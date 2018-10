Ausgewählter Artikel:

01. Oktober 2018

» Neue Osnabrücker Zeitung: Sind Ernie und Bert schwul? Wir fragen ein Kind

Sind Ernie und Bert ein schwules Liebespaar oder nur Freunde? Die Erwachsenenwelt ist uneins. Aber was sagt ein Kind dazu?

» Extra-Tipp: BR-Moderator rückt Kollegahs Buch in völlig neues Licht – was dem Rapper gar nicht gefallen dürfte

Ist das neue Buch "Das ist Alpha" von Rapper Kollegah für Homosexuelle? Hinweise darauf liefert die BR-Sendung "Quer" mit Moderator Christoph Süß.

» Weser-Kurier zu ein Jahr Ehe für alle: Neue Familien

Am 1. Oktober 2017 beschloss der Bundestag, dass auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen. Jetzt können wir darüber reden, inwiefern sich das Adoptionsrecht weiteren Formen von Familie öffnen könnte, meint Kim Torster.

» Schweriner Volkszeitung: Homo-Paar gründet Familie mit Pflegekindern

Frank ist der Rationale, François der Emotionale in der Familie Dupont. Ihre langjährige "eingetragene Lebenspartnerschaft" ist jetzt eine echte Ehe – auch aus Verantwortung für zwei hilfsbedürftige Pflegekinder.

» Welt: Keine "Ehepaare zweiter Klasse" mehr

Seit dem 1. Oktober 2017 dürfen in Deutschland auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten – mit fast allen Rechten und Pflichten

» Ostthüringer Zeitung über CSD Gera: Schrille und fröhliche Parade

600 Teilnehmer beim Christopher Street Day mit Umzug und Straßenfest vor dem Kultur- und Kongresszentrum

30. September 2018

» Siegessäule: Ist die Ehe für alle nur ein "Wohlfühllabel"? Sahra Wagenknecht im Interview

Wir befragten Sahra Wagenknecht zu ihren in der Community heftig debattierten Äußerungen zur Ehe für alle und wollten wissen, warum sie sich sonst zu queerpolitischen Themen ausschweigt

» Merkurist: Ist der Frankfurter Niko Imparato der nächste Mister Gay Germany?

Niko ist einer von zwölf Kandidaten, die im kommenden Vorentscheid um den Einzug ins Finale der "Mister Gay Germany"-Wahl kämpfen. Im Interview spricht er von seinen Zielen und seinen Erfahrungen als homosexueller Mann in Frankfurt.p

» NDR: Trotz "Ehe für alle" – Eltern werden bleibt schwer

Seit einem Jahr können Schwule und Lesben in Deutschland heiraten. Doch wenn's ums Kinderkriegen geht, haben es angehende Regenbogen-Familien schwer. Das zeigt eine Geschichte aus Kiel.

» Aarauer Nachrichten: "Verstört nach Coming-out der Kollegin"

"Lieber Doktor ErosSeit der Schulzeit habe ich eine beste Freundin. Zusammen gehen wir durch dick und dünn. Wir haben auch schon viel gemeinsam erlebt und wir stehen uns wirklich sehr nahe. Jetzt ist etwas ganz Blödes passiert."

» Heute.at über Brasilien: Pastorin, die früher Mann war, geht in die Politik

Alexya Salvador aus Sao Paolo hieß bis zu ihrem 29. Lebensjahr Alexander. Nun will die Lehrerin und Pastorin in die brasilianische Politik.

» stern über die neuen Queer & Single Moms: Baby? Ja. Vater? Nö, danke

Frauen, die ohne Mann ein Baby kriegen wollen? Haben es heute so einfach wie nie zuvor.

29. September 2018

» Süddeutsche.de über 5 homosexuelle Ehepaare: Glückwunsch für alle

Seit dem 1. Oktober 2017 können Schwule und Lesben in Deutschland heiraten. Fünf Paare erzählen, was sich für sie in den vergangenen zwölf Monaten verändert hat und warum sie sich für die Hochzeit entschieden haben.

» Freie Presse interviewt und misgendert trans Frau: "Ich wollte mit mir ins Reine kommen"

"Der Vogtländer Volker Schlott über sein zweites Ich und das späte Coming-Out "

28. September 2018

» puls interviewt Johannes Kram: Warum jeder Mensch homophob ist

Wir sind alle homophob, sagt Johannes Kram. In seinem Buch Ich hab ja nichts gegen Schwule, aber Die schrecklich nette Homophobie in der Mitte der Gesellschaft spricht er über den neuen Sound der Homophobie in Deutschland.

» Das Ding: Transgender Weinprinzessin Simona lebt ihren Traum

Aus Simon wird Simona: Simona hat sich vor einem Jahr für eine Geschlechtsanpassung entschieden. Der Weg dahin war schwer. Doch in diesem Jahr konnte sie sich ihren Traum erfüllen: Weinprinzessin werden!

» Märkische Oder-Zeitung über schwule Schuhplattler: Heimatgefühl in Lederhosen

Die Querplattler, Berlins erste schwule Schuhplattler-Gruppe, bereitet sich auf das hauptstädtische Oktoberfest vor.

» shz.de zu ein Jahr Ehe für alle: "Ein gewaltiger Schritt"

Kurz vor ihrem ersten Hochzeitstag freuen sich die ersten gleichgeschlechtlichen Eheleute über die Symbolwirkung.

» neues deutschland zu ein Jahr Ehe für alle: Noch ist die Welt nicht rosarot

Eigentlich sollte Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben längst Alltag sein. Doch auch ein Jahr nach der Öffnung der Ehe zeigt sich: Rosarot ist die Welt deswegen nicht. Es ist noch einiges zu tun.

» kreuzer über queere Flüchtlinge: Abschiebung mit System

Entgegen der Empfehlung von Ärzten und Psychiatern werden homosexuelle Geflüchtete verstärkt abgeschoben, sagt der Verein RosaLinde