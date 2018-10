Ausgewählter Artikel:

» (22.10.2018) FAZ: Queerer Jugendtrend – Hier sind die Twinks! (Anmeldung erforderlich)

Die New York Times schrieb von einem Zeitalter des Twinks: Wie aus einem schwulen Pornogenre ein neues Männerbild an die Öffentlichkeit tritt, das auch von Popkultur und Mode erfolgreich bedient wird.

22. Oktober 2018

» Kölner Stadt-Anzeiger: Warum die schwul-lesbische Christmas Avenue 2018 ausfällt

Der Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz findet seit 2012 statt.

» Südtirol News: Protest gegen homophobe Gewalt in Paris

Schluss mit Homophobie und Gewalt – nach einer Serie von Übergriffen haben sich Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender zum Protest in Paris versammelt.

» Thüringer Allgemeine: "Ganz locker ist es bis heute nicht" – Über Seelennöte und Erfahrungswelten von Homosexuellen

Erfurter Herbstlese: Christoph Hein über Geschichte und Geschichten seines Romanes "Verwirrnis" zu Schwulen in der DDR.

» Merkur über Michael-Schmidpeter-Preis: Auszeichnung für Gautinger Schüler

In Pöcking ist am Wochenende der Michael-Schmidpeter-Preis für die besten Schülerbeiträge zum Thema Homosexualität verliehen worden. Er erinnert an den tragischen Tod des damals 17-jährigen Michael Schmidpeter. Einer der Preise geht nach Gauting.

» Zeitungsverlag Waiblingen kommentiert: Zur Würde des Menschen gibt es keine zwei Meinungen

Redaktionsleiter Hans Pöschko mit einem Kommentar zur Synode und den jüngsten Entwicklungen.

» Mittelbayerische Zeitung über Cate Blanchett: Auch Heteros dürfen queer spielen

Trans-Rollen nur für Trans-Darsteller? Keine homosexuellen Rollen mehr für heterosexuelle Darsteller? Cate Blanchett mischt sich in die Debatte ein.

» Tilllate: Die extravaganteste Künstlerin der Schweiz

Wie kaum eine andere schafft es Valerie Reding, einen Spagat zwischen märchenhaftem Story-Telling, irritierender Tanzperformance und ausuferndem Partyleben zu spannen. Wir haben die Diva portraitiert.

» derStandard.at: "Auch die Rechten haben eine Genderideologie"

Erwachsenenbildnerin Petra Unger und Student_in Alex Mähr in einem Generationengespräch über Feminismus als Demokratieprojekt

» Welt: Als die Hexengöttin mit Bart Brett Kavanaugh verflucht

In Zeiten von Donald Trump greifen einige Amerikaner zu ungewöhnlichen Mitteln, um ihren Missmut auszudrücken: auch zu Okkultismus und Hexenritualen. Mit Friedhoferde im Einmachglas verflucht ein New Yorker Hexenzirkel den neuen Obersten Richter Brett Kavanaugh.

» Ruhr Nachrichten: Uwe und Benny besiegelten ihre 16 Jahre alte Liebe vor dem Standesamt

Seit einem Jahr können auch homosexuelle Paare heiraten. Uwe Görke-Gott und Benjamin Gott haben das getan, obwohl sie bereits eine eingetragene Partnerschaft hatten als Zeichen.

» Kurier über Austria-Fans: "Schwuler-SK-Sturm"-Rufe am Tag gegen Homophobie

Unter dem Motto "Gemeinsam gegen Homophobie" stand die 11. Bundesliga-Runde – nicht alle Zuschauer machten mit.

» Saarbrücker Zeitung über Gottesdienst: Zum Thema Homosexualität und Kirche

In der Stadtkirche St. Wendel gab es erstmals einen Gottesdienst im Zeichen gleichgeschlechtlicher Liebe.

» Die Presse über lesbischen Comic: Axel, Flip und Coming-out

Jung und lesbisch. In Texas. Tillie Waldens Comic-Autobiografie einer Jugend zwischen Eiskunstlauf und verstörenden Gefühlen: Pirouetten, ausgezeichnet mit dem Eisner Award.

» derStandard.de über Regenbogenfamilie: Ehe für alle, Kinder für alle

Durch die Ehe für alle wurde auch für nichtheterosexuelle Menschen die Tür für ein ganz normales Familienleben mit eigenen Kindern geöffnet

21. Oktober 2018

» Tiroler Tageszeitung über Lebenspartnerschaft für alle: Nur ein kleiner Unterschied

Der Jubel über die Ehe für alle ist groß. Neu ist auch die Verpartnerung für Heteros. Tirols Standesbeamte befürchten eine Ehe light.

» Solothurner Zeitung: Blustavia teilt die rote Karte an Homophobie und Sexismus aus

Der Sportclub Blustavia hat eine Sensibilisierungsaktion gegen Diskriminierung im Fussball lanciert.

» Blick: "Seit dem Outing gehen mir Leute im Dorf aus dem Weg"

Im Doppelinterview schildern die beiden Schweizer Stars, wie sich ihr Leben seit ihrem Outing verändert hat, was anders an Beziehungen mit Männern oder mit Frauen ist und wie sie mit schwulen- und lesbenfeindlicher Kritik im Alltag umgehen.

20. Oktober 2018

» Nina Queer auf Bild.de über Liebeszauber: Genießt es ein Trottel zu sein und lasst euch fallen!

Nina Queer über die erste große Liebe, jugendliche Leichtigkeit und das sich zu verlieben das Schönste im Leben sein kann.

» Die Presse über Coming-out am Arbeitsplatz: Sprich es bloß nicht an

Deutlich mehr LGBTI-Menschen outen heute ihre sexuelle Identität am Arbeitsplatz als noch vor ein paar Jahren. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Am Horizont ziehen dunkle Wolken auf.