Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. September 2018

» Frankfurter Rundschau über Wolfgang Lauinger: Gedenken mit "Harlem Swing"

Zu Wolfgang Lauingers 100. Geburtstag kämpfen Wegbegleiter für die vollständige Schwulen-Rehabilitierung. Lauinger starb im Dezember vorigen Jahres.

» Profil: Jörg Haider – Der schwierige Umgang mit seiner Sexualität

Herbert Lackner über den schwierigen Umgang mit Jörg Haiders sexuellen Neigungen. Nur einer machte kein Hehl daraus: er selbst.

» katholisch.de: Regenbogenflagge verbrannt – Kardinal entlässt Pfarrer

Ein US-Pfarrer verbrannte öffentlich eine Regenbogenfahne und wurde jetzt vom zuständigen Chicagoer Erzbischof Blaise Cupich suspendiert. Das Verhalten des Geistlichen ist vermutlich mit persönlichen Erlebnissen zu erklären.

» Frankfurter Rundschau: Krimi um Profifußball und Homosexualität

Mara Pfeiffer einen Krimi geschrieben, der im Umfeld des 1. FSV Mainz 05 spielt – und ein großes Tabu aufgreift: Homosexualität und Homophobie im Profifußball der Männer.

» Bild.de über Comeback nach Coming-out: Ryan Beatty will es nochmal wissen!

Sänger Ryan Beatty (23) aus Kalifornien präsentiert sein neues Album. BILD verrät, was der frisch erblondete Teenie-Star heute macht.

» Bild.de aus Indien: Lesbische Frau befreit Partnerin aus Nervenklinik

Eine junge Frau wird von eigener Familie in Nervenheilanstalt eingeliefert, weil sie lesbisch ist. Ihre Partnerin kämpft für sie vor Gericht- und gewinnt.

» Siegessäule zur Entscheidung im Grundstücksstreit: Lesbenwohnprojekt steht vor dem Aus

Der Kampf zwischen Schwulenberatung und RuT ist entschieden. Das Grundstück am Südkreuz geht an die Schwulenberatung, das Lesbenwohnprojekt von RuT ist damit erst einmal auf Eis gelegt

» Welt+ über Genderpolitik: Die Frau schafft sich ab

Trans und queer, LGBT, LGBTTTQQIAA und alle nur möglichen anderen Zwischenstufen verwässern den Begriff Frau. Denn die Frau bleibt in ihrem Körper. Eine Berichtigung im feministischen Diskurs.

» bento: Warum ich als heterosexueller Mann auf Analpenetration stehe

"Da saß ich nun mit einem Finger im Po und meinem besten Stück in der Hand. Leicht zitternd ließ ich mein Ding los. So heftig war ich noch nie gekommen. Völlig erschöpft fiel ich zurück auf die Matratze. Ich hatte mich zum ersten Mal anal penetriert und mir dabei einen runtergeholt."

» Ostthüringer Zeitung: Gera zeigt sich in den Farben des Regenbogens

Christopher Street Day gestern auf dem Markt eröffnet. Bis 30. September sind zahlreiche Veranstaltungen geplant.

» der Freitag über queere Bar in Rumänien: Trond öffnet die Fenster

Es musste erst ein Norweger kommen, damit sich in Bukarest eine queere Bar etablierte

» WDR: Asyl für homosexuelle Flüchtlinge – Wie funktioniert das?

Nicht schwul genug zweifelhaft, wie sich diese Begründung für eine Ablehnung eines Asylantrags argumentiert. Die Befragungen des BAMF gleichen eher einem Verhör – doch das Bundesamt versichert einen sensiblen Umgang mit geschlechtsspezifischen Fluchtursachen.

» katholisch.de über Homosexualität und Missbrauch: Der Zusammenhang, der keiner ist

Konservative US-Kirchenführer machen eine "homosexuelle Kultur" in der kirchlichen Hierarchie für den Missbrauchsskandal verantwortlich. Experten widersprechen einer Pauschalisierung.

» Allgemeine Zeitung: QueerNet Mainz fordert bessere Schulungen der Polizei bei homophoben Straftaten

Nachdem eine 19-jährige Mainzerin verprügelt wurde, weil sie lesbisch ist, äußert sich der Verein QueerNet mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen.

» mokant.at: Religiös und queer sein – geht das?

Kirchlicher Glaube und queer sein, wie passt das zusammen? Christlichen Kirchen wird oft eine Haltung zugeschrieben, nach welcher vollwertige Beziehungen nur zwischen Mann und Frau denkbar sind. Schon in der Bibel steht: "Du sollst nicht beim Knaben liegen wie beim Weibe; denn es ist ein Gräuel."

24. September 2018

» ze.tt: Warum wir aufhören müssen, Bisexuelle zu stigmatisieren

Wir fordern Rechte für LGTBQ, aber haben doch eine Gruppe vergessen: Bisexuelle Menschen fühlen sich nicht ernst genommen.

» Solothurner Zeitung über Theaterstück: Geschiedene Mutter trifft auf vegane Lesbe

Zwei Frauen jenseits der fünfzig beschliessen, als Wohngemeinschaft zusammenzuleben. Beide ent- decken Neues: An sich und an der anderen.

23. September 2018

» Neuer Podcast schwanz & ehrlich: Schwanz drauf!

Gibt es ihn? Den perfekten Schwanz? In der ersten Folge, wollen Mirko, Lars und Micha genau DAS herausfinden. Aber wo fängt man an? Online? Live vor Ort? Mit Zettel und Stift?Wir wagen uns an Selbstexperimente, fragen uns, warum bei der Größe immer gemogelt wird und definieren für uns, was der perfekte Schwanz ist – sei er noch so utopisch.

» CSD Bremen: Brief einer Bisexuellen an die LGBTIQ*-Community

"Bisexualität existiert. Und das soll nicht geleugnet werden. Es ist keine Phase und wir sind weder verwirrt noch unentschlossen."

» kulturradio: Mein "kleiner Dämon" – Bernstein als erster queerer Dirigent?

Mit seiner Bisexualität ging Leonard Bernstein – zumindest ab einem bestimmten Alter – offen um. Zu seiner Zeit war das alles andere als selbstverständlich; noch sein Vorgänger beim New York Philharmonic Orchestra, Dimitri Mitropoulos, war 1957 wegen seiner Homosexualität entlassen worden.