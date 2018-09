Ausgewählter Artikel:

» (27.09.2018) Neue Osnabrücker Zeitung: "Du schwule Sau" – Wie Teenager in Melle gemobbt werden

Der Junge ist zu weiblich, also wird er gemobbt. Wie man sich fühlt? Scheiße fühlt man sich. Das Mädchen ist burschikos, sie wird gemobbt. Wenn ich nicht die Schule gewechselt hätte, säße ich heute nicht hier, sagt die 15-Jährige. Zwei Meller Jugendliche berichten über Mobbing.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. September 2018

» Blick am Abend: Transgender Mutter und Sohn werden zu Vater und Tochter

Eric und Corey Maison sind jetzt Vater und Tochter. Vor ein paar Jahren jedoch waren sie Mutter und Sohn. Hier erfährst du mehr über die Transgender.

» Aschaffenburg erleben: Mainaschafferin erzählt von ihrem Weg vom Mann zur Frau

"Wer mich nicht anerkennt, so wie ich bin, den brauch ich auch nicht in meinem Leben". Ein Satz von Margaux Scholz, der einem gleich klar macht, mit wem man es hier zu tun hat. Einer selbstbewussten, entschlossenen Frau, die sich selbst zu schätzen weiß. Bewundernswert, wenn man bedenkt, dass die Ladenbesitzerin aus Mainaschaff erst seit einem knappen halben Jahr ihrer wahren Identität als Frau nachgeht.

» Neue Osnabrücker Zeitung: "Du schwule Sau" – Wie Teenager in Melle gemobbt werden

Der Junge ist zu weiblich, also wird er gemobbt. Wie man sich fühlt? Scheiße fühlt man sich. Das Mädchen ist burschikos, sie wird gemobbt. Wenn ich nicht die Schule gewechselt hätte, säße ich heute nicht hier, sagt die 15-Jährige. Zwei Meller Jugendliche berichten über Mobbing.

» Stuttgarter Nachrichten über die Ehe für alle: Die Zeit war reif

Seit einem Jahr dürfen Lesben und Schwule standesamtlich heiraten. Susanne Martin und Frauke Ehlers erzählen, warum dieser Schritt für sie wichtig war und was zu ihrem Glück noch fehlt.

» HNA: Herrenbar "Uwes Pferdestall" in Kassel schließt – Gastronom geht in Ruhestand

Kassel. Über Jahrzehnte hat Uwe Lengen in Kassels Gastro-Szene mitgemischt. Als Inhaber von Kassels erstem Treffpunkt für homophile Gäste nach dem Zweiten Weltkrieg schrieb er Stadtgeschichte. Jetzt setzt sich der 76-Jährige zur Ruhe.

» Elbe-Jeetzel-Zeitung: Romeo und Julia als lesbische Liebesgeschichte auf Instagram

Buzzfeed will in Kooperation mit Instagram-Profilen Shakespeares Standardromanze Romeo und Julia als interaktives Digitalerlebnis und lesbische Liebesgeschichte inszenieren.

» Augsburger Allgemeine: Mit diesen Vorurteilen haben bisexuelle Menschen zu kämpfen

Fabienne ist 26, Studentin – und bisexuell. Sie wird oft mit Vorurteilen zu ihrer Bisexualität konfrontiert. Höchste Zeit, diese Klischees aus dem Weg zu räumen.

» Süddeutsche.de interviewt Politologe: Politik ist kein Moralwettbewerb

Mark Lilla, Politologe und Professor für Geisteswissenschaften an der Columbia University, über die Schwäche der Linken, Identität und eine weltfremde Popkultur, die zu Dogma und Dünkel führt.

» Schweriner Volks-Zeitung aus Vietnam: Bachelor-Kandidatin verliebt sich überraschend in Konkurrentin

Beim vietnamesischen "Bachelor" haben zwei Kandidatinnen als Paar die Show verlassen. Eine allerdings kam wieder zurück.

» Mitteldeutsche Zeitung kommentiert: Man muss die Ehe für alle auch leben

Ich liebe Männer! Damit bin ich ziemlich durchschnittlich, denn ein Großteil der Frauen in Deutschland fühlt sich zum anderen Geschlecht hingezogen und beschreibt sich als heterosexuell. Trotzdem bin ich dafür, dass Männer Männer und Frauen Frauen nicht nur lieben, sondern auch heiraten dürfen. Und zwar auf die gleiche Weise, wie ich einen Mann lieben und heiraten darf.

» ORF aus Japan: Magazin nach homophobem Kommentar eingestellt

"Shincho 45", ein in Japan bekanntes Magazin, stellt den Betrieb ein. Wie unter anderem der britische "Guardian" berichtete, teilte der Verlag gestern auf seiner Website mit, dass die Publikation des Monatsmagazins gestoppt werde. S.a.: "Homosexuelle sind nicht produktiv und nicht normal" (05.08.2018)

» taz über katholische Homophobe: Kein Platz für diese Moralblase

Die Ehe für alle ist gesetzlich verankert an einer katholischen Schule aber Kündigungsgrund. Der kirchliche Parallelstaat muss endlich verschwinden.

» Dresdner Neueste Nachrichten über Queer Fashion Show: Dresdner Blogger modelt in London

Mister Matthew hat es bereits zum zweiten Mal als Model auf die Londoner Fashionweek geschafft. Dort präsentierte er die Mode des Londoner Labels Not Applicable im Victoria & Albert Museum of Childhood.

26. September 2018

» katholisch.de: Auch Priester müssen über ihre Sexualität reden können!

Die Missbrauchsopfer in der Kirche waren zum großen Teil männlich. Doch besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zur Homosexualität? Nein, sagt Björn Odendahl – und fordert ein Umdenken in der Kirche.

» derStandard.at: Wie Homosexualität den Arbeitsalltag beeinflusst

Lesben, Schwule und Transsexuelle erleben bis heute Diskriminierung am Arbeitsplatz. Jeder Fünfte outet sich deshalb bewusst nicht.

» Wasserburger Stimme: Das erste Queer-Café öffnet

Grünen-Kreisverband bietet ab Samstag regelmäßig Raum für Austausch und Beratung

» tagesschau.de aus der Türkei: Bizarre Vorwürfe gegen die Böll-Stiftung

"Außerdem verteile die Böll-Stiftung eine Broschüre an türkische Jugendliche, in der Homosexualität propagiert werde."

25. September 2018

» Saarbrücker Zeitung: Wie Schwule zu Justiz-Opfern wurden

Fachtagung im Saarbrücker Rathaus will einen weißen Fleck in der saarländischen Geschichtsschreibung schließen.

» ORF: Die Hassrede im Alten Rom

Beleidigungen und Beschimpfungen gehören in den neuen Medien zum Alltag. In der Politik ist die Hassrede allerdings gar kein so neues Phänomen, erklärt ein Forscher beim Deutschen Historikertag: Bereits die Römer ließen kein gutes Haar an ihren Gegnern.

» Harper's Bazaar: Die "klassische Familie" gibt es nicht mehr. Das ist auch gut so

Das traditionelle Familienmodell hat ausgedient. Heute bestimmt jeder selbst, wer seine Familie ist. Das zeigt auch die neue Volvo-Kampagne.