» (23.10.2018) Frankfurter Neue Presse über Mr. Gay Germany-Wettbewerb: Niko Imparato wirbt für mehr Toleranz im Sport

Niko Imparato möchte Mr. Gay Germany 2019 werden. Besonders wichtig ist es dem Frankfurter dabei, die Toleranz und Akzeptanz im Sport zu stärken.

23. Oktober 2018

» taz: LSU-Spitze kritisiert CDU/CSU

Mit 95,4 Prozent wurde Alexander Vogt zum vierten Mal zum LSU-Vorsitzenden gewählt. Den Status der Partei findet er stark verbesserungswürdig.

» Siegessäule über Konflikte um Ausrichtung des Schwulen Museums: "Der Feminismus hat gesiegt"

Der Streit um die politische Ausrichtung des Schwulen Museums kulminierte Ende September in einer "Kampfabstimmung" bei den Vorstandswahlen. Dirk Ludigs hat den Konflikt beleuchtet

» der Freitag über lesbischen Sportverein: Kick gegen das Patriarchat

Viele Lesben haben keinen Bock auf schräge Blicke in der Turnhalle. Seit 30 Jahren gibt es deshalb den Verein Seitenwechsel

» Spiegel Online: Früher war er der Chef, jetzt ist sie die Chefin (kostenpflichtig)

Die Schweizer Unternehmensgründerin Bea Knecht hieß einmal Beat. Wer ein Problem mit ihrem neuen Geschlecht hat, hält besser die Klappe.

» Brigitte: Knutschen mit schwulen Boygroupstars – Der lustigste Job der Welt

Unsere Autorin hat ja schon viele komische Jobs hinter sich. Dieses eine Jobangebot bringt sie aber auch Jahre später noch zum Lachen.

» Blick: So denkt Möriken AG über Lucas Fischers Coming-out

Einwohner aus Möriken AG sagen, wie sie über das Coming-out von Lucas Fischer denken. Der Ex-Sportler hatte auch von negativen Reaktionen im Dorf berichtet.

» watson: "Ich habe nichts gegen Lesben, nichts gegen Schwule"

In der ganzen Schweiz trafen sich 1500 fremde Menschen zum Gespräch. Darunter Vanessa Villa und Maurice Sobernheim. Obwohl sie auf den ersten Blick nichts verbindet, gab es viel zu bereden.

» BR: Das war das 3. Queer Film Festival in München

Transgender Aktivist*innen, schwule Bäcker und Geflüchtete unter dem Regenbogen: Die dritte Ausgabe des Queer Film Festivals in München zeigte die bunte Welt der LGBTIQ*-Community aus den unterschiedlichsten Perspektiven.

» Deutschlandfunk Kultur spricht mit Transboy Linus Giese über den Film "Girl": Körperfixiert und voyeuristisch

Der Film "Girl" handelt von der Ballettkarriere des Trans-Mädchens Lara. Linus Giese ist Buchhändler und bloggt als Transboy über die mediale Darstellung von Transmenschen. Er findet den Film sehr körperfixiert. Die Psyche spiele dagegen kaum eine Rolle.

» Der Landbote über schwul-lesbische Initiative: "Wir sind der prüdeste Verein" (kostenpflichtig)

"Sexuell" soll aus dem Namen getilgt werden

22. Oktober 2018

» FAZ: Queerer Jugendtrend – Hier sind die Twinks! (Anmeldung erforderlich)

Die New York Times schrieb von einem Zeitalter des Twinks: Wie aus einem schwulen Pornogenre ein neues Männerbild an die Öffentlichkeit tritt, das auch von Popkultur und Mode erfolgreich bedient wird.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Warum die schwul-lesbische Christmas Avenue 2018 ausfällt

Der Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz findet seit 2012 statt.

» Südtirol News: Protest gegen homophobe Gewalt in Paris

Schluss mit Homophobie und Gewalt – nach einer Serie von Übergriffen haben sich Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender zum Protest in Paris versammelt.

» Thüringer Allgemeine: "Ganz locker ist es bis heute nicht" – Über Seelennöte und Erfahrungswelten von Homosexuellen

Erfurter Herbstlese: Christoph Hein über Geschichte und Geschichten seines Romanes "Verwirrnis" zu Schwulen in der DDR.

» Merkur über Michael-Schmidpeter-Preis: Auszeichnung für Gautinger Schüler

In Pöcking ist am Wochenende der Michael-Schmidpeter-Preis für die besten Schülerbeiträge zum Thema Homosexualität verliehen worden. Er erinnert an den tragischen Tod des damals 17-jährigen Michael Schmidpeter. Einer der Preise geht nach Gauting.

» Zeitungsverlag Waiblingen kommentiert: Zur Würde des Menschen gibt es keine zwei Meinungen

Redaktionsleiter Hans Pöschko mit einem Kommentar zur Synode und den jüngsten Entwicklungen.

» Mittelbayerische Zeitung über Cate Blanchett: Auch Heteros dürfen queer spielen

Trans-Rollen nur für Trans-Darsteller? Keine homosexuellen Rollen mehr für heterosexuelle Darsteller? Cate Blanchett mischt sich in die Debatte ein.

» Tilllate: Die extravaganteste Künstlerin der Schweiz

Wie kaum eine andere schafft es Valerie Reding, einen Spagat zwischen märchenhaftem Story-Telling, irritierender Tanzperformance und ausuferndem Partyleben zu spannen. Wir haben die Diva portraitiert.

» derStandard.at: "Auch die Rechten haben eine Genderideologie"

Erwachsenenbildnerin Petra Unger und Student_in Alex Mähr in einem Generationengespräch über Feminismus als Demokratieprojekt