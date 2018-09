Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. September 2018

» WirtschaftsWoche: Kanzleien öffnen sich für sexuelle Vielfalt

Für Lesben, Gays, Bi-, Trans- und Intersexuelle soll das Versteckspiel in der Juristenwelt ein Ende haben. Vor allem größere Kanzleien schalten auf LGBTI-freundlich um.

» Zeit Online: Muslim, männlich, Sexarbeiter

Clankriminelle und Machos? Mit ihrem Buch "Muslim Men" will die Autorin Sineb El Masrar mit den Klischees über muslimische Männer in Deutschland brechen.

» Aargauer Zeitung über Cruising: Warum das Wäldli bei Mägenwil für viele wichtig ist

In einem E-Mail erzählt ein Mann anonym, wovor er sich fürchtet und warum das Wäldli bei Mägenwil für viele wichtig ist.

» Aargauer Zeitung kommentiert Cruising: Es scheint den Wald noch zu brauchen

Das Mägenwiler Wäldli ist seit Jahren ein Treffpunkt für Männer, die Sex mit Männern suchen. Der Kommentar.

» Aargauer Zeitung: Sex zwischen Bäumen – Wie ein Waldstück zum "Schwulewäldli" wurde

Fast allen ist das "Schwulewäldli" ein Begriff. Aber kaum jemand war schon im Wald. Eine Annäherung an einen Ort, über den viel erzählt wird, dessen Geschichte aber kaum jemand kennt.

» Wiener Zeitung über LGBTI-Geflüchtete: Heikle Fragen

Die Verfolgung wegen der sexuellen Orientierung ist ein Fluchtgrund. Für die Behörden ist diese schwer zu ermitteln.

17. September 2018

» Deutsche Welle über LGBT in Spanien: Die vergessenen Opfer der Franco-Diktatur

General Francisco Franco ließ Tausende Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung verhaften. Bis heute warten die Opfer auf Gerechtigkeit. Enrique Anarte Lazo hat einige von ihnen getroffen.

» kress über schwule Spiegel-Führungskraft: "Jetzt bin ich halt der Ottlitz und nicht der Plöchinger"

Spiegel-Führungskraft Stefan Ottlitz (früher Plöchinger) spricht im neuen "medium magazin" über seine Namensänderung nach der Hochzeit mit seinem Mann Till Ottlitz. Dieser ist ebenfalls Journalist beim Radiosender Bayern 2.

» Welt+ über Olympiasieger Greg Louganis: "Mutter weinte. Nicht, weil ich schwul bin"

Greg Louganis sorgte bei Olympia für eine der erstaunlichsten Geschichten der Sporthistorie. Kurz vor seinem größten Triumph erfuhr er von seiner HIV-Infektion. Der Wasserspringer über Hass gegen Schwule, das Leben mit HIV und die Liebe seiner Mutter.

» Nau: Baschi kriegt Nacktbilder von Männern

Mundart-Star Baschi verschickt fast täglich Whatsapps an seine Fans. Das hat nicht nur Vorteile.

» SRF über "Luststreifen Film Festival": Mehr Diversity in unseren Kinosälen

Kino, aber anders: Das Basler Filmfestival zeigt zum 11. Mal queere Lebenswelten. Eine Programmvorschau.

» taz-Kommentar zum World Congress of Families: Ein europäisches Problem

In Moldawien machen Menschen auf einem Kongress gegen die Propaganda der LGBTI mobil. Das, was dort verhandelt wird, geht uns alle an.

» der Freitag über Daniel Küblböck: Wie ein Mensch versank

Daniel Kaiser-Küblböck ist über Bord gegangen. Mit ihm verabschiedet sich auch der Zeitgeist der 2000er Jahre

» Telepolis: Die Vermessung der Geschlechterwelt

Mit dem Kinsey-Report kam vor 70 Jahren die Sexualität in der Gesellschaft an

16. September 2018

» taz über Anti-LGBTI-Kongress in Moldau: Der Westen hört ihnen nicht zu

Der World Congress of Families traf sich dieses Jahr in der Republik Moldau. Das religiös-konservative Netzwerk macht gegen LGBTI-Propaganda mobil.

» St. Galler Tagblatt: Hetzjagd gegen Homosexuelle – ein dunkles Kapitel in der Schweizer Justizgeschichte

Im Jahr 1937 führte das Amtsstatthalteramt Luzern-Stadt grossangelegte Ermittlungen gegen Männer, die der Homosexualität verdächtigt wurden. Wer unter Verdacht stand, als Strichjunge zu arbeiten, wurde in Erziehungsanstalten eingewiesen – der Amtsstatthalter sympathisierte gar mit der Gesetzgebung der Nationalsozialisten.

» Beobachter News: "Demo für alle" auf verlorenem Posten

Dem Hetz-Bus bläst in Stuttgart ein breiter Sturm der Ablehnung ins Gesicht

» 20 Minuten: Lesbisches Paar fordert Trauzeugen

Wenn Biljana Lovric und ihr Schatz ihre gleichgeschlechtliche Partnerschaft eintragen lassen, sind Trauzeugen nicht vorgesehen. Die Dentalhygienikerin fühlt sich benachteiligt.

» Luzerner Zeitung: Der lange Weg zur Legalisierung der Homosexualität

Über vierzig Jahre stritten die Parlamentarier darüber, ob die gleichgeschlechtliche Liebe unter Strafe gestellt werden soll oder nicht. 1942 rang man sich schliesslich dazu durch. Für die Homosexuellen war das aber nicht nur positiv: Ihre sexuelle Präferenz galt fortan als Krankheit.

» TAG24 über transfeindliche Äußerung: "Das ist ekelhaft und respektlos" – Robbie Williams kassiert heftigen Shitstorm

Williams kassierte auf Twitter einen Shitstorm, nachdem er Transgender Felix Shepherd bei X-Factor nach seinem Geburtsnamen fragte.