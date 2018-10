Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Oktober 2018

» Vogue fordert "Outet euch": Fabian Hart über das Outing, das jeder Mann nötig hat – egal welcher Sexualität

Fabian Hart kommentiert Moden und schreibt darüber hinaus. Auf FabianHart.com und Instagram verwendet er neben Wortakrobatik auch Kleidung als Ausdrucksmittel an sich selbst. In seiner Kolumne "Das neue Blau" schreibt er für uns über moderne Männlichkeit. Im zweiten Teil erklärt er, warum sich jeder Männer outen sollte und das nichts mit der Sexualität zu tun hat.

» RP Online über Erkrather Gendertreff: Messe wirbt für mehr Toleranz

Der Erkrather Gendertreff unterstützt Menschen, die das Gefühl haben, mit dem falschen Geschlecht zur Welt gekommen zu sein, sowie deren Angehörige. Jetzt gab es für Betroffene viele Informationen im Bürgerhaus.

» ze.tt: Wie es ist, als schwuler Mann in Georgien zu leben

Georgien ist Gastland der diesjährigen Buchmesse und scheut bei seiner Präsentation keine Mühe. Doch wie steht es um das Land selbst: Wie ist es um den Alltag von LGBTQ-Menschen bestellt? Zwei schwule Männer berichten.

» Aachener Zeitung: Neue Beratungsstelle für lesbische und schwule Jugendliche

12.000 Euro hat der Jugendhilfeausschuss der Stadt Geilenkirchen für die Einrichtung einer Beratungsstelle genehmigt. Hier sollen schwule und lesbische Jugendliche Hilfe finden.

» Frankfurter Rundschau interviewt Schriftsteller Davit Gabunia: Die brutale Männlichkeit zerbricht in Georgien

Der georgische Schriftsteller Davit Gabunia spricht über die die tiefen Wurzeln der Homophobie in Georgien – und warum sein Roman über ein schwules Paar trotzdem eine begeisterte Leserschaft fand.

» Süddeutsche.de über schwulen Künstler in Athen: Tod in Handschellen

Warum musste Zak Kostopoulos sterben? Ein Video zeigt heftige Tritte gegen den homosexuellen Künstler, einer der Beteiligten stammt wohl aus der rechten Szene. Auch das Handeln der griechischen Polizei wirft Fragen auf.

» Schweizer Illustrierte über lesbisches Fußballerinnen-Paar: Bachmann und Lehmann im Sturm der Liebe

Beim heutigen Barrage-Spiel der Schweizer Frauenfussball-Nati sollen es Ramona Bachmann und Alisha Lehmann richten – und mit ihrer stürmischen Liebe für den Unterschied sorgen.

» NZZ: Im kontinentalen Kulturkampf ist westliche Selbstbescheidung eine Tugend

Sozialer Wandel verläuft in Osteuropa nicht im Gleichschritt mit dem Westen. Die Rede von der europäischen Wertegemeinschaft hat nur einen Sinn, wenn regionale Besonderheiten respektiert werden. Modernisierung ist kein west-östlicher Werte-Transfer.

09. Oktober 2018

» Deutsches Ärzteblatt über Rehabilitierung und Entschädigung: Ärzte können Homosexuellen Zugang zur Beratung vereinfachen

Die Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren (BISS) hat auf die wichtige Bedeutung von Ärzten bei der Beratung von Menschen hingewiesen, die nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilt worden waren und jetzt Entschädigungsansprüche haben.

» Berliner Kurier über Attacken auf Homo- und Transsexuelle in Berlin: Verprügelt, weil sie anders sind

Queere Bürger immer öfter angegriffen – wie jetzt am U-Bahnhof Rathaus Neukölln.

» Schaffhauser Nachrichten: Queerdom zeigt Flagge in Schaffhausen

Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender sollen akzeptiert werden und gleichberechtigt sein. Dafür setzt sich der Schaffhauser Verein Queerdom seit zehn Jahren ein.

» Spiegel Online über die dritte Geschlechtsoption: Der Staat als Spanner

Eine kontrollierte Geschlechteridentität ist so absurd wie ein Sternzeichen im Pass. Jetzt legt das Innenministerium auch noch einen Gesetzentwurf zur dritten Option vor, der Trans- und Intersexualität pathologisiert.

» katholisch.de interviewt Jesuiten-Provinzial zur Absetzung Wucherpfennigs: "Der Stil eines byzantinischen Hofstaats"

"Als hätte man nichts mitbekommen oder verstanden von der Diskussion über Machtmissbrauch." Der Jesuiten-Provinzial Johannes Siebner übt scharfe Kritik am Vatikan. Denn der will Ansgar Wucherpfennig nicht mehr an der Spitze der Hochschule Sankt Georgen sehen – weil er sich wertschätzend über Homosexuelle geäußert hat.

» Südkurier: Erste Ehe von gleichgeschlechtlichen Transsexuellen im Land – Das Ja-Wort ist ein großer Schritt

Zwei Frauen, die mit männlichen Geschlechtsmerkmalen zur Welt kamen, heiraten. Es ist landesweit die erste Ehe in dieser Konstellation – und für das Stockacher Standesamt die erste Eheschließung zwischen Partnern des gleichen Geschlechts.

» HuffPost Deutschland: Geschlechtsumwandlung mit 70 – "Ich wollte nicht als Mann sterben"

Ich wollte den Rest meines Lebens eine Frau sein mit allem, was dazugehört.

» news.de über Erdbeben und Tsunami in Indonesien: Irre Theorie! Wollte Gott Homosexualität bestrafen?

Die Tsunami-Katastrophe in Indonesien schockierte die Welt. Beinahe täglich müssen die Opferzahlen nach oben korrigiert werden. Religiöse Eiferer haben nun auch die Schuldigen an der Katastrophe ausgemacht...

» Wiener Zeitung über Rumänien: Katerstimmung nach gescheitertem Referendum

In Rumänien herrscht Katerstimmung bei den Organisatoren und Förderern des gescheiterten Referendums zur Verankerung des Verbots der Homo-Ehe in der Verfassung. In mehreren Parteien brachen am Montag Führungsdebatten aus. Die orthodoxe Kirche teilte mit, die Haltung der Wählerschaft "zu respektieren".

» FAZ über gefeuerten Rektor: Die spinnen, die Römer

Was tun eigentlich jene Starrköpfe in Rom den ganzen Tag, die Pater Wucherpfennig aus seinem Rektoramt an der Hochschule St.Georgen drängen? Die Kirche ist dabei, den katholischen Karren mit Karacho an die Friedhofswand zu fahren.

» neues deutschland über gefeuerten Rektor: Guter Jesuit

Personalie

08. Oktober 2018

» Berliner Morgenpost: Regenbogenfahne wird nicht am Tag gegen Homophobie gehisst

CDU und AfD sprechen sich gegen die Regenbogenfahne aus. Das Hissen in der Woche des Christopher Street Day müsse reichen, heißt es.