegen Putin

Das georgische Unternehmen Aiisa macht mit politischen Kondomen auf sich aufmerksam. Die Gründerin Anania Gachechiladze hat die Kirche und Rechtsextreme gegen sich aufgebracht.

» Kölner Stadt-Anzeiger: "Ich glaube, mein Kind ist schwul" – wie gehen Eltern richtig damit um? (Anmeldung notwendig)

Könnte das eigene Kind schwul oder lesbisch sein? Irgendwie hat man so eine Ahnung, aber so richtig sicher ist man sich nicht. Soll man einfach mal nachfragen? Und wie damit umgehen, wenn es sich tatsächlich outet?

» Stylebook: So haben sich die Skandal-Girlies von "t.A.T.u." verändert

Anfang der 2000er erregten zwei minderjährige Mädchen internationale Aufmerksamkeit: Als Gesangs-Duo t.A.T.u. mimten Julija Wolkowa und Jelena Katina auf der Bühne laszive Lolitas, traten bevorzugt in verrutschter Unterwäsche auf und schmissen in Interviews gerne mit Schimpfwörtern um sich. 2011 trennte sich das russische Pop-Paar. Wie ist es den beiden in den vergangenen Jahren ergangen?

» Ostthüringer Zeitung: Kahlaer Markt wird zum Platz für sexuelle Vielfalt

Der Demokratieladen in Kahla organisiert die Veranstaltung für sexuelle Vielfal am Samstag. Eingeladen sind dazu auch bekannte Künstler aus Berlin. Irritationen gab es im Vorfeld in den sozialen Medien.

» Merkur über schwulen SPD-Politiker: Jung, ambitioniert und ein großes Ziel

Wenn Robert Kühn über seine Agenda spricht, hört man wie viel Leidenschaft dahintersteht. Der Direktkandidat der SPD für die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen möchte in den bayerischen Landtag einziehen – und mit seiner Politik für Veränderungen sorgen.

» Jeversches Wochenblatt: Die Angst vor dem Regenbogen

Wochenblatt-Mitarbeiter Tobias Bindhammer über Homophobie

» taz-Kommentar zum Ende des Homosexualität-Verbots in Indien: Die Welt ist eine Familie

In Indien hat das Oberste Gericht Homosexualität legalisiert. Das ist ein Erfolg für liberale Kräfte auf der ganzen Welt.

» bpb: Homosexuelle und die Bundesrepublik Deutschland. Gleichberechtigte Mitmenschen?

Bis heute ist Homophobie ein politisch-gesellschaftlich relevantes Thema. Homosexuelle mussten sich in jahrzehntelangen Prozessen eine Entkriminalisierung und zunehmende Akzeptanz erkämpfen. Christian Könne über Kontinuitäten der Verfolgung und Diskriminierung in der Bundesrepublik.

» Mittelbayerische Zeitung über "Demo für alle": Domplatz wird zur Demo-Zone

Eine Aktion gegen Schwule, Lesben und Aufklärung von Kindern sorgt für Gegenprotest am Samstag. Der Domplatz wird gesperrt.

06. September 2018

» Göttinger Tageblatt: Schulklos am HG in Göttingen werden Unisex-Toiletten

Als erste Schule in Niedersachsen hat das Hainberg-Gymnasium Göttingen am Donnerstag zwei Unisex-Toilettenräume eröffnet

» ZEITjUNG über Intersexualität: Was kann das dritte Geschlecht verändern?

Die Regierung hat das dritte Geschlecht beschlossen. Doch was halten intersexuelle Menschen selbst davon? Das hat uns Ren verraten.

» ORF: Oberrabbiner gibt LGBT-Leitfaden heraus

Der Oberrabbiner von Großbritannien und Nordirland, Ephraim Mirvis, hat eine noch nie da gewesene Handlungsanleitung für einen besseren Umgang mit LGBT-Schülerinnen und -Schülern in orthodoxen jüdischen Schulen erlassen.

» kreuzer über Leipzigs queere Partyszene: "Politisch und partyorientiert nicht trennen"

Über guten Willen der Feierkultur in Leipzig kann man kaum klagen. In vielen Clubs hängen Schilder gegen Sexismus, die Barleute sind sensibilisiert, mit dem IfZ hat sich ein ganzer Club auf den Grundsätzen der Homoelektrikpartys etabliert. Dort veranstaltet Maria Lev auch ihre Lumière Bleue-Partys. Wir haben mit ihr über die queere Szene in Leipzig gesprochen.

» taz interviewt LGBTI-Aktivist aus Indien: "Endlich nicht mehr kriminell"

Indien hat nach 157 Jahren Homosexualität legalisiert. Der Aktivist Ankit Bhuptani hofft, dass das Gerichtsurteil ein Startpunkt für weitere Liberalisierungen ist.

» Migros-Magazin interviewt Heinz-Jürgen Voss: Die neue Flut der Geschlechtsidentitäten

Trans*, Inter*, non-binär, genderqueer seit einiger Zeit gibt es viele ungewohnte Begriffe, um Geschlechtsidentität zu beschreiben. Der Sexualwissenschaftler Heinz-Jürgen Voss erklärt, was es damit auf sich hat. Und dass die lange vorherrschende klare Einteilung in Mann und Frau auch biologisch unzureichend ist.