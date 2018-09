Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. September 2018

» katholisch.de: Auch Priester müssen über ihre Sexualität reden können!

Die Missbrauchsopfer in der Kirche waren zum großen Teil männlich. Doch besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zur Homosexualität? Nein, sagt Björn Odendahl – und fordert ein Umdenken in der Kirche.

» derStandard.at: Wie Homosexualität den Arbeitsalltag beeinflusst

Lesben, Schwule und Transsexuelle erleben bis heute Diskriminierung am Arbeitsplatz. Jeder Fünfte outet sich deshalb bewusst nicht.

» Wasserburger Stimme: Das erste Queer-Café öffnet

Grünen-Kreisverband bietet ab Samstag regelmäßig Raum für Austausch und Beratung

» tagesschau.de aus der Türkei: Bizarre Vorwürfe gegen die Böll-Stiftung

"Außerdem verteile die Böll-Stiftung eine Broschüre an türkische Jugendliche, in der Homosexualität propagiert werde."

25. September 2018

» Saarbrücker Zeitung: Wie Schwule zu Justiz-Opfern wurden

Fachtagung im Saarbrücker Rathaus will einen weißen Fleck in der saarländischen Geschichtsschreibung schließen.

» ORF: Die Hassrede im Alten Rom

Beleidigungen und Beschimpfungen gehören in den neuen Medien zum Alltag. In der Politik ist die Hassrede allerdings gar kein so neues Phänomen, erklärt ein Forscher beim Deutschen Historikertag: Bereits die Römer ließen kein gutes Haar an ihren Gegnern.

» Harper's Bazaar: Die "klassische Familie" gibt es nicht mehr. Das ist auch gut so

Das traditionelle Familienmodell hat ausgedient. Heute bestimmt jeder selbst, wer seine Familie ist. Das zeigt auch die neue Volvo-Kampagne.

» Frankfurter Rundschau über Wolfgang Lauinger: Gedenken mit "Harlem Swing"

Zu Wolfgang Lauingers 100. Geburtstag kämpfen Wegbegleiter für die vollständige Schwulen-Rehabilitierung. Lauinger starb im Dezember vorigen Jahres.

» Profil: Jörg Haider – Der schwierige Umgang mit seiner Sexualität

Herbert Lackner über den schwierigen Umgang mit Jörg Haiders sexuellen Neigungen. Nur einer machte kein Hehl daraus: er selbst.

» katholisch.de: Regenbogenflagge verbrannt – Kardinal entlässt Pfarrer

Ein US-Pfarrer verbrannte öffentlich eine Regenbogenfahne und wurde jetzt vom zuständigen Chicagoer Erzbischof Blaise Cupich suspendiert. Das Verhalten des Geistlichen ist vermutlich mit persönlichen Erlebnissen zu erklären.

» Frankfurter Rundschau: Krimi um Profifußball und Homosexualität

Mara Pfeiffer einen Krimi geschrieben, der im Umfeld des 1. FSV Mainz 05 spielt – und ein großes Tabu aufgreift: Homosexualität und Homophobie im Profifußball der Männer.

» Bild.de über Comeback nach Coming-out: Ryan Beatty will es nochmal wissen!

Sänger Ryan Beatty (23) aus Kalifornien präsentiert sein neues Album. BILD verrät, was der frisch erblondete Teenie-Star heute macht.

» Bild.de aus Indien: Lesbische Frau befreit Partnerin aus Nervenklinik

Eine junge Frau wird von eigener Familie in Nervenheilanstalt eingeliefert, weil sie lesbisch ist. Ihre Partnerin kämpft für sie vor Gericht- und gewinnt.

» Siegessäule zur Entscheidung im Grundstücksstreit: Lesbenwohnprojekt steht vor dem Aus

Der Kampf zwischen Schwulenberatung und RuT ist entschieden. Das Grundstück am Südkreuz geht an die Schwulenberatung, das Lesbenwohnprojekt von RuT ist damit erst einmal auf Eis gelegt

» Welt+ über Genderpolitik: Die Frau schafft sich ab

Trans und queer, LGBT, LGBTTTQQIAA und alle nur möglichen anderen Zwischenstufen verwässern den Begriff Frau. Denn die Frau bleibt in ihrem Körper. Eine Berichtigung im feministischen Diskurs.

» bento: Warum ich als heterosexueller Mann auf Analpenetration stehe

"Da saß ich nun mit einem Finger im Po und meinem besten Stück in der Hand. Leicht zitternd ließ ich mein Ding los. So heftig war ich noch nie gekommen. Völlig erschöpft fiel ich zurück auf die Matratze. Ich hatte mich zum ersten Mal anal penetriert und mir dabei einen runtergeholt."

» Ostthüringer Zeitung: Gera zeigt sich in den Farben des Regenbogens

Christopher Street Day gestern auf dem Markt eröffnet. Bis 30. September sind zahlreiche Veranstaltungen geplant.

» der Freitag über queere Bar in Rumänien: Trond öffnet die Fenster

Es musste erst ein Norweger kommen, damit sich in Bukarest eine queere Bar etablierte

» WDR: Asyl für homosexuelle Flüchtlinge – Wie funktioniert das?

Nicht schwul genug zweifelhaft, wie sich diese Begründung für eine Ablehnung eines Asylantrags argumentiert. Die Befragungen des BAMF gleichen eher einem Verhör – doch das Bundesamt versichert einen sensiblen Umgang mit geschlechtsspezifischen Fluchtursachen.

» katholisch.de über Homosexualität und Missbrauch: Der Zusammenhang, der keiner ist

Konservative US-Kirchenführer machen eine "homosexuelle Kultur" in der kirchlichen Hierarchie für den Missbrauchsskandal verantwortlich. Experten widersprechen einer Pauschalisierung.