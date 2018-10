Ausgewählter Artikel:

» (11.10.2018) Deutschlandfunk Kultur über Kirche und Homosexualität: Es gibt kaum einen Fortschritt

Die Wahl von Papst Franziskus vor gut fünf Jahren war mit Hoffnungen auf eine Liberalisierung der katholischen Kirche verbunden. Jetzt hat sich der Papst mit den Worten Es ist, wie einen Auftragsmörder zu mieten zur Abtreibung geäußert.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. Oktober 2018

» Deutsches Ärzteblatt: Neue S3-Leitlinie zur Gesundheitsversorgung von transsexuellen Menschen

Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) hat eine S3-Leitlinie zur Gesundheitsversorgung von transsexuellen Menschen veröffentlicht: "Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit"

» HuffPost Deutschland: Nach 4 Jahren Ehe wollte ich kein Mann mehr sein – so leben wir heute

"Ich sagte ihr, dass ich niemals etwas ändern würde."

» SRF über Aids: "Die Krankheit enttabuisierte Homosexualität ein Stück weit"

Der pensionierte Journalist Ulrich Goetz ist Co-Autor des neuen Buches "Aids in Basel", das am Mittwoch erschienen ist.

» Nordbayerischer Kurier zum Coming-out-Tag: Der innere Kampf mit sich selbst

Als großen inneren Kampf beschreibt David Eckert (24) den Umgang mit seiner Homosexualität. Zum internationalen Coming-out-Tag erzählt er seine Geschichte um mit Vorurteilen aufzuräumen und anderen Mut zu machen.

» Oberbayerisches Volksblatt zu Wucherpfennig: Es ist ja eigentlich eine Provinzposse!

"Hier wurde und wird erneut Vertrauen zerstört. Und Glaubwürdigkeit beschädigt. Massiv. Das kann sich die Kirche nicht leisten (erst recht nicht nach dem Bekanntwerden des Missbrauchsberichts!). Nicht hierzulande. Und nicht in Rom."

» evangelisch.de: Was genau ist eigentlich queer?

Der Begriff Queer wird sehr vielfältig verwendet. Was er bedeuten kann, sollte man immer wieder neu aufgreifen und diskutieren, findet Katharina Payk.

10. Oktober 2018

» Vogue fordert "Outet euch": Fabian Hart über das Outing, das jeder Mann nötig hat – egal welcher Sexualität

Fabian Hart kommentiert Moden und schreibt darüber hinaus. Auf FabianHart.com und Instagram verwendet er neben Wortakrobatik auch Kleidung als Ausdrucksmittel an sich selbst. In seiner Kolumne "Das neue Blau" schreibt er für uns über moderne Männlichkeit. Im zweiten Teil erklärt er, warum sich jeder Männer outen sollte und das nichts mit der Sexualität zu tun hat.

» RP Online über Erkrather Gendertreff: Messe wirbt für mehr Toleranz

Der Erkrather Gendertreff unterstützt Menschen, die das Gefühl haben, mit dem falschen Geschlecht zur Welt gekommen zu sein, sowie deren Angehörige. Jetzt gab es für Betroffene viele Informationen im Bürgerhaus.

» ze.tt: Wie es ist, als schwuler Mann in Georgien zu leben

Georgien ist Gastland der diesjährigen Buchmesse und scheut bei seiner Präsentation keine Mühe. Doch wie steht es um das Land selbst: Wie ist es um den Alltag von LGBTQ-Menschen bestellt? Zwei schwule Männer berichten.

» Aachener Zeitung: Neue Beratungsstelle für lesbische und schwule Jugendliche

12.000 Euro hat der Jugendhilfeausschuss der Stadt Geilenkirchen für die Einrichtung einer Beratungsstelle genehmigt. Hier sollen schwule und lesbische Jugendliche Hilfe finden.

» Frankfurter Rundschau interviewt Schriftsteller Davit Gabunia: Die brutale Männlichkeit zerbricht in Georgien

Der georgische Schriftsteller Davit Gabunia spricht über die die tiefen Wurzeln der Homophobie in Georgien – und warum sein Roman über ein schwules Paar trotzdem eine begeisterte Leserschaft fand.

» Süddeutsche.de über schwulen Künstler in Athen: Tod in Handschellen

Warum musste Zak Kostopoulos sterben? Ein Video zeigt heftige Tritte gegen den homosexuellen Künstler, einer der Beteiligten stammt wohl aus der rechten Szene. Auch das Handeln der griechischen Polizei wirft Fragen auf.

» Schweizer Illustrierte über lesbisches Fußballerinnen-Paar: Bachmann und Lehmann im Sturm der Liebe

Beim heutigen Barrage-Spiel der Schweizer Frauenfussball-Nati sollen es Ramona Bachmann und Alisha Lehmann richten – und mit ihrer stürmischen Liebe für den Unterschied sorgen.

» NZZ: Im kontinentalen Kulturkampf ist westliche Selbstbescheidung eine Tugend

Sozialer Wandel verläuft in Osteuropa nicht im Gleichschritt mit dem Westen. Die Rede von der europäischen Wertegemeinschaft hat nur einen Sinn, wenn regionale Besonderheiten respektiert werden. Modernisierung ist kein west-östlicher Werte-Transfer.

09. Oktober 2018

» Deutsches Ärzteblatt über Rehabilitierung und Entschädigung: Ärzte können Homosexuellen Zugang zur Beratung vereinfachen

Die Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren (BISS) hat auf die wichtige Bedeutung von Ärzten bei der Beratung von Menschen hingewiesen, die nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilt worden waren und jetzt Entschädigungsansprüche haben.

» Berliner Kurier über Attacken auf Homo- und Transsexuelle in Berlin: Verprügelt, weil sie anders sind

Queere Bürger immer öfter angegriffen – wie jetzt am U-Bahnhof Rathaus Neukölln.

» Schaffhauser Nachrichten: Queerdom zeigt Flagge in Schaffhausen

Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender sollen akzeptiert werden und gleichberechtigt sein. Dafür setzt sich der Schaffhauser Verein Queerdom seit zehn Jahren ein.

» Spiegel Online über die dritte Geschlechtsoption: Der Staat als Spanner

Eine kontrollierte Geschlechteridentität ist so absurd wie ein Sternzeichen im Pass. Jetzt legt das Innenministerium auch noch einen Gesetzentwurf zur dritten Option vor, der Trans- und Intersexualität pathologisiert.

» katholisch.de interviewt Jesuiten-Provinzial zur Absetzung Wucherpfennigs: "Der Stil eines byzantinischen Hofstaats"

"Als hätte man nichts mitbekommen oder verstanden von der Diskussion über Machtmissbrauch." Der Jesuiten-Provinzial Johannes Siebner übt scharfe Kritik am Vatikan. Denn der will Ansgar Wucherpfennig nicht mehr an der Spitze der Hochschule Sankt Georgen sehen – weil er sich wertschätzend über Homosexuelle geäußert hat.