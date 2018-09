Ausgewählter Artikel:

» (21.09.2018) taz über Familiennachzug für schwules Paar: Zäher Prozess für die Liebe

Sie haben sich in Kairo kennengelernt und in Dänemark geheiratet. Behörden erschweren Mustafa und Oliver, in Deutschland zusammenzuleben.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. September 2018

» Express über Theaterstück in Köln: Schwuler Geißbock – Hennes liebt einen Hahn

Was für ein Theater! Der 1. FC Köln ist "spürbar andersrum", absolviert im Dorf namens Kimmenich sein Trainingslager, und sogar Geißbock Hennes outet gegenüber seine Mutter als schwul. "Ach Junge, das meinst Du nur, das ist doch nur 'ne Phase..."

» bento: Diese Männer in Indien halten Händchen und es ist herzerwärmend

Könnt ihr euch vorstellen, mit eurem besten Freund Händchen zu halten?

» Tagesspiegel interviewt Justizsenator zum Paragraf 175: "Männer, die in Untersuchungshaft waren, sollen entschädigt werden"

Berlin will das Gesetz zur Rehabilitierung von Opfern des Paragrafen 175 verbessern – ebenso das Transsexuellengesetz und die Situation von lesbischen Müttern. Ein Gespräch mit Justizsenator Dirk Behrendt.

20. September 2018

» stern: Geboren im falschen Körper – Wie aus Anni Andi wurde

Andi wird vor 29 Jahren als Anni geboren, möchte aber als Mann leben. Freundin Flavia begleitet ihn zur Psychologin und Hormonbehandlung.

» bento: Warum Fisting zu Unrecht einen schlechten Ruf hat

Wie Fisting funktioniert und wie man keine Schmerzen hat

» derStandard.de über katholische Kirche: Zölibat abschaffen, Homosexualität entkriminalisieren

Will die Kirche effektiv gegen Kinderschänder in ihren Reihen vorgehen, muss sie endlich unvermeidbare Schritte setzen

» Sumikai: Pastoren aus Maine wollen My Lesbian Experience with Loneliness Manga aus Ausstellung entfernen lassen

Manga wie My Lesbian Experience with Loneliness befassen sich mit dem Thema LGBTQ+. Sie sind weiterhin Anfeidungen ausgesetzt.

» BuzzFeed: 45 queere Menschen erzählen von ihren Erfahrungen mit Hass und Gewalt in Deutschland

Mir wurde angedroht mich zu vergasen, wenn 'sie' wieder an die Macht kämen.

» ze.tt: Transidentität – Wie Viktoria nach ihrem Zwangsouting ihre Familie verlor

Viktoria weiß, wie es sich anfühlt, wegen der eigenen Identität verachtet zu werden. Im Zuge eines Gerichtsverfahrens wird sie als transident geoutet.

» Die Barbara Karlich Show in der ORF TVthek: Plötzlich schwul? Wenn Ehemänner ihre Sexualität verheimlichen

Manche Ehemänner führen über Jahre hinweg ein Doppelleben. Bei manchen kommt die Wahrheit irgendwann ans Licht. Doch wie geht die Partnerin mit dem Outing um?

» Wiener Zeitung über Diskriminierung in der LGBTI-Community: "Geboxt wird mit Worten"

Auch in der Schwulen- und Lesbenszene findet Diskriminierung statt: Die Aktivistin Henrie Dennis kämpft im Rahmen des Wienwoche-Projekts "A Punch Below The Belt" für ein Wien ohne Rassismus und Homophobie.

» derStandard.at über Wohnen im queeren Umfeld: "Que[e]res" für Bauträger

Baugruppen-Verein arbeitet an zweitem Projekt, ein drittes soll folgen

» derStandard.at: Im evangelikalen Disneyland – Zu Besuch bei "Focus on the Family"

Ein Lokalaugenschein bei einer der einflussreichsten evangelikalen Organisationen in den USA, die auch von Vizepräsident Mike Pence unterstützt wird.

» Handelsblatt: Indien legalisiert Homosexualität – und die Wirtschaft feiert

Als Urlaubsdestination verliert Indien einen Makel: Homosexuelle werden nicht mehr per Gesetz kriminalisiert. Unternehmer und Ökonomen hoffen, dass das der Wirtschaft hilft.

» jetzt interviewt Gruppenleiter von queerem Jugendzentrum: "Ein geschützter Raum, den sie sonst nirgends finden"

In Berlin gibt es nun das erste Jugendzentrum für queere Jugendliche. Wir sprachen mit einem Gruppenleiter.

» zentralplus über Luzern: Stadt will queere Community stärken - aber nicht so richtig

Die Stadt Luzern wird dem Netzwerk Rainbow Cities nicht beitreten. Das Stadtparlament hat einen Bevölkerungsantrag der BDP denkbar knapp abgelehnt, weil Vertreter der Linken abwesend waren. Trotzdem will Luzern die LGBTI-Community stärker unterstützen und zwar nicht nur zu Marketingzwecken.

» Kontext:Wochenzeitung über Bildung für Toleranz und Akzeptanz: "Du schwule Sau!"

Kein Gender-Wahn und kein Sexkoffer, keine desorientieren Kleinen und kein übergriffiger Unterricht: Die Leitperspektive zur "Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt" ist in den baden-württembergischen Schulen angekommen. Aber jetzt brauchen die LehrerInnen Hilfe.

» Kölner Stadt-Anzeiger kommentiert: Puppen dürfen Gefühle haben – nur keine homosexuellen

Sie leben in einer gemeinsamen Wohnung, sie teilen ein Schlafzimmer, sie machen fast alles zusammen, sie streiten sich, sie nerven sich, sie versöhnen sich. Ernie und Bert halten es seit fast 50 Jahren miteinander aus. Länger als viele Paare. Doch ein Paar dürfen die berühmten Handpuppen aus der Sesamstraße dennoch nicht sein.

» Süddeutsche.de über schwulen SPD-Politiker mit 200 Paar Schuhen: Leiser Rebell mit schillernden Noten

Die Direktkandidaten Bad Tölz-Wolfratshausen-Garmisch: Robert Kühn (SPD) setzt sich für mehr Toleranz und Akzeptanz ein