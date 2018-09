Ausgewählter Artikel:

» (14.09.2018) Beobachter News: "Demo für Alle"-Bus in Stuttgart nicht willkommen

Auch in diesem Jahr bleibt Stuttgart ein Besuch der Truppe um Hedwig von Beverfoerde nicht erspart. Sie und ihr "Demo für Alle"-Bus will am Freitag, 14. September, ab 15 Uhr einen Stopp auf dem Marktplatz einlegen.

14. September 2018

» SWR: Schülervertreter fordern Unisex-Toiletten

Keine getrennten Toiletten mehr für Mädchen und Jungen – das fordert die Landeschülervertretung. So könne eine Diskriminierung von Transsexuellen vermieden werden.

» SRF: Mehr Rechte für Transmenschen

Das Leben von Transgender-Menschen in Zürich soll verbessert werden. Der Gemeinderat will konkrete Massnahmen prüfen.

» Wiesbadener Tagblatt: Protest und Gegenprotest – "Bus der Meinungsfreiheit" macht Station in Wiesbaden

Gut 50 Personen demonstrierten in Wiesbaden gegen die in hessischen Lehrplänen verankerte Sexualerziehung. 170 Menschen stellten sich der Veranstaltung entgegen.

» haGalil über Hass-Bus in Köln: "Ihr seid so lächerlich!"

Selbsternannte Bus-Lebensschützer erhielten in Köln eine lautstarke Abfuhr

» Deutschlandfunk über Digitales Deutsches Frauenarchiv: "Es bleibt immer noch ein Fäserchen Unfreiheit"

Die Geschichte der Deutschen Frauenbewegung musste man sich bislang aus 40 autonomen Archiven zusammensuchen. Nun sind die Dokumente, darunter Fotos, Briefe, Tagebücher und Tonaufnahmen erstmals online unter einem Dach abrufbar: Dem Digitalen Deutschen Frauenarchiv.

» bento: Diese 5 Fakten über die Fab Five von "Queer Eye" kanntest du noch nicht

Yaaaaaass, henney!

13. September 2018

» npla-Interview: "Frau, schwarz, aus den Favelas und lesbisch"

Mit ihrer Reise nach Argentinien will Mónica Benicio auf die weiterhin andauernde Straflosigkeit nach der Ermordung ihrer Lebensgefährtin, der Stadträtin Marielle Franco, aufmerksam machen.

» Deutschlandfunk über Homo-"Heilung": "Es ist Sünde, es sind Dämonen"

In Bremen wollen Grüne und SPD "Konversionstherapien" für Homosexuelle verbieten lassen. Bastian Melcher kann von einer solchen Behandlung erzählen: Er wuchs in einer evangelikalen Familie auf und merkte als Jugendlicher, dass er schwul ist. Der Pastor riet ihm dazu, sich "heilen" zu lassen.

» GQ: "Ich bin pansexuell: Es ist die Liebesform einer neuen Zeit"

Unsere Autorin Mimi Erhardt ist pansexuell. In ihrer neuen Kolumne erklärt sie, was das eigentlich bedeutet – und warum es viel mehr ist, als nur ein Trend.

» Yahoo Style über Coming-out von Kindern: Das rät eine Expertin den Eltern

Kinder wollen nichts mehr als von ihren Eltern geliebt und akzeptiert zu werden. Bei einem Outing ist die Reaktion also enorm wichtig, doch wie sollte die aussehen? Ist es genug, ein Kind in seiner Persönlichkeit zu stärken oder sollte man es auch auf negative Erfahrungen vorbereiten? Eine Heilpädagogin gibt im Interview mit Yahoo Style Antworten.

» jetzt: Warum Männer Dick Pics verschicken

Dick Pics: 46 Prozent der Frauen hat schon mal welche bekommen, nur 22 Prozent der Männer gaben zu, dass sie welche verschicken. Drei von ihnen haben wir zu ihrer Penisbild-Praxis befragt.

» NZZ: Vom Mann zur Frau zum Mann zur Frau - Die britische Juristin Samantha Kane hat dreimal ihr Geschlecht gewechselt

Samantha Kane hat insgesamt dreimal das Geschlecht gewechselt: Ihr Leben begann als Bub im Irak, heute arbeitet sie als Rechtsanwältin in London. Ihre Odyssee erzählt die 58-Jährige jetzt in einem Roman.

» prisma über lesbische Schauspielerin: Manuela Wisbeck spielt bei "GZSZ" mit und träumt vom "Tatort"

In der RTL-Soap "GZSZ" übernimmt Manuela Wisbeck eine Gastrolle. "Ich bin gespannt, wie die Zuschauer mich aufnehmen", sagt die "Wuchtbrumme".

» jetzt über lesbisches Horror-Date: Die Hartnäckige

Jeder hatte schon einmal ein Date, das total danebenging. In dieser Serie erzählen wir davon.

» ZDF: Transsexuelle Weinprinzessin

Simona ist stolz auf das, was sie bisher erreicht hat. Die 27-jährige Winzerin repräsentiert als Weinprinzessin den Kraichgau. Damit wird ein Traum wahr. Denn schon als Kind träumte sie von Dirndl und Krönchen – damals hieß sie noch Simon.

» Stuttgarter Nachrichten zum Hass-Bus: Neuer Streit um Sex-Unterricht

Der Streit um sexuelle Vielfalt in den Bildungsplänen Baden-Württembergs ist längst beendet. Warum gibt es trotzdem wieder eine Demo für alle in Stuttgart? Wir sprachen mit der Anführerin des Aktionsbündnisses.

» Kölner Stadt-Anzeiger zum Hass-Bus: Polizei ist zufrieden – Friedliche Demonstrationen am Kölner Hauptbahnhof

Bei der Demonstration des Bündnisses "Demo für alle – Familie, Ehe, Leben" auf dem Kölner Bahnhofsvorplatz ist es am Mittwochnachmittag zwar zu Protesten und Gegenkundgebungen, nicht jedoch zu Auseinandersetzungen gekommen.

12. September 2018

» watson: Mann, muskulös, breitbeinig – als sich Serena Williams über eine Lesbe lustig machte

Nach dem US-Open-Final wirft Serena Williams Schiedsrichter Carlos Ramos Sexismus vor und sagt, sie werde diesen weiter bekämpfen. Doch ein zehn Jahre alter Sketch in einer Comedy-Serie zeigt, wie Williams sich über eine lesbische Konkurrentin lustig machte. Darf sie das?

» Der Bund über Homosexualität im Fußball: Lesben haben es einfacher

Warum Fussballerinnen weniger verkrampft mit ihrer Homosexualität umgehen als Fussballer.