» (04.10.2018) taz über queere Filmfestivals in Norddeutschland: Sich ändernde Gestalten

In Bremen, Hamburg, Hannover und Oldenburg beginnen dieser Tage wieder die queeren Filmfestivals. Die taz nord gibt zwei besondere Empfehlungen.

04. Oktober 2018

» Rhein-Sieg Rundschau über Anlaufstelle Q: Erster schwul-lesbischen Jugendtreff im Kreis kurz vor Eröffnung

Der erste schwul-lesbische Jugendtreff im Rhein-Sieg-Kreis steht kurz vor der Eröffnung. Die Gesundheitsberatung und die Aids-Hilfe als Träger der freien Jugendhilfe haben ab 1. Oktober Räume der katholischen Kirche an der Verbindung zwischen Hippolytusstraße und Pfarrer-Kenntemich-Platz, neben der Aids-Hilfe, angemietet.

» Deutsche Welle: Rumänien streitet über Homo-Ehe

Soll die Ehe in der Verfassung als Bund zwischen "Mann und Frau" verankert werden? Darüber stimmen die Rumänen am Wochenende ab. Mitten in einer politischen Krise spaltet diese Debatte die Gesellschaft noch mehr. S.a.: Rumänien: Höchstes Gericht gibt grünes Licht für homophoben Volksentscheid (17.09.2018)

» taz-Interview zum Hetero-Leben schwuler Männer: "So einfach ist das nicht"

Eine Studie zeigt, dass einige schwule Männer ein Hetero-Leben führen. Kathleen Herkommer über den Unterschied zwischen sexueller und gelebter Identität. S.a.: Jeder zehnte Schwule schläft mit Frauen (02.10.2018)

» Prenzlauer Berg Nachrichten: Papa, Papi, Mama, Kind

Anton hat drei Eltern seit seiner Geburt. Der Einjährige wächst in einem Co-Parenting-Modell auf. Ein Treffen mit einer ganz normalen Familie aus Prenzlauer Berg.

» bento: Spanische Transfrau könnte "Miss Universe" werden – "Miss Colombia" hat was dagegen

Wir klären vier Fragen zu den umstrittenen Aussagen

» monopol-magazin: Documenta-Künstler fordern Aufklärung zum gewaltsamen Tod von LGBT-Aktivist Kostopoulos

Im September wurde ein LGBT-Aktivist in Athen auf offener Straße getötet. Nachdem nun auch der zweite mutmaßliche Täter freigelassen wurde, haben Künstler und Organisatoren der Documenta 14 sich an den griechischen Ministerpräsidenten und Athens Bürgermeister gewandt

» Blick: "Für sie ist Bisexualität nur eine Mode"

Sex-Beratung von Caroline Fux: Wie soll man reagieren, wenn das Umfeld negativ auf die eigene sexuelle Orientierung reagiert? Heute bei "Fux über Sex" auf Blick.ch

» Blick zur Schweizer Bundesratswahl: Wenn schon keine Frau, dann ein schwuler Mann?

Weil ihr die Frauen für das Bundesratsticket ausgehen, erwärmt sich FDP-Frauenpräsidentin Doris Fiala für eine Kandidatur des schwulen Nationalrats Hans-Peter Portmann.

» DeWeZet: Darum will Hüseyin Albayrak Mr. Gay Germany werden

Für Hüseyin Albayrak ist die norwegische Hafenstadt Kristiansund zur neuen Heimat geworden. Dort betreibt er mit seinem Partner zwei Optiker-Filialen. Jeden Morgen fährt der gebürtige Hamelner mit der Fähre zur Arbeit. Doch Albayrak hat noch ein anderes Ziel: Er will "Mr. Gay Germany" werden.

» Rhein-Neckar-Zeitung über das queere Leben am französischen Hof: Die Geschichte der Liselotte ist nicht zu Ende geschrieben

Elisabeth Charlotte von der Pfalz war eine facettenreiche Persönlichkeit – Sie berichtete in 60.000 Briefen vom Leben am französischen Hof

03. Oktober 2018

» Deutschlandfunk Kultur über trans Frau: Trucker Tracy reist nach Thailand

In keinem anderen Land leben offen sichtbar so viele Transpersonen wie in Thailand. Und nirgendwo sonst werden so viele geschlechtsangleichende Operationen vorgenommen. Unterwegs mit LKW-Fahrerin Tracy, die diesen Schritt wagt.

» ARD Wien über mazedonische LGBTI-Aktivistin Biljana Ginova: Wenn Diskriminierung Alltag ist

Angriffe, Beleidigungen oder Probleme in der Familie, der Schule oder am Arbeitsplatz. Das ist für nicht heterosexuelle Menschen in vielen Balkanländern bitterer Alltag. Auch die Mazedonierin Biljana Ginova wurde schon angegriffen. Die Aktivistin arbeitet beim LGBTI Support Center in Skopje, das gegen die Diskriminierung von Lesben, Schwulen oder intersexuellen Menschen kämpft.

» Jens Spahn im Tagesspiegel: Wie ich mir Deutschland vorstelle

"Religionskritik zum Beispiel war einmal etwas Linkes. Für Frauen und Emanzipation zu kämpfen, oder für die Rechte von Homosexuellen, das war einmal etwas Linkes, Linksliberales. Wenn ich aber heute mit Blick auf einen reaktionär konservativen Islam gegen Zwangsheirat, Vollverschleierung, Ehrenmord, Antisemitismus, Homophobie argumentiere, heißt es immer: Spahn ist rechts."

» WAZ: Pascal aus Essen will Schwulentitel "Mr. Gay Germany" holen

Der Essener Pascal Rieck hat es in das Halbfinale des Schwulen-Wettbewerbs ?Mr. Gay Germany? geschafft. Dabei kommt es nicht nur auf Schönheit an

» Nollendorfblog: Das jämmerliche Versagen von Berlins grüner Bürgermeisterin Ramona Pop beim Thema Menschenrechte

"Partnerland" der Messe Berlin: Nach der Folterstrafe gegen zwei Lesben bezeichnet der Premierminister des Landes Juden wiederholt als "Hakennasen" und den Grund allen Übels im Nahen Osten. Wie lange noch will sich die zuständige grüne Bürgermeisterin nicht zuständig fühlen?

» Kurier: Schwulenfreundlich – Provokativer Start für GQ im Nahen Osten

Das Männermagazin zeigt auf seinem ersten Cover den Hauptdarsteller der Filmbiografie über Freddie Mercury.

» evangelisch.de: Happy Birthday Ehe für alle!

Seit 1. Oktober 2017 ist die "Ehe für alle" in Kraft. Gedanken zum ersten Geburtstag von Wolfgang Schürger.

» Noizz: Warum wir mehr unaufgeregt schwule Charaktere wie Dumbledore brauchen

Nein, Homos sind nicht alle gleich.

» Westdeutsche Zeitung: Katholisch, Religionslehrer, schwul – "Im schlimmsten Fall wird mir die Lehrerlaubnis entzogen"

Jacob (33) lebt mit einem Mann und unterrichtet katholische Religion mit Leidenschaft. Er sieht darin keinen Widerspruch. Seine Kirche schon.