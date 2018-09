Ausgewählter Artikel:

» (30.09.2018) stern über die neuen Queer & Single Moms: Baby? Ja. Vater? Nö, danke

Frauen, die ohne Mann ein Baby kriegen wollen? Haben es heute so einfach wie nie zuvor.

30. September 2018

» Heute.at über Brasilien: Pastorin, die früher Mann war, geht in die Politik

Alexya Salvador aus Sao Paolo hieß bis zu ihrem 29. Lebensjahr Alexander. Nun will die Lehrerin und Pastorin in die brasilianische Politik.

29. September 2018

» Süddeutsche.de über 5 homosexuelle Ehepaare: Glückwunsch für alle

Seit dem 1. Oktober 2017 können Schwule und Lesben in Deutschland heiraten. Fünf Paare erzählen, was sich für sie in den vergangenen zwölf Monaten verändert hat und warum sie sich für die Hochzeit entschieden haben.

» Freie Presse interviewt und misgendert trans Frau: "Ich wollte mit mir ins Reine kommen"

"Der Vogtländer Volker Schlott über sein zweites Ich und das späte Coming-Out "

28. September 2018

» puls interviewt Johannes Kram: Warum jeder Mensch homophob ist

Wir sind alle homophob, sagt Johannes Kram. In seinem Buch Ich hab ja nichts gegen Schwule, aber Die schrecklich nette Homophobie in der Mitte der Gesellschaft spricht er über den neuen Sound der Homophobie in Deutschland.

» Das Ding: Transgender Weinprinzessin Simona lebt ihren Traum

Aus Simon wird Simona: Simona hat sich vor einem Jahr für eine Geschlechtsanpassung entschieden. Der Weg dahin war schwer. Doch in diesem Jahr konnte sie sich ihren Traum erfüllen: Weinprinzessin werden!

» Märkische Oder-Zeitung über schwule Schuhplattler: Heimatgefühl in Lederhosen

Die Querplattler, Berlins erste schwule Schuhplattler-Gruppe, bereitet sich auf das hauptstädtische Oktoberfest vor.

» shz.de zu ein Jahr Ehe für alle: "Ein gewaltiger Schritt"

Kurz vor ihrem ersten Hochzeitstag freuen sich die ersten gleichgeschlechtlichen Eheleute über die Symbolwirkung.

» neues deutschland zu ein Jahr Ehe für alle: Noch ist die Welt nicht rosarot

Eigentlich sollte Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben längst Alltag sein. Doch auch ein Jahr nach der Öffnung der Ehe zeigt sich: Rosarot ist die Welt deswegen nicht. Es ist noch einiges zu tun.

» kreuzer über queere Flüchtlinge: Abschiebung mit System

Entgegen der Empfehlung von Ärzten und Psychiatern werden homosexuelle Geflüchtete verstärkt abgeschoben, sagt der Verein RosaLinde

» ze.tt: Von Asexuell bis Poly – Jede Liebesform hat ihre eigene Flagge

Ob bisexuell, inter-, trans-, a- oder pansexuell: dass für fast alle Arten sexueller Neigungen und Identitäten Flaggen existieren, wissen nur wenige. Wir stellen sie euch vor.

» Welt über schwules Paar: Ehe. Endlich? Wie man's nimmt

Bernd Göttling und Dieter Schmitz haben Ja gesagt und nach mehreren Jahrzehnten geheiratet als eines der ersten homosexuellen Paare in Deutschland. Damit haben sie es sogar ins Museum geschafft. Doch tatsächliche Gleichberechtigung sehen sie noch nicht erreicht.

» Deutsche Welle interviewt Kirchenrechtler zu Homo-Diskriminierung: "Skurrile Situation im kirchlichen Arbeitsrecht"

Ein katholisches Gymnasium hat den Anstellungsvertrag für einen Referendar zurückgezogen, weil der angehende Lehrer angekündigt hatte, seinen Lebenspartner heiraten zu wollen. Interview mit einem Kirchenrechtler.

» Tagesspiegel über Lesbensportverein Seitenwechsel: Bewegungsräume und Treppchenträume

Der Kreuzberger Verein Seitenwechsel wurde einst als Lesbensportverein gegründet – und bietet bis heute Sport jenseits von männerorientierten Strukturen an.

» WAZ: Warum ein Vater aus Hattingen sein Doppelleben beendet

Sie waren die perfekte Familie mit Eigenheim und Vorgarten. Die heile Welt zerbricht, als Papa Dirk Overwin aus Hattingen sagt: „Ich bin schwul".

» inFranken.de: Schwules Paar heiratet – und bekommt unerwarteten Zuspruch

Schwule und Lesben dürfen seit einem Jahr in Deutschland heiraten. Bernd Göttling und Dieter Schmitz war eines der ersten schwulen Paare, die sich "Ja" gesagt haben. Tatsächliche Gleichberechtigung sieht das Paar aber noch nicht erreicht, auch wenn es unerwarteten Zuspruch bekommen hat.

» Schwäbisches Tagblatt: Eberhardsgemeinde tritt der "Initiative Regenbogen" bei

Die Eberhardsgemeinde hat sich als dritte evangelische Kirchengemeinde in Tübingen der "Initiative Regenbogen" angeschlossen.

» Ostthüringer Zeitung: Wie reagieren Geraer, wenn sich Schwule oder Lesben küssen?

Teilnehmer des Christopher Street Days wollten das herausfinden und versuchten, Reaktionen zu provozieren.

27. September 2018

» Blick am Abend: Transgender Mutter und Sohn werden zu Vater und Tochter

Eric und Corey Maison sind jetzt Vater und Tochter. Vor ein paar Jahren jedoch waren sie Mutter und Sohn. Hier erfährst du mehr über die Transgender.

» Aschaffenburg erleben: Mainaschafferin erzählt von ihrem Weg vom Mann zur Frau

"Wer mich nicht anerkennt, so wie ich bin, den brauch ich auch nicht in meinem Leben". Ein Satz von Margaux Scholz, der einem gleich klar macht, mit wem man es hier zu tun hat. Einer selbstbewussten, entschlossenen Frau, die sich selbst zu schätzen weiß. Bewundernswert, wenn man bedenkt, dass die Ladenbesitzerin aus Mainaschaff erst seit einem knappen halben Jahr ihrer wahren Identität als Frau nachgeht.