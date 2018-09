Ausgewählter Artikel:

11. September 2018

» VICE: Hautnah – Ein Blick in die Intimsphäre schwuler Männer

Der Filmemacher und Fotograf Matt Lambert zeigt in seinen Bildern den mehrdeutigen Raum zwischen Sex und Freundschaft, der oft unter homosexuellen Männer entsteht.

» Welt über "faggot"-Tweets: Wie dieser jungen Rapperin eine Jugendsünde zum Verhängnis wurde

Der 22-jährigen Rapperin Doja Cat gelang mit einem absurden Musikvideo über Kühe ein Klickerfolg. Dann wurde ihr ein drei Jahre alter Tweet zum Verhängnis. Über das Schicksal der Generation Viral.

» Kurier über Gutachter zum Thema homosexuelle Flüchtlinge: "Dilettantische" Recherche über Irak

Islamwissenschafter übt scharfe Kritik an Schreiben Karl Mahringers zu homosexuellen Flüchtlingen

» Welt über Ahmadiyya-Gemeinde: "Mit der Homosexualität halten wir es wie die Katholiken" (Anmeldung erforderlich)

Die Ahmadiyya-Gemeinde wendet sich entschieden gegen den radikalen Islam. Doch Berichte über Homophobie trüben das Bild. Spurensuche beim Jahrestreffen einer Glaubensgemeinschaft, deren Sorgen nach den Ereignissen von Chemnitz wachsen.

» Vorarlberger Nachrichten: Kämpfer für schwule Polizisten

Auch im Jahr 2018 kämpft Josef Hosp für die Rechte von Homosexuellen in der Polizei.

» Süddeutsche.de: Fifty Shades of Queer – Das Internationale Literaturfestival Berlin diskutiert über Gender und postkoloniale Theorie

In der vergangenen Woche hat das Oberste Gericht in Indien entschieden, dass Homosexualität nicht mehr unter Strafe gestellt werden darf. Das stärkt nicht nur die Rechte von Schwulen und Lesben, es ist auch ein Akt der Dekolonialisierung. Denn der Paragraf 377, der den "Geschlechtsverkehr wider die Natur" mit dem Höchststrafmaß belegte, stammt aus der englischen Kolonialzeit.

10. September 2018

» regensburg-digital: Gloria, die AfD und eine Form von Kindesmissbrauch

Mehrere hundert Regensburger protestierten am vergangenen Samstag gegen den Bus für Meinungsfreiheit, der auf seiner Deutschland-Tour in Regensburg Station machte. Gloria von Thurn und Taxis und AfD-Vertreter mischten sich unter die Organisatoren der Tour, die sich gegen eine Sexualpädagogik der Vielfalt und die Akzeptanz von homo- und transsexueller Identität an der Schule wendet.

» diekolumnisten: Der Hassbus

Wolfgang Brosche ordnet die Bustour der "Demo für alle" ein

» Siegessäule-Kommentar: Und der Bus rollt und rollt und rollt

Der Hass-Bus gegen Aufklärung über sexuelle Vielfalt ist gerade wieder auf Tour. In sieben der acht Städte sind Gegenproteste geplant, in Berlin – wo der Bus heute Station macht – allerdings nicht. Martin Reichert kommentiert

» Deutsche Welle: Polnische Linke hofft auf schwulen Bürgermeister

Er steht für ein weltoffenes Polen und wird damit zur Ikone der Linken. Viele vergleichen den Bürgermeister von Slupsk, Robert Biedron, mit Emmanuel Macron – als Herausforderung für das Establishment.

» NZZ: Wenn's um Transgender geht, brennen die Sicherungen zuverlässig durch

Eine amerikanische Sozialwissenschafterin publiziert eine Studie zu Transgender-Jugendlichen. Sie stösst auf Kritik. Und eine Ivy-League-Universität gerät ins Zwielicht.

» Süddeutsche.de über Homosexualität in Malaysia: "Schlechtes Bild des Islam"

Der Premier kritisiert die Anwendung islamischen Rechts, nachdem zwei Frauen ausgepeitscht worden waren, die angeblich eine Beziehung hatten.

» Sport1.de: Bellerin als "Lesbe" verunglimpft

FC Arsenal: Hector Bellerin über Hass und Homosexualität im Fußball

» Blick: Lara Dickenmann spricht erstmals über ihre Liebe zu Frauen

Warum sich Lara Dickenmann selbst verleugnet hat und weshalb sie mit 32 erstmals öffentlich über ihre Liebe zu Frauen spricht, verrät die Schweizer Rekordnationalspielerin im SRF.

» Die Presse gegen Gleichstellung: Juristisches Tamtam um die Homo-Ehe

Das Gebot der sachlichen Differenzierung erfordert es, Unterschiedliches nicht populistisch gleich zuzuordnen.

09. September 2018

» Berliner Zeitung über Mr. Gay Syria: Mahmoud Hassino kämpft in Berlin für schwule Flüchtlinge

Ein Dokumentarfilm über den Kampf junger Syrer und ihre Homosexualität läuft in den Kinos. S.a.: Wie Syriens schönster Schwuler versucht, nach Europa zu fliehen (26.08.2018)

» Sumikai: Forderung nach Diskussion der LGBT-Problematik in Japans Präsidentschaftswahlen

Einige LGBT-Politiker fordern die Diskussion der Problematik geschlechtlicher Minderheiten in den kommenden Präsidentschaftswahlen.

08. September 2018

» Mittelbayerische Zeitung: Fürstin unterstützt kontroverse Demo

Gloria von Thurn und Taxis stellt sich mit der AfD auf die Seite der Demo für alle. Hunderte Regensburger halten dagegen.

» ORF: Katholikenkomitee für Segnung homosexueller Paare

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) hat seinen Ruf nach einer kirchlichen Segnung von schwulen und lesbischen Paaren erneuert.

» NZZ: Ein lesbisches Paar und die Prügelstrafe entzweien Malaysia

Die Prügelstrafe für ein lesbisches Paar hat eine heftige Debatte in Malaysia ausgelöst. Prominente Stimme verurteilen die körperliche Züchtigung. Von einer Strafrechtsreform ist das Land aber noch weit entfernt. S.a.: Malaysia: Folterstrafe gegen mutmaßliche Lesben vollstreckt (03.09.2018)