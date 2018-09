Ausgewählter Artikel:

» (20.09.2018) jetzt interviewt Gruppenleiter von queerem Jugendzentrum: "Ein geschützter Raum, den sie sonst nirgends finden"

In Berlin gibt es nun das erste Jugendzentrum für queere Jugendliche. Wir sprachen mit einem Gruppenleiter.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. September 2018

» Wiener Zeitung über Diskriminierung in der LGBTI-Community: "Geboxt wird mit Worten"

Auch in der Schwulen- und Lesbenszene findet Diskriminierung statt: Die Aktivistin Henrie Dennis kämpft im Rahmen des Wienwoche-Projekts "A Punch Below The Belt" für ein Wien ohne Rassismus und Homophobie.

» derStandard.at über Wohnen im queeren Umfeld: "Que[e]res" für Bauträger

Baugruppen-Verein arbeitet an zweitem Projekt, ein drittes soll folgen

» derStandard.at: Im evangelikalen Disneyland – Zu Besuch bei "Focus on the Family"

Ein Lokalaugenschein bei einer der einflussreichsten evangelikalen Organisationen in den USA, die auch von Vizepräsident Mike Pence unterstützt wird.

» Handelsblatt: Indien legalisiert Homosexualität – und die Wirtschaft feiert

Als Urlaubsdestination verliert Indien einen Makel: Homosexuelle werden nicht mehr per Gesetz kriminalisiert. Unternehmer und Ökonomen hoffen, dass das der Wirtschaft hilft.

» zentralplus über Luzern: Stadt will queere Community stärken - aber nicht so richtig

Die Stadt Luzern wird dem Netzwerk Rainbow Cities nicht beitreten. Das Stadtparlament hat einen Bevölkerungsantrag der BDP denkbar knapp abgelehnt, weil Vertreter der Linken abwesend waren. Trotzdem will Luzern die LGBTI-Community stärker unterstützen und zwar nicht nur zu Marketingzwecken.

» Kontext:Wochenzeitung über Bildung für Toleranz und Akzeptanz: "Du schwule Sau!"

Kein Gender-Wahn und kein Sexkoffer, keine desorientieren Kleinen und kein übergriffiger Unterricht: Die Leitperspektive zur "Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt" ist in den baden-württembergischen Schulen angekommen. Aber jetzt brauchen die LehrerInnen Hilfe.

» Kölner Stadt-Anzeiger kommentiert: Puppen dürfen Gefühle haben – nur keine homosexuellen

Sie leben in einer gemeinsamen Wohnung, sie teilen ein Schlafzimmer, sie machen fast alles zusammen, sie streiten sich, sie nerven sich, sie versöhnen sich. Ernie und Bert halten es seit fast 50 Jahren miteinander aus. Länger als viele Paare. Doch ein Paar dürfen die berühmten Handpuppen aus der Sesamstraße dennoch nicht sein.

» Süddeutsche.de über schwulen SPD-Politiker mit 200 Paar Schuhen: Leiser Rebell mit schillernden Noten

Die Direktkandidaten Bad Tölz-Wolfratshausen-Garmisch: Robert Kühn (SPD) setzt sich für mehr Toleranz und Akzeptanz ein

» VICE: Die Kommentare zu Ernie und Berts Homosexualität – nach Heulsusigkeit sortiert

"Fehlt nur noch, dass bei der 'Sendung mit der Maus' der Gangbang erklärt wird."

19. September 2018

» Nollendorfblog: Erste Politikerin gegen Folter-"Partnerland" Malaysia – Grüne queerpolitische Sprecherin stellt sich gegen Messe Berlin

Die Chancen steigen, dass die "Regenbogenhaupstadt" Berlin nächstes Jahr doch nicht zur Promoterin einer "Homo-Hölle" wird. Nun ist auch die Community gefragt. S.a.: Messe Berlin wirbt für Urlaub im LGBTI-feindlichen Auspeitscher-Land (13.09.2018)

» NZZ: Katholische Gemeindeleiterin übt Kritik am Umgang der Kirche mit Homosexualität – und wird abgestraft

Bischof Vitus Huonder verlängert den Berufsauftrag der in Illnau-Effretikon tätigen Monika Schmid um nur ein Jahr. Auslöser für die indirekte Verwarnung sind offenbar kritische Worte der Theologin in einer Kolumne im "Landboten".

» taz über ARD-Film über Rudolph Moshammer: Bussi, Bussi vom Mosi

Alexander Adolph erweckt den Münchner Promi-Ausstatter Rudolph Moshammer noch einmal zum Leben. Ein Biopic mit viel Schickimicki.

» Deutschlandfunk interviewt Musikforscher Philipp Meinert: "Homophobie und Transphobie sind nicht mehr okay"

Die frühen Punks und die schwul-lesbische Community haben eine gemeinsame Geschichte: Musiker wie Punk-Vordenker Lou Reed fühlten sich von der offenen Szene angezogen, wie Musikforscher Philipp Meinert im Dlf sagte. Im Buch "Homopunk History" berichtet er auch über Diskriminierung und Ausgrenzung.

» evangelisch.de: Hashtag #MeQueer

Seit einigen Wochen werden auf Twitter in Anlehnung an #MeToo und #MeTwo unter dem Hashtag #MeQueer alltägliche Ausgrenzungserfahrungen von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans-, Inter- und Queer-Personen veröffentlicht. Die Reaktionen darauf sind unterschiedlich.

» Kontext:Wochenzeitung zum Hass-Bus: In Stuttgart zum Höhepunkt

Manche betrachten das als Flopp: Eine Handvoll verwirrter Erwachsener versucht fast zwei Stunden lang, diskriminierende Parolen herauszuposaunen. Sie werden aber von einem Vielfachen an GegendemonstrantInnen übertönt. Für die homophobe "Demo für alle" war der Aufenthalt in Stuttgart dennoch der "Höhepunkt ihrer Tournee".

» Hamburger Morgenpost: "Rosa ist auch für Jungs okay" – Hamburgerin sagt Sexismus den Kampf an

Sie kämpfen gegen Sexismus in der Werbung und dafür, dass weniger in festgelegten Geschlechterrollen gedacht wird. Der feministische Hamburger Verein "Pinkstinks" will mit seinen Inhalten vor allem auch Kinder zum Anders-Denken anregen. Beim "N Klub" stellten sie am Montagabend ein Kindertheaterstück vor.

» RP Online aus Krefeld: Grüne wollen bunte Zebrastreifen behalten

FDP-Chef Heitmann fordert, dass die Stadt Strafantrag stellt. Die SPD spricht von Toleranz und Vielfalt. Die Polizei hat inzwischen acht Beteiligte der Aktion ermittelt.

» Main-Post: Co-Parenting – der neue Traum vom Elternglück

Um eine Familie zu gründen, braucht es Liebe? Nicht unbedingt! Inzwischen tun sich Menschen zusammen, die einfach gemeinsam ein Kind aufziehen wollen.

» Salzburger Nachrichten kommentiert: Spiegelfechterei mit dem "Privileg" der Eheschließung (Anmeldung nötig)

Warum gibt die Freiheitliche Partei nicht einfach zu, dass sie Schwule und Lesben auch weiterhin diskriminieren will?