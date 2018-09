Ausgewählter Artikel:

» (16.09.2018) Beobachter News: "Demo für alle" auf verlorenem Posten

Dem Hetz-Bus bläst in Stuttgart ein breiter Sturm der Ablehnung ins Gesicht

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. September 2018

» St. Galler Tagblatt: Hetzjagd gegen Homosexuelle – ein dunkles Kapitel in der Schweizer Justizgeschichte

Im Jahr 1937 führte das Amtsstatthalteramt Luzern-Stadt grossangelegte Ermittlungen gegen Männer, die der Homosexualität verdächtigt wurden. Wer unter Verdacht stand, als Strichjunge zu arbeiten, wurde in Erziehungsanstalten eingewiesen – der Amtsstatthalter sympathisierte gar mit der Gesetzgebung der Nationalsozialisten.

» 20 Minuten: Lesbisches Paar fordert Trauzeugen

Wenn Biljana Lovric und ihr Schatz ihre gleichgeschlechtliche Partnerschaft eintragen lassen, sind Trauzeugen nicht vorgesehen. Die Dentalhygienikerin fühlt sich benachteiligt.

» Luzerner Zeitung: Der lange Weg zur Legalisierung der Homosexualität

Über vierzig Jahre stritten die Parlamentarier darüber, ob die gleichgeschlechtliche Liebe unter Strafe gestellt werden soll oder nicht. 1942 rang man sich schliesslich dazu durch. Für die Homosexuellen war das aber nicht nur positiv: Ihre sexuelle Präferenz galt fortan als Krankheit.

» TAG24 über transfeindliche Äußerung: "Das ist ekelhaft und respektlos" – Robbie Williams kassiert heftigen Shitstorm

Williams kassierte auf Twitter einen Shitstorm, nachdem er Transgender Felix Shepherd bei X-Factor nach seinem Geburtsnamen fragte.

15. September 2018

» BuzzFeed: Beleidigt, bespuckt, – verprügelt darum haben Lesben und Schwule noch immer Angst auf deutschen Straßen

Wenn du glaubst, mit der Ehe für alle ist für LGBT*s alles in Ordnung, dann lies diesen Text.

» Patsy l'Amour laLove auf Jungle World zu Küblböck: Schrill! Schrill! Schrill!

"Der schräge Vogel Kaiser-Küblböck wird in den Nachrufen auf seinen Tod weiterhin in eben diese Rolle festgezurrt. Man wird den Eindruck einer gewissen Frivolität nicht los, die viele der Medienberichte durchzieht und kann den Entertainern und Journalist_innen ihre Beileidsbekundungen entsprechend schwer nur abnehmen."

» Podcast von Deutschlandfunk Nova: Die Rechtspopulisten und der Sex

Liebe, Sex und Familie sind nicht nur Themen für Verliebte und Pärchen. Auch rechtspopulistische Bewegungen interessieren sich für Sexualität und Co.



(mp3, 33,6mb, 36:43min)



» taz über Daniel Küblböck: Ein Künstler, was sonst?

Daniel Küblböck war kein feines Mitglied des höheren Kulturtums und doch ein nicht genug wertgeschätztes Megatalent. Er wird vermisst.

» Wiener Zeitung: "Ich werde niemals zulassen, dass du als Schwuler lebst"

Da ihm sein Bruder mit Mord drohte, suchte Sami vor einem Jahr um Asyl an.

» Radio Praha: Kardinal Duka wirbt bei Babis für Ablehnung der Homo-Ehe

Der Prager Erzbischof Kardinal Dominik Duka hat Premier Andrej Babiš (Partei Ano) zur Ablehnung der gleichgeschlechtlichen Ehe aufgefordert. Dies bestätigte der Geistliche nach einem Treffen mit dem Regierungschef am Freitag

» Tagesspiegel über Schöneberg: Wo die Herzen heißer schlagen

96 Ortsteile hat die Stadt. Unser Kolumnist bereist sie alle von A wie Adlershof bis Z wie Zehlendorf. Mühling kommt rum, Teil 77: Schöneberg.

14. September 2018

» Stuttgarter Zeitung: Liveblog zu Demos in Stuttgart

Es ist schon eine Weile her, dass in Stuttgart in größerem Ausmaß gegen rechte Umtriebe demonstriert wurde. Am Freitag ist es wieder so weit: Ein breites Bündnis gegen rechts hat sich formiert. Verfolgen Sie die Ereignisse in unserem Liveblog.

» Die Presse: Wo bitte werden Gesäße angebetet?

Was passiert, wenn Männer einander und Frauen einander ehelichen dürfen? Das Abendland wird nicht untergehen!

» Die Presse: Aufgedeckt – Homophober des Jahres war auf Schwulenhochzeit!

Gastkommentar Anzeigen, Beschimpfungen, Forderungen nach Berufsverbot. Ich sitze im Shitstorm meines Lebens.

» Schweizer Illustrierte: Hätte ich wie Küblböck enden können?

Die tragische Geschichte um Daniel Küblböck, der sich von einem Kreuzfahrtschiff gestürzt haben soll, beschäftigt SI-online-Blogger Onur Ogul. Die hohe Zahl an homosexuellen Männern, die sich umbringen, lässt ihn grübeln.

» BuzzFeed: Deshalb berichtet BuzzFeed News verstärkt über Gewalt gegen sexuelle Minderheiten

"Ich dachte, so etwas passiert heute nicht mehr?"

» BuzzFeed: Diese BuzzFeed News Umfrage zeigt, dass es viel mehr Gewalt gegen queere Menschen in Deutschland gibt, als bisher bekannt

650 Personen, hunderte gewaltsame Übergriffe, kaum Anzeigen bei der Polizei.

» n-tv: Harald Glööcklers Neues Testament

Eine offene Kirche – ein frommer Wunsch? Vielleicht, aber es gibt Lösungen, Vorschläge. Kein anderer als Paradiesvogel Harald Glööckler hat ein Buch geschrieben, in dem er – ohne zu predigen – Ideen für die angestaubte Institution präsentiert.

» az Solothurner Zeitung: Fussball-Schiedsrichter Pascal Erlachner ist für den "Prix Courage" nominiert

Kommt der "Held des Alltags" dieses Jahr aus dem Kanton Solothurn? Pascal Erlachner aus Wangen bei Olten ist für den 21. "Beobachter Prix Courage" nominiert wegen seines Coming-outs als Schwuler.