» (17.10.2018) InTouch über Kerstin Ott: "Homophobie ist immer noch ein Thema"

Kerstin Ott macht kein Geheimnis daraus, dass sie Frauen liebt. Doch ihre Offenheit kommt nicht bei allen gut an...

17. Oktober 2018

» stern: Ließ ein eifersüchtiger Matrose das größte Schlachtschiff der USA explodieren?

Im Frühjahr 1989 erschütterte eine Explosion die USS Iowa. 47 Matrosen starben. Die Marine behauptet schnell, ein schwules Liebesdrama stecke hinter dem Unglück. Aber vermutlich wurde nur ein Matrose zum Sündenbock gemacht.

» VICE: Warum sich bei uns Schwulen scheinbar alles nur um Sex dreht

Darkrooms, Grindr, Sex beim CSD: Manchmal frage ich mich, ob ich einfach zu konservativ dafür bin.

» Deutschlandfunk Kultur spricht mit Corny Littmann über Kinofilm "Mario": Eine Liebe im Profi-Fußball

Homosexualität ist für Fußballspieler und Vereine immer noch ein großes Tabu, sagt Corny Littmann, der Präsident des Hamburger FC St. Pauli war. Im Film "Mario" werde diese Liebe zwischen zwei Männern nun sehr realistisch dargestellt.

» Schwarzwälder Bote über Outing-Drohung: Klinge nimmt Fridi den Wind aus den Segeln

OB-Wahl: Mehrere Doppelstädter wollen die streitbare OB-Kandidatin anzeigen

» der Freitag über genderfluide Schule: Sagt they zu mir

In New York gibt es eine genderfluide Schule. Milo Chesnut und Devon Shanley sind dort Lehrer

» Süddeutsche.de über neuen Lesben-Treffpunkt: Schutzraum in der Müllerstraße (Anmeldung erforderlich)

Im Glockenbachviertel entsteht ein Lesben-Treffpunkt – garantiert ohne Diskriminierung

» zdf.de über Fortpflanzungsmedizin: Zeitgemäßes Gesetz lässt auf sich warten

Eizellspende, Embryospende, Leihmutterschaft – was darf die Fortpflanzungsmedizin in Deutschland und wie sieht es in anderen Ländern aus? Fragen und Antworten.

» SRF über Gerichtsprozess in Moskau: Ein reales Drama um einen Starregisseur

Mit Kirill Serebrennikow steht ab Mittwoch ein gefeierter Künstler und grosser Provokateur vor Gericht. Ein Kurzporträt.

16. Oktober 2018

» ÄrzteZeitung: Ist es jetzt Mode, transgender zu sein?

Sie lassen sich für den "Playboy" fotografieren oder treten bei "Deutschland sucht den Superstar" auf – Transsexuelle verstecken sich nicht mehr wie früher. Warum fühlen sich immer mehr Kinder und Jugendliche im falschen Körper geboren?

» Nordstadtblogger: Neustart für den Christopher Street Day in Dortmund – 2019 gehts zweimal auf die Straße für Akzeptanz und Aufklärung

Der Christopher Street Day (CSD) wagt den Neustart. Nachdem es in diesem Jahr keinen die ganze Community umspannenden CSD in Dortmund gab, sind für 2019 gleich zwei Termine geplant.

» taz über Singapur: Homosexuelle ziehen vor Gericht

In dem so modernen wie konservativen Stadtstaat kriminalisiert noch ein Gesetz aus der Kolonialzeit die Homosexuellen. Jetzt wehren sie sich.

» Jungle World interviewt Neuköllner Initiative Ehrlos statt wehrlos: "In der Kultur der Ehre zählt das Individuum nicht"

Die Gruppe "Ehrlos statt wehrlos" über homo- und transphobe Gewalt in Berlin-Neukölln

» Frankfurter Neue Presse: Predigen darf Jesuitenpater Ansgar Wucherpfennig noch

Bundesweit ist der Rektor der kleinen philosophisch-theologischen Hochschule Sankt Georgen Gesprächsthema geworden – weil Rom ihn nicht mehr in diesem Amt sehen will. Das neue Semester in Sankt Georgen hat gestern mit einem Gottesdienst begonnen.

» Homophober Abt auf noen.at: Ehe als Mogelpackung

Abt Michael Proházka (Stift Geras) über die gleich-geschlechtliche Ehe.

» ÄrzteZeitung über neuen Checkpoint: Berliner Kiez versus HIV

HIV-Ärzte bieten mitten im Neuköllner Kiez im neuen "Checkpoint BLN" gemeinsam Prävention, Diagnostik und Erstversorgung. Durch ein spezielles Konzept wollen sie der Regelversorgung keine Konkurrenz machen

» Augsburger Allgemeine über homoerotische Oper: Wie homosexuell ist Dalibor?

Smetanas selten gespielte Oper kommt auf den Prüfstand am Theater Augsburg. Die Regie schlägt den richtigen Weg ein – leidet mitunter aber auch an Überdeutlichkeit.

» katholisch.de interviewt Theologin: "An keiner Stelle verurteilt die Bibel Homosexualität!"

Die Kasseler Bibelwissenschaftlerin Ilse Müllner zur Causa Wucherpfennig

15. Oktober 2018

» NDR: Trotz Drohungen – Fischer kämpft gegen Homophobie

Wolfsburgs Fußballerin Nilla Fischer geht offen mit ihrer Homosexualität um. Dafür wird sie immer wieder bedroht. Dennoch kämpft sie unverdrossen weiter gegen Homophobie und Intoleranz.

» Zeitungsverlag Waiblingen über Homosexualität in der Kirche: Plakataktion und Austrittsdrohungen nach Eklat in Schorndorf

Der innerkirchliche Streit um den Umgang mit Homosexualität hat jetzt endgültig auch die Stadtgesellschaft erreicht.