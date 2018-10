Ausgewählter Artikel:

» (08.10.2018) St. Galler Tagblatt über Weltwoche-Artikel "Asylgrund schwul": Mörgelis freier Umgang mit einem Zitat

Christoph Mörgeli tritt heute vor allem als "Weltwoche"-Autor in Erscheinung. Als solcher hat der ehemalige SVP-Nationalrat kürzlich bei einem vier Jahre alten Text abgeschrieben, ohne dies zu deklarieren.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. Oktober 2018

» Wienerin: Mein Mann liebt Männer

Diese Erkenntnis zieht betroffenen (Ehe-)Frauen den Boden unter den Füßen weg – und sie ist beileibe kein Einzelschicksal. Was tun, ist dann die häufigste Frage, auf die es nur eine Antwort gibt.

» evangelisch.de: Queere Christ*innen schweigen nicht länger

25 homosexuelle und transidente Menschen aus dem christlich-konservativen Umfeld erzählen davon, wie es ist, nicht sein zu dürfen. Wenn dieses Buchprojekt dank des Crowdfundings verwirklicht werden kann, kommen sie zu Wort.

» Heilbronner Stimme über STDs: Mehr Toleranz heißt nicht weniger Vorsicht

Eigentlich ausgerottet geglaubte Geschlechtskrankheiten sind seit inzwischen wieder auf dem Vormarsch. Bei einer Veranstaltung wollen Aids-Hilfe Unterland und der neue Arbeitskreis SPDqueer informieren.

07. Oktober 2018

» regio-tv über Dragqueen im Schwarzwald: Heimat ist bunt

Eine Dragqueen im Schwarzwald – geht das? Betty BBQ ist Entertainerin und Stadtführerin in Freiburg. Wo immer die schrille Drag Queen auftaucht, versprüht sie gut Laune und bringt wildfremde Menschen dazu, zusammen fröhlich zu sein. Doch hinter der bunten Fassade steckt eine ernste Botschaft: Der Rechtsruck in unserer Gesellschaft ist auch im Schwarzwald zu spüren. Und Betty hat bereits ihre Erfahrungen gemacht...

» WAZ: Essener steht im Finale der Schwulen-Wahl Mr. Gay Germany

Der Essener Pascal Rieck hat sich für das Finale der Schwulen-Wahl ?Mr. Gay Germany? qualifiziert. Sieben starke Persönlichkeiten treten dort an.

» m&funk über Nation(alität), Sex(ualität) und "Religion": k)Ein Loblied

"Als Homosexueller, der sich im Netz unter Linken (?) bewegt, die Putins neurussisch-orthodoxe Blut- und Bodenpolitik knorke finden, weiß ich natürlich, dass die schützenswerte Minderheit, der ich selbst zugehöre, eine native Klientel für rechtskonservatistischen Wirtschaftsneoliberalismus a la AfD darstellt."

» Freie Presse spricht mit Liane Bednarz über rechte Christen: "National umgedeutet"

Die Publizistin Liane Bednarz über den großen Einfluss rechtskonservativer Christen auf Pegida und AfD

» Luzerner Zeitung: Mann wurde von Luzerner Gutachter als "Schwuler" geoutet

Ein Mann hat sich nach einem Unfall einer psychiatrischen Begutachtung unterziehen müssen. Der Vertrauensarzt legte im Bericht offen, dass sein Patient homosexuell ist obwohl der Betroffene das nicht wollte. Gemäss einem Experten ist dies "verletzend".

» Aargauer Zeitung über schwule Krimis: Udo Rauchfleisch schreibt schneller als sein Schatten

Seit Udo Rauchfleisch als Psychologie-Professor emeritiert ist, verbindet er sein Know-how mit seiner Leidenschaft: Er veröffentlicht schwule Kriminalromane.

» Übermedien über rumänische Medien: Regierungstreu homophob

Die Rumänen entscheiden an diesem Wochenende, ob die Ehe für Alle durch eine Verfassungsänderung unmöglich gemacht werden soll. Regierungsnahe Medien trommeln dafür; die Gegner organisieren sich in den sozialen Medien. Beide Seiten malen ein düsteres Bild der Zukunft, falls sie sich nicht durchsetzen.

06. Oktober 2018

» Berliner Kurier über schwulen Wilmersdorfer: Mord ohne Leiche

Kneipier Ferdi B. steht vor Gericht, weil er seinen Vermieter Helmut R. getötet haben soll.

» lokalo24 über Kasseler Schwulenbar: "Ein Ort wie dieser wird nicht mehr gebraucht" – Uwe Lengen schließt seinen "Pferdestall"

Er war der Inhaber des erstem "Treffpunkt für homophile Gäste" in Kassel nach dem zweiten Weltkrieg. Jetzt hat Uwe Lengen seinen "Pferdestall" geschlossen.

05. Oktober 2018

» Zeit Online über Homosexualität und Priestertum: Die Verdrängung hatte Methode

Mitte der Neunzigerjahre trat Alexander Görlach ins Priesterseminar ein. Nach drei Jahren hielt er die Doppelmoral beim Thema Homosexualität nicht mehr aus.

» HNA über schwulen SPD-Politiker: Sein Glaube gibt ihm Kraft – Timo Riedemann will Bürgermeister in Melsungen werden

Am Sonntag, 28. Oktober, ist Bürgermeisterwahl in Melsungen. Es gibt drei Kandidaten: Amtsinhaber Markus Boucsein (parteilos) und die Herausforderer Timo Riedemann (SPD) und Gerhard Schönemann (parteilos). Heute stellen wir Timo Riedemann im Porträt vor.

» Gmünder Tagespost: Reisen im Zeichen des Regenbogens

Immer mehr Ziele stellen sich auf homosexuelle Gäste ein. Als besonders geeignete Länder gelten Kanada oder Österreich. Auch immer mehr Kreuzfahrten werden angeboten.

» Ruhr Nachrichten: Wie sich ein lesbisches Paar den Hochzeitstraum erfüllt hat

Seit einem Jahr gibt es die Ehe für alle. Auch Nina (38) und Linda (31) Falkenhain haben "Ja" gesagt. Für das Standesamt war das unproblematisch – für die katholische Kirche hingegen nicht.

» Schwarzwälder Bote: Ehe für alle – Paar blickt auf Weg

Norbert und Albert Weih leben seit 31 Jahren zusammen. Ehe ist für sie Krönung ihrer Partnerschaft.

» NZZ: Ein Ablenkungsmanöver auf dem Rücken von Rumäniens Homosexuellen

Rumänien stimmt über einen Verfassungsartikel ab, der die Ehe als Union zwischen Mann und Frau definiert. Die Regierung unterstützt das Referendum aus eigennützigen Gründen.

» oe24.at: Queer Base – Flüchtling spricht auf Großdemo

Donnerstagsdemo gegen Regierung