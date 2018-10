Ausgewählter Artikel:

» (21.10.2018) Tiroler Tageszeitung über Lebenspartnerschaft für alle: Nur ein kleiner Unterschied

Der Jubel über die Ehe für alle ist groß. Neu ist auch die Verpartnerung für Heteros. Tirols Standesbeamte befürchten eine Ehe light.

21. Oktober 2018

» Solothurner Zeitung: Blustavia teilt die rote Karte an Homophobie und Sexismus aus

Der Sportclub Blustavia hat eine Sensibilisierungsaktion gegen Diskriminierung im Fussball lanciert.

» Blick: "Seit dem Outing gehen mir Leute im Dorf aus dem Weg"

Im Doppelinterview schildern die beiden Schweizer Stars, wie sich ihr Leben seit ihrem Outing verändert hat, was anders an Beziehungen mit Männern oder mit Frauen ist und wie sie mit schwulen- und lesbenfeindlicher Kritik im Alltag umgehen.

20. Oktober 2018

» Nina Queer auf Bild.de über Liebeszauber: Genießt es ein Trottel zu sein und lasst euch fallen!

Nina Queer über die erste große Liebe, jugendliche Leichtigkeit und das sich zu verlieben das Schönste im Leben sein kann.

» Die Presse über Coming-out am Arbeitsplatz: Sprich es bloß nicht an

Deutlich mehr LGBTI-Menschen outen heute ihre sexuelle Identität am Arbeitsplatz als noch vor ein paar Jahren. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Am Horizont ziehen dunkle Wolken auf.

» Bild.de über Serie "Elite": Netflix reagiert auf homophobe Attacke im Netz

Der Streaming-Dienst hat keinen Nerv für homophobe Ansichten seiner Zuschauer. Das machte er nun auf Instagram deutlich.

» krone.at: Lesben-Orgie! Messis Hotel schmeißt Sex-Party

Wilde Sex-Party bei Lionel Messi! Im Frühling hat der Barcelona-Star in Ibiza das Fünf-Sterne-Nobelhotel "Es Vive" gekauft. Jetzt macht der Luxus-Tempel weltweit Schlagzeilen – und zwar mit einer Sex-Party! Vier Tage lang werden sich dort ausschließlich homosexuelle Frauen vergnügen. Heißt: Nicht einmal Eigentümer Messi darf dabei sein.

» Tiroler Tageszeitung über LGBTIQ-Rechte: Unterschwelliger Backlash in Zentral- und Osteuropa

"Sieht man sich LGBTIQ-Rechte in europäischen Staaten auf einer Karte an, erkennt man eine klare Trennung zwischen Ost und West", hat Czeslay Walek, Organisator von Pride Prag, am Freitag im Rahmen einer Konferenz in Wien festgestellt. Die Lage für die lesbische, schwule, bisexuelle, trans-, intergeschlechtliche und queere Gemeinschaft verbessere sich im Westen immer weiter.

» Tiroler Tageszeitung: Rumänische PSD legt eingetragene Partnerschaft auf Eis

In Rumänien haben es die regierenden Postsozialisten (PSD) versäumt, Wort zu halten und die für diese Woche angekündigte Gesetzesvorlage über die eingetragene Partnerschaft tatsächlich im Parlament einzubringen.

» Zeit Online zum Personenstandsrecht: Staatliche Geschlechtskontrolle abschaffen

Ärzte und Psychiater erkennen am besten, ob ein Mensch männlich, weiblich oder anders ist? Der Gesetzentwurf zum Geschlechtseintrag widerspricht dem Verfassungsgericht.

» Zeit Online: "Es ist mir nicht peinlich, dass ich mal eine Frau war"

Harrison Massie wollte immer eine flache Brust und einen Bart. 2011 entschied sie sich, ein Mann zu werden. Eine befreundete Fotografin hat die Transformation begleitet.

» Deutschlandfunk Nova: Über die Sichtbarkeit lesbischer Frauen

Wo sind die Lesben? Eine Stunde Liebe geht der Frage nach, wie sichtbar/unsichtbar die lesbische Community heute ist – und was mögliche Gründe dafür sind.

» Tiroler Tageszeitung: Liga in FARE-Aktionswochen gemeinsam gegen Homophobie

Die Österreichische Fußball-Bundesliga und ihre Vereine unterstützen in den kommenden zwei Runden die europaweiten FARE-Aktionswochen.

» Kirche+Leben: Dieter Geerlings fordert sachliche Debatte über Homosexualität

Im Streit um das Verständnis von Homosexualität hat sich Weihbischof Dieter Geerlings aus Münster für eine liberalere Haltung ausgesprochen. Damit unterstützt er Forderungen von Jesuitenpater Ansgar Wucherpfennig und dem Mainzer Bischof Peter Kohlgraf.

» bento: Die Ärztezeitung fragt, ob Trans* eine Mode ist. Und die Leute fragen, ob die Ärztezeitung bekloppt ist

Und was stimmt jetzt? Wir haben Menschen gefragt, die es wissen müssen.

19. Oktober 2018

» bento: Emma Watson setzt ein Zeichen für Transmenschen

Mit einem starken Foto

» 20 Minuten über Regisseur Lukas Dhont: Eine Trans-Ballerina inspirierte ihn zum Coming-out

Das Drama "Girl" handelt von einem Jungen im falschen Körper. Aber wer darf eigentlich Trans-Personen spielen? Alle, findet Regisseur Lukas Dhont.

» Neon: Wenn ein schwuler Schüler den coolsten Jungen der Schule um ein Date bittet

Ein schwuler Schüler aus den USA hat mit einem Video für Aufmerksamkeit gesorgt.

» Deutschlandfunk: Homophobie in der Asyl-Anhörung

Jeder Asylbewerber hat das Recht auf eine neutrale Anhörung, ohne Vorurteile, ohne Homophobie. In einigen Fällen geht das aber offenbar schief. Kritiker berichten von mangelndem Fingerspitzengefühl oder gar offenem Schwulenhass. Unter anderem – aber nicht nur – vonseiten der Übersetzer.

» Deutschlandfunk über Donja R. Loves "Fireflies" am Atlantic Theater: Provozierendes Drama aus der Zeit der Bürgerrechtsbewegung

Der Dramatiker Donja R. Loves bezeichnet sich selbst als Afro-Queer. Nun kommt das zweite Drama aus seiner Trilogie "The Love Plays" auf die Bühne. Sie handelt von Menschen, die mit ihrer Sexualität, Moralvorstellungen und Gott ringen in entscheidenden Momenten afroamerikanischer Geschichte.