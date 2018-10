Ausgewählter Artikel:

» (16.10.2018) Jungle World interviewt Neuköllner Initiative Ehrlos statt wehrlos: "In der Kultur der Ehre zählt das Individuum nicht"

Die Gruppe "Ehrlos statt wehrlos" über homo- und transphobe Gewalt in Berlin-Neukölln

16. Oktober 2018

» ÄrzteZeitung: Ist es jetzt Mode, transgender zu sein?

Sie lassen sich für den "Playboy" fotografieren oder treten bei "Deutschland sucht den Superstar" auf – Transsexuelle verstecken sich nicht mehr wie früher. Warum fühlen sich immer mehr Kinder und Jugendliche im falschen Körper geboren?

» Nordstadtblogger: Neustart für den Christopher Street Day in Dortmund – 2019 gehts zweimal auf die Straße für Akzeptanz und Aufklärung

Der Christopher Street Day (CSD) wagt den Neustart. Nachdem es in diesem Jahr keinen die ganze Community umspannenden CSD in Dortmund gab, sind für 2019 gleich zwei Termine geplant.

» taz über Singapur: Homosexuelle ziehen vor Gericht

In dem so modernen wie konservativen Stadtstaat kriminalisiert noch ein Gesetz aus der Kolonialzeit die Homosexuellen. Jetzt wehren sie sich.

» Frankfurter Neue Presse: Predigen darf Jesuitenpater Ansgar Wucherpfennig noch

Bundesweit ist der Rektor der kleinen philosophisch-theologischen Hochschule Sankt Georgen Gesprächsthema geworden – weil Rom ihn nicht mehr in diesem Amt sehen will. Das neue Semester in Sankt Georgen hat gestern mit einem Gottesdienst begonnen.

» Homophober Abt auf noen.at: Ehe als Mogelpackung

Abt Michael Proházka (Stift Geras) über die gleich-geschlechtliche Ehe.

» ÄrzteZeitung über neuen Checkpoint: Berliner Kiez versus HIV

HIV-Ärzte bieten mitten im Neuköllner Kiez im neuen "Checkpoint BLN" gemeinsam Prävention, Diagnostik und Erstversorgung. Durch ein spezielles Konzept wollen sie der Regelversorgung keine Konkurrenz machen

» Augsburger Allgemeine über homoerotische Oper: Wie homosexuell ist Dalibor?

Smetanas selten gespielte Oper kommt auf den Prüfstand am Theater Augsburg. Die Regie schlägt den richtigen Weg ein – leidet mitunter aber auch an Überdeutlichkeit.

» katholisch.de interviewt Theologin: "An keiner Stelle verurteilt die Bibel Homosexualität!"

Die Kasseler Bibelwissenschaftlerin Ilse Müllner zur Causa Wucherpfennig

15. Oktober 2018

» NDR: Trotz Drohungen – Fischer kämpft gegen Homophobie

Wolfsburgs Fußballerin Nilla Fischer geht offen mit ihrer Homosexualität um. Dafür wird sie immer wieder bedroht. Dennoch kämpft sie unverdrossen weiter gegen Homophobie und Intoleranz.

» Zeitungsverlag Waiblingen über Homosexualität in der Kirche: Plakataktion und Austrittsdrohungen nach Eklat in Schorndorf

Der innerkirchliche Streit um den Umgang mit Homosexualität hat jetzt endgültig auch die Stadtgesellschaft erreicht.

» Deutschlandfunk über Datenbroker: Ein skrupelloses Geschäft

Offline und online hinterlassen wir alltäglich Daten, ohne es zu merken. Datenhändler machen damit ein großes Geschäft. Wie, haben MDR-Journalistinnen herausgefunden.

» Lübecker Nachrichten: Grüne wollen Pride-Flag am Rathaus hissen

Die Bargteheider Grünen wollen beantragen, dass einmal im Jahr die Regenbogenfahne vor dem Rathaus gehisst wird. Damit soll ein Zeichen zur Unterstützung sexueller Minderheiten gesetzt werden.

» Rhein-Sieg Rundschau über "Color Fusion": Freundeskreis in Siegburg unterstützt homosexuelle Jugendliche

Das soeben vorgestellte Jugendzentrum in Troisdorf ist gar nicht der erste queere Jugendtreff im Kreis.

» Sächsische Zeitung über Theaterstück "We are family oder Warum nicht": Ich liebe, also bin ich

Die Landesbühnen Sachsen verkünden vergnüglich: Jeder soll nach seiner sexuellen Fasson glücklich werden.

» Jungle World über transsexuelle Sexarbeiterinnen in Kolumbien: Raus aus der Schmuddelecke

Transsexuelle Sexarbeiterinnen in Kolumbien gründen eine eigene Zeitung

» Tagesspiegel: Malaysia und Oman werden ITB-Partnerländer

Gegen die Wahl der Internationalen Tourismus Börse Berlin (ITB) wird wegen Menschenrechtsverletzungen in Malaysia jedoch Kritik laut. S.a.: Messe Berlin wirbt für Urlaub im LGBTI-feindlichen Auspeitscher-Land (13.09.2018)

» FAZ: Die Affäre Wucherpfennig (kostenpflichtig)

In offenen Gesellschaften hat sich die Einstellung zur Homosexualität grundlegend verändert – nur nicht im Vatikan.

» Frankfurter Neue Presse: Katholische Stadtkirche Frankfurt steht hinter Pater Ansgar Wucherpfennig

Erst der Missbrauchsskandal, nun die Empörung um die verweigerte Unbedenklichkeitserklärung für den wiedergewählten Hochschulrektor von Sankt Georgen. Die katholische Kirche kommt nicht zur Ruhe. Wie die katholische Stadtkirche dies beurteilt, erklärt der stellvertretende Stadtdekan, Rolf Glaser, im Gespräch mit Redakteur Sören Rabe.p

» derStandard.at: Wie ein Anti-LGBTIQ-Referendum im konservativen Rumänien scheitern konnte

Unterstützt von Sozialdemokraten und Opposition wollten Christliche und Konservative der Ehe für alle einen endgültigen Riegel vorschieben