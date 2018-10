Ausgewählter Artikel:

» (09.10.2018) Wiener Zeitung über Rumänien: Katerstimmung nach gescheitertem Referendum

In Rumänien herrscht Katerstimmung bei den Organisatoren und Förderern des gescheiterten Referendums zur Verankerung des Verbots der Homo-Ehe in der Verfassung. In mehreren Parteien brachen am Montag Führungsdebatten aus. Die orthodoxe Kirche teilte mit, die Haltung der Wählerschaft "zu respektieren".

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. Oktober 2018

» Südkurier: Erste Ehe von gleichgeschlechtlichen Transsexuellen im Land – Das Ja-Wort ist ein großer Schritt

Zwei Frauen, die mit männlichen Geschlechtsmerkmalen zur Welt kamen, heiraten. Es ist landesweit die erste Ehe in dieser Konstellation – und für das Stockacher Standesamt die erste Eheschließung zwischen Partnern des gleichen Geschlechts.

» HuffPost Deutschland: Geschlechtsumwandlung mit 70 – "Ich wollte nicht als Mann sterben"

Ich wollte den Rest meines Lebens eine Frau sein mit allem, was dazugehört.

» news.de über Erdbeben und Tsunami in Indonesien: Irre Theorie! Wollte Gott Homosexualität bestrafen?

Die Tsunami-Katastrophe in Indonesien schockierte die Welt. Beinahe täglich müssen die Opferzahlen nach oben korrigiert werden. Religiöse Eiferer haben nun auch die Schuldigen an der Katastrophe ausgemacht...

» FAZ über gefeuerten Rektor: Die spinnen, die Römer

Was tun eigentlich jene Starrköpfe in Rom den ganzen Tag, die Pater Wucherpfennig aus seinem Rektoramt an der Hochschule St.Georgen drängen? Die Kirche ist dabei, den katholischen Karren mit Karacho an die Friedhofswand zu fahren.

» neues deutschland über gefeuerten Rektor: Guter Jesuit

08. Oktober 2018

» Berliner Morgenpost: Regenbogenfahne wird nicht am Tag gegen Homophobie gehisst

CDU und AfD sprechen sich gegen die Regenbogenfahne aus. Das Hissen in der Woche des Christopher Street Day müsse reichen, heißt es.

» Deutsche Welle kommentiert: Kein Platz für Homophobie in der Verfassung

Das Referendum über ein Verbot der Homo-Ehe in der rumänischen Verfassung ist gescheitert. Die Mehrheit der Wähler blieb klugerweise zu Hause. Und noch einer mehr wäre besser weggeblieben, meint Robert Schwartz.

» Wienerin: Mein Mann liebt Männer

Diese Erkenntnis zieht betroffenen (Ehe-)Frauen den Boden unter den Füßen weg – und sie ist beileibe kein Einzelschicksal. Was tun, ist dann die häufigste Frage, auf die es nur eine Antwort gibt.

» evangelisch.de: Queere Christ*innen schweigen nicht länger

25 homosexuelle und transidente Menschen aus dem christlich-konservativen Umfeld erzählen davon, wie es ist, nicht sein zu dürfen. Wenn dieses Buchprojekt dank des Crowdfundings verwirklicht werden kann, kommen sie zu Wort.

» St. Galler Tagblatt über Weltwoche-Artikel "Asylgrund schwul": Mörgelis freier Umgang mit einem Zitat

Christoph Mörgeli tritt heute vor allem als "Weltwoche"-Autor in Erscheinung. Als solcher hat der ehemalige SVP-Nationalrat kürzlich bei einem vier Jahre alten Text abgeschrieben, ohne dies zu deklarieren.

» Heilbronner Stimme über STDs: Mehr Toleranz heißt nicht weniger Vorsicht

Eigentlich ausgerottet geglaubte Geschlechtskrankheiten sind seit inzwischen wieder auf dem Vormarsch. Bei einer Veranstaltung wollen Aids-Hilfe Unterland und der neue Arbeitskreis SPDqueer informieren.

07. Oktober 2018

» regio-tv über Dragqueen im Schwarzwald: Heimat ist bunt

Eine Dragqueen im Schwarzwald – geht das? Betty BBQ ist Entertainerin und Stadtführerin in Freiburg. Wo immer die schrille Drag Queen auftaucht, versprüht sie gut Laune und bringt wildfremde Menschen dazu, zusammen fröhlich zu sein. Doch hinter der bunten Fassade steckt eine ernste Botschaft: Der Rechtsruck in unserer Gesellschaft ist auch im Schwarzwald zu spüren. Und Betty hat bereits ihre Erfahrungen gemacht...

» WAZ: Essener steht im Finale der Schwulen-Wahl Mr. Gay Germany

Der Essener Pascal Rieck hat sich für das Finale der Schwulen-Wahl ?Mr. Gay Germany? qualifiziert. Sieben starke Persönlichkeiten treten dort an.

» m&funk über Nation(alität), Sex(ualität) und "Religion": k)Ein Loblied

"Als Homosexueller, der sich im Netz unter Linken (?) bewegt, die Putins neurussisch-orthodoxe Blut- und Bodenpolitik knorke finden, weiß ich natürlich, dass die schützenswerte Minderheit, der ich selbst zugehöre, eine native Klientel für rechtskonservatistischen Wirtschaftsneoliberalismus a la AfD darstellt."

» Freie Presse spricht mit Liane Bednarz über rechte Christen: "National umgedeutet"

Die Publizistin Liane Bednarz über den großen Einfluss rechtskonservativer Christen auf Pegida und AfD

» Luzerner Zeitung: Mann wurde von Luzerner Gutachter als "Schwuler" geoutet

Ein Mann hat sich nach einem Unfall einer psychiatrischen Begutachtung unterziehen müssen. Der Vertrauensarzt legte im Bericht offen, dass sein Patient homosexuell ist obwohl der Betroffene das nicht wollte. Gemäss einem Experten ist dies "verletzend".

» Aargauer Zeitung über schwule Krimis: Udo Rauchfleisch schreibt schneller als sein Schatten

Seit Udo Rauchfleisch als Psychologie-Professor emeritiert ist, verbindet er sein Know-how mit seiner Leidenschaft: Er veröffentlicht schwule Kriminalromane.

» Übermedien über rumänische Medien: Regierungstreu homophob

Die Rumänen entscheiden an diesem Wochenende, ob die Ehe für Alle durch eine Verfassungsänderung unmöglich gemacht werden soll. Regierungsnahe Medien trommeln dafür; die Gegner organisieren sich in den sozialen Medien. Beide Seiten malen ein düsteres Bild der Zukunft, falls sie sich nicht durchsetzen.

06. Oktober 2018

» Berliner Kurier über schwulen Wilmersdorfer: Mord ohne Leiche

Kneipier Ferdi B. steht vor Gericht, weil er seinen Vermieter Helmut R. getötet haben soll.