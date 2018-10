Ausgewählter Artikel:

» (14.10.2018) nordbayern.de: Dieser Nürnberger will weder Mann noch Frau sein

Es gibt mehr als Mann und Frau: Wer nicht ins vertraute Schema passt, darf nicht diskriminiert werden, sagt das Bundesverfassungsgericht. Norman Schmidt aus Nürnberg will das jetzt amtlich haben.

14. Oktober 2018

» stern zum Fall Antje Mönning: Exhibitionismus ist nur für Männer strafbar

Dieser Fall schlug Wellen: Die Schauspielerin Antje Mönning hat einen Strafbefehl wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses bekommen. Ihr Anwalt Dr. Alexander Stevens erklärt im stern, weshalb Exhibitionismus nur für Männer strafbar ist.

» shz.de über Sphen und Magic im Zoo von Sydney: Glück perfekt – Schwules Pinguin-Paar bekommt Nachwuchs

Das schwule Pinguin-Paar Sphen und Magic hatten sich zunächst um ein Fake-Ei gekümmert, nun bekamen sie ein echtes.

» derwesten.de über schwule NS-Opfer: Das Leben dieser Männer zeigt, dass früher eben nicht alles besser war

Wie erging es Schwulen während der Nazi-Zeit in Duisburg? Vier neue Stolpersteine findet man seit einem Monat unter den vielen Pflastersteinen in Duisburg. Namen prangen auf goldenen Steinen, nur in wenigen Worten wird geschildert, wer die vier Männer eigentlich waren und warum ihre Namen verewigt wurden.

» nordbayern.de: Dieser Nürnberger will weder Mann noch Frau sein

Es gibt mehr als Mann und Frau: Wer nicht ins vertraute Schema passt, darf nicht diskriminiert werden, sagt das Bundesverfassungsgericht. Norman Schmidt aus Nürnberg will das jetzt amtlich haben.

» Nina Queer auf Bild.de: Schlaft mit den Menschen, die ihr liebt!

Nina Queer ist eine der erfolgreichsten Dragqueens Deutschlands und schreibt wöchentlich für BILD

» FAZ: Wie Beatrix von Storch um Muslime wirbt

Beatrix von Storch will liberale Muslime für die AfD gewinnen. Anhängern des rechten Flügels in der Partei ist das ein Dorn im Auge. Ein früheres AfD-Mitglied hält die Strategie hingegen für erfolgversprechend und für gefährlich.

13. Oktober 2018

» HuffPost Deutschland über Mutter mit zwei schwulen Söhnen: "Ich flehte Gott an, ihn zu ändern"

"Ich betete und weinte mich jeden Abend in den Schlaf, während ich Gott anflehte, Luke zu ändern."

» FAZ über Fortpflanzung ohne Sex: Alles geht, so lang du eine Maus bist

Ein neues Leben entsteht aus Ei- und Samenzelle sollte man meinen. Nicht mehr lange vielleicht. Chinesen haben an Mäusen gezeigt, was möglich werden könnte in der gleichgeschlechtlichen Fortpflanzung oder ganz ohne Partner.

» Waiblinger Kreiszeitung über Homosexualität und Kirche: Veranstaltungsreihe in Schorndorf endet mit Eklat

Auf den schon längere Zeit zurückliegenden und zunächst einmal innerkirchlich behandelten Skandal, dass eine junge Frau, die sich als lesbisch geoutet hatte, aus der damals noch im CVJM verorteten christlichen Gottesdienst-Band "Grace 1" ausgeschlossen wurde, folgte jetzt – am Ende einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe der evangelischen Gesamtkirchengemeinde zum Umgang mit Homosexualität – der Eklat. In ihren Gefühlen tief verletzt durch Äußerungen von Pfarrer Thomas Fuchsloch von der Versöhnungskirchengemeinde, verließ besagte junge Frau weinend das Martin-Luther-Haus.

» Heute.at: Shitstorm nach Haider-Tweet, kein Ende in Sicht

Was Florian Scheuba zum 10. Todestag von Jörg Haider twitterte erregt im Netz weiterhin die Gemüter.

12. Oktober 2018

» derStandard.at kommentiert Ehe für alle: Österreichische Lösung

Gesiegt hat in der jahrelangen Debatte über die Gleichbehandlung Homosexueller nicht die Vernunft, sondern das politisch Machbare

» Nollendorfblog zum "Aktionsbündnis gegen Homophobie": Wie der Berliner LSVD gegen die eigene Community kämpft

Der Bundesverband muss sich endlich deutlicher von seiner Berliner Gruppierung distanzieren. Und die Institutionen dieses ominösen Bündnisses gegen Homophobie müssen sich dringend neu organisieren. Mit der Community und nicht mit einer Organisation, die vor allem eines ist: deren Gift.

» Süddeutsche.de zu Besuch bei lesbischem Paar: Mutter, Mutter, Kind

Das Familienbild der CSU gilt als konservativ. Wie erlebt das eine Familie, die dieser Norm nicht entspricht? Besuch bei Frau und Frau Wolff in Nürnberg.

» L'essentiel: "Ich schäme mich meiner bisexuellen Gedanken!"

Seit Anita neulich von einer Frau geküsst wurde, ist nichts mehr so wie früher. Ihr Freund nimmts gelassen, aber sie ist total verwirrt. Was nun?

» Schweizer Illustrierte: Ein schwuler Bundesrat ersetzt keine Frau

Ein homosexueller Bundesrat wäre eine Sensation. Trotzdem sollte eine Frau den frei werdenden Sitz von Johann Schneider-Ammann erben, schreibt SI-online-Blogger Onur Ogul.

» Kölnische Rundschau über Kinderwunsch-Tage: Kritik an Werbung für Leihmütter

Unter den Ausstellern ist eine US-amerikanische Agentur, die Leihmütter vermittelt.

» inFranken.de: Nina – auf dem Weg zur Frau

Nina Hahn wurde als Junge geboren. Als ihr bewusst geworden war, dass sie vom Geist her weiblich ist, begann sie damit, sich zur Frau umwandeln zu lassen.

» Express über Transsexuelle: Frau muss am Flughafen BH ausziehen – nun geht sie in Therapie

Die Transgender-Frau Lilith Carroll (34) wollte eigentlich nur von London nach Dublin fliegen.

» Spiegel Online: Angebliche Transgender-Frau zu lebenslanger Haft verurteilt

Als mutmaßliche Transgender-Frau ließ sich eine 52-jährige Britin in ein Frauengefängnis überführen. Dort belästigte sie eine andere Inhaftierte – nun befindet sie sich in einer Haftanstalt für Männer.

» Badische Zeitung interviewt Rainbowstars: "Wir wollen Begegnungsraum schaffen"

NACHGEFRAGT bei Sonja Summ zum Coming-out-Tag.