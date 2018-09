Ausgewählter Artikel:

» (19.09.2018) Deutschlandfunk interviewt Musikforscher Philipp Meinert: "Homophobie und Transphobie sind nicht mehr okay"

Die frühen Punks und die schwul-lesbische Community haben eine gemeinsame Geschichte: Musiker wie Punk-Vordenker Lou Reed fühlten sich von der offenen Szene angezogen, wie Musikforscher Philipp Meinert im Dlf sagte. Im Buch "Homopunk History" berichtet er auch über Diskriminierung und Ausgrenzung.

19. September 2018

» Nollendorfblog: Erste Politikerin gegen Folter-"Partnerland" Malaysia – Grüne queerpolitische Sprecherin stellt sich gegen Messe Berlin

Die Chancen steigen, dass die "Regenbogenhaupstadt" Berlin nächstes Jahr doch nicht zur Promoterin einer "Homo-Hölle" wird. Nun ist auch die Community gefragt. S.a.: Messe Berlin wirbt für Urlaub im LGBTI-feindlichen Auspeitscher-Land (13.09.2018)

» NZZ: Katholische Gemeindeleiterin übt Kritik am Umgang der Kirche mit Homosexualität – und wird abgestraft

Bischof Vitus Huonder verlängert den Berufsauftrag der in Illnau-Effretikon tätigen Monika Schmid um nur ein Jahr. Auslöser für die indirekte Verwarnung sind offenbar kritische Worte der Theologin in einer Kolumne im "Landboten".

» taz über ARD-Film über Rudolph Moshammer: Bussi, Bussi vom Mosi

Alexander Adolph erweckt den Münchner Promi-Ausstatter Rudolph Moshammer noch einmal zum Leben. Ein Biopic mit viel Schickimicki.

» evangelisch.de: Hashtag #MeQueer

Seit einigen Wochen werden auf Twitter in Anlehnung an #MeToo und #MeTwo unter dem Hashtag #MeQueer alltägliche Ausgrenzungserfahrungen von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans-, Inter- und Queer-Personen veröffentlicht. Die Reaktionen darauf sind unterschiedlich.

» Kontext:Wochenzeitung zum Hass-Bus: In Stuttgart zum Höhepunkt

Manche betrachten das als Flopp: Eine Handvoll verwirrter Erwachsener versucht fast zwei Stunden lang, diskriminierende Parolen herauszuposaunen. Sie werden aber von einem Vielfachen an GegendemonstrantInnen übertönt. Für die homophobe "Demo für alle" war der Aufenthalt in Stuttgart dennoch der "Höhepunkt ihrer Tournee".

» Hamburger Morgenpost: "Rosa ist auch für Jungs okay" – Hamburgerin sagt Sexismus den Kampf an

Sie kämpfen gegen Sexismus in der Werbung und dafür, dass weniger in festgelegten Geschlechterrollen gedacht wird. Der feministische Hamburger Verein "Pinkstinks" will mit seinen Inhalten vor allem auch Kinder zum Anders-Denken anregen. Beim "N Klub" stellten sie am Montagabend ein Kindertheaterstück vor.

» RP Online aus Krefeld: Grüne wollen bunte Zebrastreifen behalten

FDP-Chef Heitmann fordert, dass die Stadt Strafantrag stellt. Die SPD spricht von Toleranz und Vielfalt. Die Polizei hat inzwischen acht Beteiligte der Aktion ermittelt.

» Main-Post: Co-Parenting – der neue Traum vom Elternglück

Um eine Familie zu gründen, braucht es Liebe? Nicht unbedingt! Inzwischen tun sich Menschen zusammen, die einfach gemeinsam ein Kind aufziehen wollen.

» Salzburger Nachrichten kommentiert: Spiegelfechterei mit dem "Privileg" der Eheschließung (Anmeldung nötig)

Warum gibt die Freiheitliche Partei nicht einfach zu, dass sie Schwule und Lesben auch weiterhin diskriminieren will?

18. September 2018

» VICE: Wer verstehen will wie Deutschland tickt, muss "GZSZ" schauen

Und wenn du die Soap bereits guckst, sollte dir das weniger peinlich sein, als es vielleicht ist.

» Kurier zu Ehe und Partnerschaft für alle: Moser beharrt auf Standpunkt

Mit ihm werde es "sicher keine Regelung geben, wo eine Diskriminierung stattfinden kann", sagte Moser.

» Tagesspiegel interviewt Berliner Landesschülersprecherin "Bei Mobbing müssen die Schulen hinschauen"

Eileen Hager, 17, aus Lichtenberg ist neue Landesschülersprecherin in Berlin. Sie will sich gegen Diskriminierung einsetzen. Ein Gespräch.

» Neon: Homophobie und Co. – Sieben Gründe, weshalb "Gilmore Girls" eigentlich verboten gehört

Wer sich die "Gilmore Girls" jetzt anschaut, merkt schnell: So würden die das garantiert nicht nochmal schreiben. Und aus guten Gründen.

» Tagesspiegel über Sexualmoral im Nachkriegsdeutschland: Kein Sex vor der Ehe – am besten auch nicht danach

Als die Pornohefte brannten: Historikerin Dagmar Herzog blickt auf die Keuschheitsfantasien Nachkriegsdeutschlands. Die Literaturkolumne Flugblätter.

» Heute.at: Herzstillstand! Linzer holte Partner ins Leben zurück

Und plötzlich hörte das Herz des Linzers Helmut Lang (70) mitten im Schlaf zu schlagen auf. Sein Partner reagierte blitzschnell, holte ihn ins Leben zurück.

» WirtschaftsWoche: Kanzleien öffnen sich für sexuelle Vielfalt

Für Lesben, Gays, Bi-, Trans- und Intersexuelle soll das Versteckspiel in der Juristenwelt ein Ende haben. Vor allem größere Kanzleien schalten auf LGBTI-freundlich um.

» Zeit Online: Muslim, männlich, Sexarbeiter

Clankriminelle und Machos? Mit ihrem Buch "Muslim Men" will die Autorin Sineb El Masrar mit den Klischees über muslimische Männer in Deutschland brechen.

» Aargauer Zeitung über Cruising: Warum das Wäldli bei Mägenwil für viele wichtig ist

In einem E-Mail erzählt ein Mann anonym, wovor er sich fürchtet und warum das Wäldli bei Mägenwil für viele wichtig ist.

» Aargauer Zeitung kommentiert Cruising: Es scheint den Wald noch zu brauchen

Das Mägenwiler Wäldli ist seit Jahren ein Treffpunkt für Männer, die Sex mit Männern suchen. Der Kommentar.