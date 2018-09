Ausgewählter Artikel:

» (23.09.2018) inSüdthüringen.de: Schwule, Lesben, Transgender – Wie offen ist die Thüringer Polizei?

In vielen Bundesländern haben Polizisten unterschiedlicher sexueller Orientierung Mitarbeitergruppen gegründet, um ihre Interessen zu vertreten. In Thüringen gibt es das bislang nicht, obwohl die Landesregierung das ausdrücklich unterstützen würde.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. September 2018

» inSüdthüringen.de: Schwule, Lesben, Transgender – Wie offen ist die Thüringer Polizei?

In vielen Bundesländern haben Polizisten unterschiedlicher sexueller Orientierung Mitarbeitergruppen gegründet, um ihre Interessen zu vertreten. In Thüringen gibt es das bislang nicht, obwohl die Landesregierung das ausdrücklich unterstützen würde.

» der Freitag über das TSG: Die bürokratische Diskriminierung

Der Gesetzgeber ist in der gesellschaftlichen und moralischen Pflicht, das TSG dahingehend zu reformieren, um langfristig das argentinische Modell zu adaptieren.

» Berliner-Kurier.de über Burlesque-Star Sheila Wolf: "Die ganze Welt beneidet mich um meine Brüste"

Sie gehört zu den schillernden Figuren der Kulturszene – und sorgt nun im "Wintergarten" für Glamour: Burlesque-Star Sheila Wolf versammelt am Wochenende wieder Stars der Varieté-Szene im Theater in der Potsdamer Straße. Unter Sheilas Glitzer-Kostüm steckt Wolf Teichert (49) – KURIER sprach mit dem Berliner über Travestie, Anfeindungen auf der Straße und falsche Brüste.

» FAZ: Jubiläum im Schwulentreff – "Wir sind schon sehr normal" (Anmeldung erforderlich)

Auch 30 Jahre nach der Eröffnung des Schwulentreffs in Frankfurt geht der Kampf gegen Vorurteile weiter. Besonders der aktuelle Rechtsruck macht den Männern Sorgen.

22. September 2018

» Tagesspiegel über #MeQueer: "Viele haben sich durch den Austausch weniger allein gefühlt"

Unter #MeQueer twittern Lesben, Schwule, Bisexuelle und trans Menschen über ihre Alltagsdiskriminierung. Ein Gespräch mit dem Hashtag-Initiator Hartmut Schrewe.

» Kieler Nachrichten über "Gays in Space II": Auf der Reise zum Pluto-Hunde-Coiffeur

Glitzerkanone und rosa Swingerkleider brachten der Schola Cantorosa bei ihrem Auftritt im Markushaus in Nortorf Jubel und Applaus von gut 100 Gästen ein. Erst nach zwei Zugaben im Programm Gays in Space II durfte das bestens präparierte reine Männer-Ensemble die rosa Köfferchen packen.

» neues deutschland: Bei einem berühmten Homophoben

Martin Leidenfrost suchte in der tiefsten schwedischen Provinz einen eingefleischten Feind von Schwulen und Lesben.

» Schweizer-Illustrierte-Kolumne "Voll schwul!": Verheiratete Männer sind die heissesten! Wirklich?

Es gibt ja viele sonderbare Fetische auf dieser Welt. Wems passt, dem passts, heisst sonst die Devise von SI-online-Blogger Onur Ogul. Aber für eine Vorliebe hat er gar kein Verständnis.

» tagesschau.de über neuen Met-Chefdirigenten: Schwul, tätowiert, begnadet

Knapp ein halbes Jahr ist der Missbrauchsskandal um Chefdirigent Levine an der New Yorker Met jetzt her. Nun übernimmt der "Neue": Stardirigent Nézet-Séguin gilt als "Energiebündel".

» Allgemeine Zeitung: Tatmotiv Homophobie – Mainzer Polizei fehlt es an Sensibilität (Laterpay)

Eine junge Mainzerin will nur den Geburtstag ihrer Freundin feiern und wird verprügelt – weil sie lesbisch ist. Die Polizei hat fremdenfeindliche Angriffe zwar auf dem Schirm. Bei Taten aufgrund sexueller Orientierung fehlt noch die Sensibilität.

» Aargauer Zeitung interviewt Grossrat Florian Vock: "Als schwuler Mann erlebe ich tagtäglich wertende Blicke"

Im Interview beantwortet Grossrat Florian Vock (SP) aus Baden Fragen über das Mägenwiler Wäldli, die Situation der Schwulen im Aargau und erzählt über seine eigenen Erlebnisse.

21. September 2018

» Express über Theaterstück in Köln: Schwuler Geißbock – Hennes liebt einen Hahn

Was für ein Theater! Der 1. FC Köln ist "spürbar andersrum", absolviert im Dorf namens Kimmenich sein Trainingslager, und sogar Geißbock Hennes outet gegenüber seine Mutter als schwul. "Ach Junge, das meinst Du nur, das ist doch nur 'ne Phase..."

» taz über Familiennachzug für schwules Paar: Zäher Prozess für die Liebe

Sie haben sich in Kairo kennengelernt und in Dänemark geheiratet. Behörden erschweren Mustafa und Oliver, in Deutschland zusammenzuleben.

» bento: Diese Männer in Indien halten Händchen und es ist herzerwärmend

Könnt ihr euch vorstellen, mit eurem besten Freund Händchen zu halten?

» Tagesspiegel interviewt Justizsenator zum Paragraf 175: "Männer, die in Untersuchungshaft waren, sollen entschädigt werden"

Berlin will das Gesetz zur Rehabilitierung von Opfern des Paragrafen 175 verbessern – ebenso das Transsexuellengesetz und die Situation von lesbischen Müttern. Ein Gespräch mit Justizsenator Dirk Behrendt.

20. September 2018

» stern: Geboren im falschen Körper – Wie aus Anni Andi wurde

Andi wird vor 29 Jahren als Anni geboren, möchte aber als Mann leben. Freundin Flavia begleitet ihn zur Psychologin und Hormonbehandlung.

» bento: Warum Fisting zu Unrecht einen schlechten Ruf hat

Wie Fisting funktioniert und wie man keine Schmerzen hat

» derStandard.de über katholische Kirche: Zölibat abschaffen, Homosexualität entkriminalisieren

Will die Kirche effektiv gegen Kinderschänder in ihren Reihen vorgehen, muss sie endlich unvermeidbare Schritte setzen

» Sumikai: Pastoren aus Maine wollen My Lesbian Experience with Loneliness Manga aus Ausstellung entfernen lassen

Manga wie My Lesbian Experience with Loneliness befassen sich mit dem Thema LGBTQ+. Sie sind weiterhin Anfeidungen ausgesetzt.

» BuzzFeed: 45 queere Menschen erzählen von ihren Erfahrungen mit Hass und Gewalt in Deutschland

Mir wurde angedroht mich zu vergasen, wenn 'sie' wieder an die Macht kämen.